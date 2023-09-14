Как нам "возвысить Степь..."

Канат Бакенов не понаслышке знает о проблемах в экономике страны и государственном управлении, поскольку работал на руководящих должнос­тях в бизнес-структурах, банковской системе и на государственной службе. Имея большой опыт управленческой работы, он глубоко погрузился в науку об управлении и мышлении. Поиск новых подходов привел его к методологии мышления, теории деятельности и метафизики, которые являются по своей сути надпредметным знанием, то есть – о деятельности и мышлении вообще.

Так был создан научно-прикладной проект, получивший название «Бытие мира деятельности: духовность и прагматика», который, по мнению автора, при поддержке Президента и надежной опеке может стать мощным научным фундаментом в деле системной модернизации Республики Казах­стан и повышения ее конкурентоспособности на мировой арене.

– Канат Байгазинович, как и почему пришла идея создать такой проект?

– Идея возникла в 2010-м, год спус­тя после того, как меня назначили на должность начальника налогового департамента по Мангистауской области. Началом поиска послужило желание вывести департамент на предельно качественный уровень работы. Началом стал обычный для любого руководителя вопрос – эффективности деятельности.

Я хотел добиться того, чтобы мой департамент работал, как совершенный часовой механизм – четко и слаженно, без сбоев. Поставленная цель заставила меня взять в руки карандаш для математизации и схематизации процессов деятельности департамента. Тогда я даже не мог предположить, что когда-то все мои записи и заметки выльются в огромный проект.

– Что Вас не устраивало в действую­щей системе управления?

– Я часто думал: почему мы в профессиональной деятельности обсуждаем тривиальные вопросы и задачи, которые, в сущности, должны быть сняты автоматически. Было видно, что многие важные проблемы в профессиональной деятельности мы не решаем, а попросту забалтываем, практикуя неэффективные формы управления, такие как общественные, коллегиальные совещания, собрания и прочее. Меня раздражало отсутствие научного подхода, понятийно-категориальная неопределенность языка и неоднозначность методов в принятии управленческих решений на различных уровнях иерархии государственного управления.

Вместе с тем, будучи специалистом с техническим складом ума, я часто ловил себя на мысли, что в инженерной практике, в отличие от управленческой, высокая технологичность и эффективность производства обеспечиваются за счет четких критериев и жестких нормативных требований к деятельности. На основе использования ясных языковых средств мышления инженеры достигают наиболее неслучайных результатов и высокой эффективности в своей работе. Таким образом, в инженерной практике вариативность в принятии решений сводится к минимуму.

Что же мы наблюдаем в управлении социальными объектами? Управленцы часто используют в своей профессиональной деятельности такие абстракт­ные понятия, как государство, страна, экономика, финансы, право, конкурентоспособность, инновации, совершенствование, развитие… В то же время эти понятия зачастую порождают в сознании управленцев неопределенные и порой противоречивые представления и смыслы. Тогда как инженеры могут совершенно точно определить и показать, в чем отличие, к примеру, «вала» от «шестерни» и какова технология преобразования исходного материала в конечный продукт.

Управленцы не располагают действенным конструктивным языком, не видят предмет деятельности, и в этом случае работают лишь с отдельными процессами и формами процессов деятельности. В результате мы имеем «рыхлые нормы» и смутные представления о процессе целедостижения, как следствие – субъек­тивные управленческие решения. По сути, наша деятельность – де деятельна, поскольку самого объекта деятельности еще нет. Соответственно, ни о каком совершенствовании и развитии объекта дея­тельности и речи не может быть, потому как нельзя развивать еще не «ставшее». На практике это приводит к бессмыс­ленным спорам, бездарным решениям, низкой эффективности деятельности и впустую растраченным ресурсам.

– Возможно ли в госуправлении навести такой же порядок, как у инженеров?

– Да, это возможно, но прежде всего необходимо до-определить целе-полагание. Проще говоря, четко поставить единую цель, отвечающую стратегическим интересам страны, со всеми ее составными частями: госуправление, бизнес, общество, культура и прочее.

