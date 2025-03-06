Как обратиться к микрофинансовому омбудсману

Банки и финансы
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Если у вас возник спор с МФО по кредиту, вы можете обратиться к микрофинансовому омбудсману

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка рассказали, как обратиться к микрофинансовому омбудсману, сообщает Kazpravda.kz

Микрофинансовый омбудсман – независимое лицо, которое помогает заемщикам и МФО найти компромиссное решение. Омбудсман рассматривает обращения безвозмездно. Его решение обязательно для исполнения МФО.

Как подать обращение?

  • через официальный сайт: mfombudsman.kz
  • по электронной почте: info@mfombudsman.kz
  • лично в офисе: г. Алматы, ул. Мынбаева, здание 53, 3 этаж, 321 офис

Какие документы нужны?

  • обращение к омбудсману;
  • заполненная анкета заемщика (шаблон на сайте);
  • документ, удостоверяющий личность;
  • договор микрокредита, график погашения, дополнительные соглашения (если есть);
  • заявления в микрофинансовую организацию, или лицу, которому было переуступлено право требования и их ответы (при наличии);
  • согласие на обработку персональных данных и получение кредитного отчета.

Контактные номера микрофинансового омбудсмана:

+7 (727) 338 22 44

+7 (727) 338 22 25

Напомним, что институт микрофинансового омбудсмана был введен в Казахстане с 21 декабря 2024 года.

#банки #микрофинансовый омбудсман

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