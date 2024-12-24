Как можно уберечь пожилых людей от финансовых мошенников

Банки и финансы , Мошенничество
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Гульмира Кунапия
корреспондент

О нескольких способах рассказали в  Fingramota.kz, передает Kazpravda.kz 

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Сообщается, что мошенники обычно звонят пожилым людям, выдавая себя за сотрудника банка или силовых структур и говорят, что третье лицо пытается снять деньги с их счетов.

Во время разговора мошенники могут оказывать эмоциональное давление на пожидых людей, чтобы легче ими управлять. Таким образом, они убеждают пенсионеров перевести средства на другой якобы безопасный счет. Далее мошенники выясняют может ли пенсионер пользоваться мобильным банкингом, дают инструкции по переводу денег и предлагают скачать то или иное приложение на телефон для получения удаленного доступа.

На что нужно обратить внимание?

- не стоит доверять посторонним людям, даже если они утверждают, что являются сотрудниками правоохранительных органов или банков;

- если звонящий владеет их персональными данными, включая имя и адрес, это не повод им доверять – не исключено, что данные могли утечь в открытый доступ;

- нужно записать имя и должность человека, представившегося сотрудником правоохранительных органов или финансовой организации, затем обратитесь в колл-центр данного ведомства для перепроверки информации;

- не стоит впадать в панику, даже если им звонит якобы близкий человек и говорит, что попал в беду – попросите их перезвонить и убедиться в правдивости информации;

- не делитесь персональными данными, включая банковскую информацию, срок действия карты, трехзначный код, кодовое слово и остаток денежных средств.

«Помните, что правоохранительные органы,  банки и другие финансовые организации не запрашивают личные данные по телефону – такая информация нужна мошенникам», – предупредили эксперты.

#безопасность #мошенники #пожилые люди

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