В деятельности госуправления единая цель страны должна стать системообразующей. Но для этого нужно технологично «усилить мышление управленцев», что позволит преодолеть инертность и безответственность. Поясню почему.

Управленцы в своей профессиональной деятельности работают либо с дискурсивно-описательными текстами отчетов и докладов, либо с таблицами и цифрами, преимущественно описывающими конечный результат и отражающими количественную сторону деятельности, в то время как качественная сторона всегда «ускользает» на второй план, лишь опосредованно бытуя в нашем сознании. Тогда как именно качество деятельности управленцев приводит к неслучайному результату. Между тем в управлении мы пребываем в мире идеальных (невидимых) объектов деятельности, которые нельзя потрогать, поскольку они живут лишь в нашем мышлении. Значит, качество деятельности мы можем только умо-постигать, но для этого необходимо иметь средства визуализации мыслительных процессов.

Но это только верхняя часть «айсберга», мира мышления, являющаяся начальным условием различения объекта деятельности на уровне эмпирики. И управленцы, и инженеры – прежде всего мыслители. А поиски высших неслучайных оснований в организации процесса мышления неминуемо выведут нас в мир чистого мышления и высоких абстракций, в мир сути.

Тогда как выстроить госуправление как объект с инженерной точностью возможно только посредством новых принципов, методов, логики и языка мышления. А также – развития рефлексивных способностей управленцев, с выходом за пределы эмпиризма мышления, освое­ния теории деятельности, образую­щей новую парадигму мышления. Что и является необходимой предпосылкой управленческого профессионализма.

– Почему Вы назвали свою научную работу – проектом? И что в итоге у Вас получилось?

– Именно проект, потому что он содержит в себе как фундаментальную – теоретическую, так и прикладную – технологическую основу и приводит к двум решениям: идеологическому и управленческому.

Мы создали научную концепцию «универсумальной», цивилизационной идео­логии, принципиально отличающуюся от всех бывших и ныне существующих версий. Идеология понимается нами как всеобщее мировоззрение и миро-отношение в единстве базовых принципов духовности. Управленческое решение представлено в полном виде, на основе созданной и примененной онто-технологии.

«Онто» от «онтос», с древнегреческо­го – «сущее», а в нашем же применении как мир деятельности мыслящих объек­тов социума. Онто-технология – это научно-прикладной инструмент, основанный на новом языке визуализации мыслительных процессов, схемотехники и мыслетехники, который позволяет эффективно моделировать, контролировать, корректировать и оценивать работу каждого управленца и деятельность всей системы управления страной в целом. Работа системы управления и каждого управленца будет видна как на ладони!

Онто-технология и цивилизационная идеология – есть высшая инновация, которая сплотит страну в единый объект созидательной деятельности и позволит преодолеть жесткие условия современного мира.

В проекте использованы все известные методы познания наук, философии, методологии мышления, метафизики как в собственном, так и в переработанном авторском виде. Это позволило мне подобраться к мышлению как к объекту, предмету и средству познания. Важно отметить, что в такой подаче никто и никогда не использовал смысл этих наук, даже сами классики, поэтому проект уникален еще и в научном плане.

– Давайте вернемся к вопросу конкурентоспособности и единой цели страны. Какой Вы ее видите?

– В мировом пространстве идет ожес­точенная конкурентная борьба по всем фронтам деятельности. Эта борьба между странами настолько обострена, что нередко ее мирный характер незаметно перерастает в масштабные военные дейст­вия. Примеров тому много. На первый взгляд может показаться, что я намеренно подвожу понятие «конкуренция» под войну, однако это не так. Не я, а сам мир подводит нас к этому горькому пониманию – пониманию того, что мировой конкуренции как честного соревнования стран просто не существует.

