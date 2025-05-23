Участились случаи обмана граждан с использованием искусственного интеллекта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Нацбанк
Злоумышленники создают фальшивые видео, аудио или сообщений с имитацией известного человека, друга и члена семьи
Если вам поступает запрос от «друга» или «коллеги», сначала позвоните им для проверки. Используйте двухфакторную аутентификацию.
В Нацбанке напомнили о базовых правилах кибербезопасности:
– Не доверяйте подозрительным сообщениям и ссылкам.
– Никогда не сообщайте личные данные в мессенджерах и соцсетях.
– Регулярно обновляйте приложения и системы на своих устройствах.
Отмечается, что Нацбанк не обслуживает счета физических лиц, не страхует денежные средства, не проводит расчёты с населением. Контакт-центр - 1477.