Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Злоумышленники создают фальшивые видео, аудио или сообщений с имитацией известного человека, друга и члена семьи

Если вам поступает запрос от «друга» или «коллеги», сначала позвоните им для проверки. Используйте двухфакторную аутентификацию.



В Нацбанке напомнили о базовых правилах кибербезопасности:

– Не доверяйте подозрительным сообщениям и ссылкам.

– Никогда не сообщайте личные данные в мессенджерах и соцсетях.

– Регулярно обновляйте приложения и системы на своих устройствах.



Отмечается, что Нацбанк не обслуживает счета физических лиц, не страхует денежные средства, не проводит расчёты с населением. Контакт-центр - 1477.