В современном мире для достижения лучшего экономического положения «за счет других» страны-конкуренты покушаются на собственность другой страны экономическими средствами. Это позволяет противнику достичь максимальной выгоды без физических разрушений и жертв. Страны-противники, навязывающие правила идеологической и экономической игры другой стране, формируют организационно-мыслительный механизм достижения цели – войско: стратегическое управление, гос­управление. Тогда суть конкурентной борьбы между странами проявляется в виде обычной войны, а критерием конкурентоспособности госуправления выступает боеспособность войска. Соответственно конкурентоспособность страны напрямую зависит от конкурентоспособности и эффективности госуп­равления. Поскольку управление, как капитан корабля, есть главная причина, начало любой деятельности.

В этом плане стратегическая цель, а равно стратегические проекты развития страны, должны стать главным образом адекватными мерами по обеспечению экономической и иной безопасности государства.

Итак, для начала нужно понять, что же такое цель. Цель содержит самое главное – картину будущего состояния объекта, в нашем случае – страны, какой мы ее хотим видеть. Единая цель должна быть, именно она запускает механизмы, начиная от идеи до проектов, планов. Говоря конкретнее, без четко поставленной цели невозможно во времени дать должную оценку тому, что мы делаем правильно или нет.

Полагаю, нам следует взять за основу выдвинутые Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым идеологические инициативы: Новый Казахстан – Справедливый Казахстан. Вот наша цель! Другой вопрос, а как же эту цель зафиксировать как «целое»? А это самый важный вопрос.

В общепринятой практике выделяют целевые показатели, но они не являются самой целью. Целью является новое проектное качество объекта деятельности – «страна». Цель должна быть стратеги­ческой и призванной привес­ти к ожидаемой победе над некими негативными условиями, навязанными противниками. Понятие стратегия взято из военной сферы, греческое «стратос» означает «войс­ко», «эгос»– «веду», или «искусство генерала». Стратегическая цель – это значит вне-ситуативная цель, изменяться могут тактические, оперативно-текущие цели в зависимости от различных ситуаций, но ­стратегическая цель должна быть неизменной до полной ее реализации.

Боеспособное войско – это войско, гармонично сочетающее в себе консервативность, гибкость и сплоченность, с единой идеологией и технологией, как прообраз идеальной армии, о которой в свое время размышлял видный деятель и мыслитель Никколо Макиавелли. Полководцы армии должны ясно видеть цель, а войско должно быть организовано системно, когда все его элементы и части реагируют на воздействия противника, как единый управляемый кулак: вместе наступают, вместе отступают и вместе совершают маневры. Стратегическое управление должно так обос­новать войну и раскрыть ее сущность таким образом, чтобы государственные служащие и люди, не имеющие четкую гражданскую позицию, стали идейными воинами страны, как идеальной армии.

Макиавелли полагал, что такому войс­ку не страшен любой противник, даже если он превосходит в силе.

Будь то поле сражения или конкурентная борьба, нам нужно перевести сущность стратегического мышления из военной сферы в сферу госуправления. Военное искусство наукообразно, но, в отличие от военного дела, управленческая сфера либеральная, в ней так же, как в армии дисциплину и порядок не наведешь. Порядок может навести только наука, ибо только наука способна сохранить либерализм и гармонично сочетать его с консерватизмом.

– Правильно ли я понимаю, что ныне практикуемые в госуправлении научные подходы и знания не эффективны?

– Госуправление – сложно устроенный огромный организм с очень большим количеством людей. Проблема состоит не только в его масштабности, но главным образом в объектной специфике. Управление – это объект мыслящий, а там, где есть мышление, там всегда проблема.

Мы никогда не сможем познать феномен «деятельности» и «управления», не познав сам феномен «мышления», поскольку всякая деятельность есть акт мышления. Нам нужно было, преодо­лев психологизм, проникнуть в мир мышления, что мы и сделали. Но прежде в моем сознании произошел так называемый «Кантовский переворот».

Поясню: мир «идеальных объектов» – мир мышления – это «закрытый ящик», открыть его стало возможным только лишь посредством созданных инструментов и средств мышления, подобных инженерным. Но в них, в отличие от инженерных средств, нет геометрических, физических и прочих параметров. Здесь работают совершенно другие средства мышления, критерии, онтологемы, понятия, категории с опорой на сущность, ценности мировоззрения и многое другое. Вот в чем загадка.

