Как обратиться к микрофинансовому омбудсману
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Если у вас возник спор с МФО по кредиту, вы можете обратиться к микрофинансовому омбудсману
В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка рассказали, как обратиться к микрофинансовому омбудсману, сообщает Kazpravda.kz
Микрофинансовый омбудсман – независимое лицо, которое помогает заемщикам и МФО найти компромиссное решение. Омбудсман рассматривает обращения безвозмездно. Его решение обязательно для исполнения МФО.
Как подать обращение?
Какие документы нужны?
Контактные номера микрофинансового омбудсмана:
+7 (727) 338 22 44
+7 (727) 338 22 25
Напомним, что институт микрофинансового омбудсмана был введен в Казахстане с 21 декабря 2024 года.