Минтруда сможет наказывать за неправильное назначение соцвыплат

Ранее госорган мог наблюдать за работой Государственной корпорации «Правительство для граждан» и Государственного фонда социального страхования

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Со следующего года Минтруда начнет проверять, как назначаются и перечисляются соцвыплаты гражданам, передает Kazpravda.kz со ссылкой на СЦК

По словам главы Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты МТСЗН РК Толегена Оспанкулова, проверками будут охвачены область социального обеспечения населения, в том числе обязательного социального страхования в части своевременного и правильного назначения социальных выплат. Ранее за министерством соответствующая функция была закреплена в виде мониторинга.

«То есть мы только мониторили работу Государственной корпорации «Правительство для граждан» и Государственного фонда социального страхования. И при этом по результатам проверки мы не могли принять никаких мер воздействия. Но начиная со следующего года, по результатам выявленных нарушений мы будем принимать меры», - пояснил спикер на пресс-конференции в СЦК.

Проверочными листами охватывается 12 критериев. Это назначение и осуществление социальных выплат по случаю потери дохода в связи с беременностью и родами, с усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка; назначение и осуществление социальных выплат по случаю потери дохода в связи с уходом за ребенком, по случаю потери работы; по случаю утраты трудоспособности и др.