Государственное управление не научно и не системно. Парадокс: у нас в жизни все научно – от простых вещей быта до космических кораблей, а вот система государственного управления почему-то выпала из науки. Точнее, выпала система. Мы часто говорим система, но при этом не знаем, что это такое. А управление как было, так и осталось пребывать в крайне неорганизованном организационном состоянии. В сущности управление в нашем понимании науки никогда и не входило в науку, что мы и намерены продемонстрировать на примере данного проекта.

– А как единая цель страны связана с эффективностью госуправления?

– Цель задает требовательность к объек­там деятельности, в первую очередь – к управлению. Но на деле управленцы не могут инженерно, точно определить интегральную «моно-цель» страны и дифференциальные цели» подразделений, реализующие различные функции. Новая стратегическая цель требует нового переосмысления, и если управленческий корпус не способен преобразовать «старое» в «новое», то вся страна по инерции продолжает двигаться по старым рельсам.

К примеру, многие государственные органы, исполняя свои «местечковые» целевые показатели, показывают свою эффективность и важность для страны. Но в то же время статистические данные, темп роста не отражают качество деятельности. Существующая методика оценки деятельности государственных органов дает возможность управленцам легко манипулировать количественными показателями, тем самым «работать» во вред интересам «целого» страны.

Как оценивается вклад госорганов в достижение стратегической цели страны и оценивается ли вообще? Это приводит к общей разбалансировке всего «организма» страны. Ведь цифры могут быть и лучше, и чтобы понять, какими они могут быть, нужно понять, какими они вообще должны быть. Именно качество работы является главным критерием эффективности деятельности.

Онто-технология позволяет представить цель страны как целостность в схематизме, включая ее составные части и исключив все ее второстепенные свойства, затрудняющие познание объекта, оставив только сам «функционал» деятельности. В нашем случае это идеальная модель страны. Вместе с тем мы изначально фиксируем реальную модель страны. Далее различаем этапы трансформации реальной модели в идеальную.

При этом трансформации подвергается само внутреннее устройство страны как объекта деятельности с переходом из менее развитого состояния в более развитое. Эти состояния различаются стадиями развития, которые выстраиваются в виде ступеней лестницы. Каждой ступени соответствует свой уровень эффективности. Самому низкому уровню эффективности деятельности страны соответствует качественное состояние внутреннего устройства, которое определено как «рядоположенность».

Речь идет о философских категориях– «целое», «часть». Точнее, о взаимосвязях и зависимостях, функциональном устройстве целого и составных частей. Поясню: страна – это объект, государство – тоже объект, правительство, министерство, комитеты, департаменты, управления и прочее – тоже объекты со своими процессами, которые встраиваются в единое целое подобно «матрешке», одно в другом – «часть-целое». В состоянии «рядоположенности» части целого организуются случайно-ситуативно, границы целого четко не определены, цели спонтанны. Затем на ступень выше идет состояние «мягкая структура». Далее еще выше – «жесткая структура». Еще выше – «система», переходящая в «систему со сверх-развитыми элементами», и далее – «мета-система».

Иными словами, мы страну, как ребенка, должны взять за руку и подняться по этим ступеням. Только тогда мы ее сможем сделать конкурентоспособной.

Научная же оценка состояния эффективности государственного управления и, как результат ее деятельности, состоя­ние внутреннего устройства объекта деятельности страны по нашей шкале соответствует низшей ступени – «рядоположенность», либо в лучшем случае «мерцающей мягкой структуре», еще не дотягивающей до уровня «мягкой структуры». С минимальным уровнем эффективности госуправления, соответственно конкурентоспособности и безопасности страны в целом.

Тогда стратегической цели страны в обозримом будущем может и должно соответствовать состояние «система». Именно системно устроенная организованность защищена от воздействия деструктивных внутренних и внешних факторов. Именно в системе все ее составные части направлены на достижение единой цели страны, и эта устремленность становится системообразующей. Именно системно организованная деятельность дает максимальную эффективность, и именно с нее начинается развитие страны.

