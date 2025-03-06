Если у вас возник спор с МФО по кредиту, вы можете обратиться к микрофинансовому омбудсману

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка рассказали, как обратиться к микрофинансовому омбудсману, сообщает Kazpravda.kz

Микрофинансовый омбудсман – независимое лицо, которое помогает заемщикам и МФО найти компромиссное решение. Омбудсман рассматривает обращения безвозмездно. Его решение обязательно для исполнения МФО.

Как подать обращение?

через официальный сайт: mfombudsman.kz

по электронной почте: info@mfombudsman.kz

лично в офисе: г. Алматы, ул. Мынбаева, здание 53, 3 этаж, 321 офис

Какие документы нужны?

обращение к омбудсману;

заполненная анкета заемщика (шаблон на сайте);

документ, удостоверяющий личность;

договор микрокредита, график погашения, дополнительные соглашения (если есть);

заявления в микрофинансовую организацию, или лицу, которому было переуступлено право требования и их ответы (при наличии);

согласие на обработку персональных данных и получение кредитного отчета.

Контактные номера микрофинансового омбудсмана:

+7 (727) 338 22 44

+7 (727) 338 22 25

Напомним, что институт микрофинансового омбудсмана был введен в Казахстане с 21 декабря 2024 года.