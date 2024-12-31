Как Минтруда борется с задержкой зарплаты казахстанским работникам

Занятость
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Об эффекте передачи инспекции труда в введение МТСЗН, рассказали в госоргане, передает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ведомстве напомнили, что в 2024 году инспекции труда из местных исполнительных органов переданы в ведение самого министерства, что позволило создать независимую вертикаль контроля за соблюдением трудового законодательства. В рамках этой реформы был создан Комитет государственной инспекции труда с территориальными подразделениями.

В результате была усилена проверка соблюдения трудовых прав, включая проблемы с задержкой заработной платы. Так, за 11 месяцев 2024 года на 277 предприятиях была выявлена задолженность по зарплате на сумму 4,4 млрд тенге, и 17,5 тыс. работников получили свои деньги.

Кроме того, в ходе проверок было выявлено 7 583 нарушения, из которых 5 723 касались сферы труда, 1 793 — безопасности и охраны труда, а 67 — занятости населения. Работодателям было выдано 2 998 предписаний, наложено 3 359 адмштрафов на сумму 371 млн тенге. Эти меры позволили защитить трудовые права более 33 тыс. работников.

В улучшении условий труда сыграло роль внедрение цифровой карты предприятий, которая позволяет в реальном времени отслеживать условия труда и профессиональные риски на предприятиях. Благодаря этому, уровень травматизма в 2024 году снизился на 3,7% по сравнению с 2023 годом.

Кроме того, введены социальные гарантии для водителей такси, что значительно повысило их социальную защиту.

Ранее сообщалось, что со следующего года Минтруда само начнет проверять, как назначаются и перечисляются соцвыплаты гражданам.

#права #Минтруда #работники #инспекция

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