В свою очередь возникает вопрос: как прийти к этой цели? Ведь цель, не подкрепленная знанием и ответом на вопрос «как достичь что?», становится мечтой.

– И чтобы этого не случилось, что нужно делать управленцам? Как построить Новый Казахстан?

– Когда Президент говорит «Новый Казахстан» – это новая стратегическая установка, требующая от управлен­ческого корпуса переосмысления. В задачи центральных государственных органов и правительства входит разработка тактического плана и государственных программ развития, которые выступают механизмами достижения этой цели. Когда мы говорим о программах и механизмах развития, тогда речь идет о способе, который ориентирует нас на некие качественные изменения. В свою очередь качество деятельности всегда отражается в нормах, средствах и способах действий.

Соответственно, чтобы переориентировать страну и госуправление со старых целей на новые, мы должны изменить само качество нормы. Вот он ключевой вопрос: что значит норма?

Норма в общепринятом понимании – это предписания, указания, инструкции, планы и прочие определения рамок дея­тельности, а в нашем же понимании это еще и правило, точнее – технология деятельности.

Вы спросите, в чем разница? Разница принципиальная. В общепринятом понимании твердят «что делать», но не дают знать «как делать что?». Тогда как «что делать» выступает нормой «целе-полагания», а «как делать что» – нормой целе-достижения.

Норма должна быть ясно выражена не только на словах, но и на языке графических и при необходимости математических моделей и формул.

От изменения качества нормы меняется результативность – количественные цифры.

Нормы деятельности – это требования к любым типам поступков людей, пребывающих в различных средах мира деятельности: социо-динамических, социо-культурных, деятельностных, культурных и духовных. Самое прос­тое требование к будущему результату – цель. Далее к этапам его достижения – план, затем к процессам в рамках плана – проект, далее к факторам продвижения по плану – механизмический проект. Для управленцев необходимы стратеги­ческий проект и механизми­ческий проект. На уровне исполнительном механизмический проект дает технологию, требование которой надежно ведет к достижению цели.

И если страну представить образно в виде дома, то это означает, что нам необходимо вместо старого дома построить новый дом. В управленческом формате «новое» и «старое» – это разное качество состояния объекта деятельности. Для того чтобы применить новое, надо выйти из старого, осмыслить новое в чистом виде, на основе нового знания, а затем вернуться в старое и уже с новым пониманием преобразовать старое в новое качество – закон «отрицания отрицания».

Как известно, нельзя надежно строить дом без наличия проекта. Но проект должен изначально быть таким, чтобы мы смогли, не догоняя, опередить конкурентов. В свою очередь, проект должен содержать в себе способ реализации, средства, ресурсы и прочее, только тогда управленцы ясно знают, что и как нужно делать.

– Вы создали такой проект?

– Да, он перед вами. Проект развития страны!

– Это сложно для понимания, особенно для неподготовленного человека. Вы предлагаете всему этому научить управленцев?

– Нет, прежде всего я управленец, пусть и с глубоким погружением в научную деятельность. Полагаю, нам нужно дейст­вовать, чтобы получить ощутимые результаты уже сегодня. Учить новым знаниям – это очень длительный процесс. К тому же это может привести к пониманию своей профнепригодности большинством управленцев и отторжению. Мы предлагаем готовое к применению на практике проектное решение. Параллельно готовить новый управленческий корпус из числа управленцев, способных к перманентным изменениям, – это отдельная просветительская задача, предусмотренная проектом.

– Все мы устали от проблем с коррупцией, бюрократией. Как с этим можно бороться?

– Я понимаю, о чем вы. Давайте внесем ясность. Все, что вы перечислили – это негативные явления. Чтобы с ними бороться, нужно сначала познать их сущность, то есть искоренить причину. Бороться со следствиями этой причины не продуктивно. Как правило, у нас в стране борьба с коррупцией сведена к борьбе со взяточничеством и хищениями госсобственности. Однако потери экономики от бездействия и непрофессионализма чиновников куда более масштабны.

