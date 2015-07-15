Свежий выпуск Как по маслу Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

В декабре 2012 года товарищество запустило в эксплуатацию мини-завод по производству подсолнечного масла. Но даже его мощность плюс еще 25 цехов по переработке подсолнечника региона, которые производят порядка одной тысячи тонн масла, покрывают лишь 15,8% потребности области в этом продукте. Поэтому ТОО «Green house Павлодар» и решило в рамках ГПИИР реализовать проект наращивания объемов изготовления масла и получения рафинированного.

В итоге было закуплено итальянское оборудование фильтрации и рафинации. Сегодня предприятие вырабатывает 8 тонн масла в сутки и имеет возможность обеспечить внутренний рынок на 40–50%. В дальнейшем производители планируют поставлять свою продукцию не только в торговую сеть области, но и за ее пределы. Тем более что в регионе порядка 150 тыс. гектаров земли отведено под подсолнечник.