Если говорить языком онто-технологии, сущность всех вами перечисленных явлений – есть схема, содержащая негативные факторы. Они появляются именно потому, что в объектах деятельности управленцы при исполнении своих функ­ций имеют «рыхлые» нормы, либо не имеют их совсем. Добавьте к этому еще и аморальность отдельных чиновников во власти, вот вам и получится картина «безобразия». Сами нормы не должны конструироваться как попало, они должны выводиться из высших онтологи­ческих оснований, дедуктивно – системно. А это, как вы уже поняли, целая наука.

Кроме того, необходимо искоренить саму возможность вольного трактования и применения норм законодательства, где норма носит характер общего пользования, так и в нормах деятельности госорганов. Требуется совершенствование законодательства.

Бесконтрольность – вот в чем проблема. Стратегическое управление страны не может контролировать и корректировать всех чиновников во власти, потому что не видит всех происходящих процессов в деятельности госорганов, не располагает необходимыми инструментами и средствами. Необходимо создать стратегический и механизмический проект для высшего руководства страны, подобно инженерной карте на столе конструктора, позволяющий «все видеть», чем и как занимаются чиновники на любом этапе деятельности. А также необходимо восстановить чистоту каналов связи, «слышать и видеть» обратные сигналы общества – индикаторов проблем и свое­временно уметь «вмешаться» и выправить их деятельность.

Тогда как для чиновников нужно создать технологии и дать им в руки применительно к их специфике деятельности, с соответствующими качественно-количественными показателями эффективности деятельности. В этом случае управленцы не смогут отклониться от требований технологий, где вольнодумие чиновников закончится.

– Очень интересно. А как же развивать экономику, как нам уйти от сырьевой направленности экономики?

– Согласен с вами. Этот вопрос является ключевым для нашей страны, вопрос поиска инноваций и технологий. В процессе познания и решения научной проблемы управления были найдены ответы и на эти вопросы. Как оказалось, все очень просто. Хотите сделать более мощным и совершенным техническое изделие, например, сотовый телефон, сделайте мощнее управление компанией, выпускающей этот телефон. Хотите сделать мощной страну, сделайте мощнее управление страной.

Полагаю, здесь нужно поставить вопрос иначе. Стране нужны новации, системные новации, но где их искать? Проект ответит на все эти вопросы. Отметим, что решение проблемы, которую мы отыскали, ведет к раскрытию глубоких тайн, совершенствования и развития. Поскольку искомый механизм – инноватики «сидит» внутри этих методов.

В этом смысле онто-технология является высшей фундаментальной технологией гносеологической реконструкции мышления человека, выступающей основой инновационного мышления новаторов в деле создания высоких технологий в различных тематических направлениях деятельности.

– Но как Вы предлагаете модернизировать страну и сделать ее конкурентоспособной?

– Этапы подъемов страны со ступени на ступень, о которых мной было сказано ранее, мы разделили на малую, большую и перспективную модернизацию с выходом на реформы.

1 – «малая модернизация», этап совершенствования – подъем от ступени состояния деятельности «мягкой структуры» на ступень «жесткой структуры». Здесь все сферы деятельности страны подвергаются структурно-процессуальному анализу, проводится семиотическая реконструкция, очищение от «неясных» процессов и «управленческих глупос­тей», достигается рационализация и надежное функционирование всех сфер деятельности на основе выравнивания уточненного целе-полагания, факторного анализа, устранения внутренних и внешних причин деструкций, по критерию процессуальной каузальности и цикличности, – налаживается кооперативное взаимодействие между всеми структурными подразделениями в стране.

Именно так достигается единая цель развития страны. Несмотря на кажущую­ся простоту изложения, все эти меры являются революционными и приведут к росту эффективности госуправления и страны в целом.

Огромную роль на этапе малой модернизации будет играть реализация концепции «стратегического спецназа» – группы интеллектуалов, прошедших специальную подготовку в сфере теории и практики деятельности. Этап малой модернизации связан с комплекс­ным совершенствованием всех сфер деятельности в стране и рассчитан на пятилетку.

2 – «большая модернизация» – ­подъем от ступени состояния деятельности «жесткой структуры» на ступень «системы». В отличие от малой модернизации, последуют кардинальные, масштабные изменения во всех сферах деятельности в стране. Это потребует от корпуса «стратегического спецназа» и обновленного управленческого корпуса страны более высокого уровня рефлексивного мышления и эффективности. Данные требования потребуют от управленца «подтягивания» интеллектуальных способностей и дополнительной профессиональной подготовки. К управленцу должно прийти понимание и убеждение, что глобальные изменения в стране побуждают его к процессу перманентного личного и профессионального совершенствования и развития.

Здесь все сферы деятельности страны подвергаются системному анализу и синтезу на основе методов системо­образования, псевдогенезиса и других. Достигается приведение их в соответствие миссии и функции, как исходным основаниям. Посредством использования «Органона развития» наряду с процессом совершенствования включаются элементы развития деятельности.

В результате проведения большой модернизации все сферы деятельности страны переходят на качественно иной уровень консолидации и развития. Разрешаются многие проблемы и затруднения внутри страны, ранее не находившие решения. Все сферы госуп­равления корректируют свою деятельность сообразно направлению основного вектора развития страны и становятся единым механизмом, обеспечивающим достижение общей стратегической цели. Страна переходит на полномасштабное инновационное развитие, что обеспечивает ее конкурентоспособность в мире, и достигается управляемость страной как целостностью. Отсюда будет исчис­ляться этап подлинного экстенсивного развития страны. В процессе выстраивания эффективной системы управления высшее руководство страны будет делать ставку не на личность чиновника, а на прозрачные, системно организованные сферы деятельности в стране, а также на систему подготовки и отбора наиболее талантливых управленцев.

Главным мотивационным движителем развития личности становится профессионализм, что недвусмысленно необходимо закрепить в основах нацио­нальной идеологии. Соответственно, в картине мира личность отдельного человека начинает восприниматься вне отрыва от развития и успехов страны, за этим последует устойчивое нарастание пат­риотических настроений в обществе.

В целом данный этап модернизации обеспечит эффективность и мощный рывок в развитии страны.

3 – «перспективная модернизация» – подъем от ступени состояния деятельности «системы» на ступень «системы со сверх-развитыми элементами», а затем к «мета системе». Путь продвижения страны по лестнице развития, предложенной нами в настоящем проекте, является уникальным по своей сути и не имеет аналогов в мире. Совершенствование и развитие в рамках перспективной модернизации поведет страну к мета-сис­темному, внутреннему устройству – цивилизационного типа. Соответственно, уровень притязаний страны значительно возрастет. Возникнут реальные основания, осознания собственной миссио­нальности как сис­темообразующего ядра – Евразийской цивилизации.

Перспективная модернизация является завершающей частью модернизации во всех сферах деятельности страны как предварительного этапа реформ. На данной стадии в результате проведения большой модернизации системно организованные объекты деятельности переходят в режим интенсивного развития, повышается культура мышления, включаются механизмы высшей мотивации субъектов деятельности и само-коррекции. Здесь в полной мере включаются механизмы саморазвиваю­щейся системы. Если на предыдущем этапе большой модернизации развитие шло под давлением проблем и затруднений, то на этапе перспективной модернизации как основной инструмент используется «Органон развития» с его прогности­ческой функцией, когда развитие идет вне зависимости от того, есть проблемы в объектах деятельности или нет.

Перспективная модернизация обеспечит раскрытие рефлексивных способностей всех субъектов деятельности страны, как неиссякаемого источника новаций во всех сферах деятельности страны. А также приведет к синергетическому эффекту развития страны в целом. В свою очередь это выведет страну на новые уровни притязаний, которые неизбежно выльются в дальнейшее развитие идеологии и в формирование «нового идеологического проекта».

Реформы. Этапы малой, большой и перспективной модернизации выступают в качестве основы для проведения масштабных реформ в стране. При этом на упомянутых этапах материалом анализа послужила объективно существующая страна с ее внутренней структурой, внутренним наполнением. Когда части страны приведены в порядок, встав на путь саморазвития, возникает более масштабный вопрос, относящийся к стране как к целостности.

В этом случае встает проблема, заключающаяся в том, насколько сложившаяся конструкция страны соответствует истине с точки зрения нашего онтологического подхода. И мы приходим к необходимости выведения из метафизических оснований самой формы идеального объекта «страна». В данном случае используется мета-системный подход, но к стране, представленной как цивилизационная единица. Здесь появляется порог масштабного инновационного сдвига, который неминуемо ведет к реформе страны.

Идеальный объект мы накладываем на имеющиеся структуры и обнаруживаем деформации в самой форме объективно существующей страны. Возникает ситуация, из которой следует необходимость преобразований, за которыми последует иное наполнение имеющихся функциональных мест в идеальном объек­те. Здесь следует ожидать изменения именно в том, чего не видно, то есть становятся понимаемыми исходные основания мета-системы. К таковым могут относиться идеология, право, культура, духовность, политическая система, отдельные отрасли экономики, равно как и иерархическое устройство самого государства. Под давлением этого идеального объекта и в случае проведения соответствующих реформ перед нами предстанет иная страна, имеющая цивилизационные притязания.

По сути дела, это и есть предложенный нами путь по достижению новой цели – «Жаңа Казахстан – Справедливый Казахстан».

– Вы не думали, что у правительственных чиновников и научных деятелей Ваш проект вызовет скептицизм в реализации?

– Это хороший вопрос. Скажу вам больше: уже несколько лет я неоднократно пытался донести данный проект как до прежнего руководства страны, так и до нынешнего. Однако не нашел должного отклика. К сожалению, как и раньше, так и ныне чиновники мыслят в старой парадигме. Как раньше, так и сейчас мой проект не может попасть в руки Президента, ибо только Глава государства компетентен принять решение о его пользе для страны.

На деле многие чиновники и научные деятели, скажем так, правительственного звена не заинтересованы в изменениях, им так удобно. Они не хотят меняться профессионально, тем самым являясь тормозом развития страны. Соответственно, управленцы среднего и низшего звена работают много, но неэффективно. Ну а «научный – философский мир», к сожалению, остался в досократовском периоде становления науки. Но, как говорил Эйнштейн, «Глупо делать то же самое и ждать другой результат». Новаторы зачастую не появляются в академической среде и правительственных кругах. Эти авторитеты, эти «горы» полагают, что они и так все знают, и им нечему более учиться, а все новшества могут прийти в нашу страну только из-за рубежа. Более того, они за Президента и вместо него решают, чему давать ход, а чему нет.

Давайте начистоту. Как вы думаете, при той существующей конкуренции, о которой я говорил ранее, станут ли развитые страны обучать новым знаниям, а тем более дарить нам новации, при помощи которых мы станем сильными? Вопрос риторический. Нам нужно учиться у них, перенимать новейшие научные разработки, но при этом развивать собственную науку.

Полагаю, управленческому корпусу страны пришла пора сделать моральный выбор и принять для себя судьбоносное решение. Что мы продолжим делать – заниматься попустительством и дальше «проедать» ресурсы страны, которые, к слову, мы не заработали? Либо, наконец, выйдем из зоны комфорта и начнем оздоровление страны? Надо решить, что нам дороже: родная страна или личные амбиции? И пусть это пафосно звучит, но перед нами стоит великая цель – поднять страну, сделать ее сильной, сберечь ее для наших будущих поколений! Согласитесь, стоит задуматься.

– Ваш проект рассчитан только на Казахстан?

– Цели и задачи данного проекта не ограничиваются рамками какой-либо одной страны, а имеют универсальное значение в масштабах всего мирового устройства и носят общечеловеческий характер. Я готов поделиться своими знаниями и научными трудами с руководством страны на безвозмездной основе. Мои цели конструктивны, я хочу не на словах, а на деле помочь своему государству «возвысить степь» – наш родной Казахстан! Именно поэтому я стою перед главными для меня дверями мира, перед дверями родного Отечества.

– Благодарю Вас, Канат Байгазинович, за содержательную беседу. Надеюсь, Ваш проект будет замечен.

– Спасибо!