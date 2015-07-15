Свежий выпуск
Как по маслу
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар
В декабре 2012 года товарищество запустило в эксплуатацию мини-завод по производству подсолнечного масла. Но даже его мощность плюс еще 25 цехов по переработке подсолнечника региона, которые производят порядка одной тысячи тонн масла, покрывают лишь 15,8% потребности области в этом продукте. Поэтому ТОО «Green house Павлодар» и решило в рамках ГПИИР реализовать проект наращивания объемов изготовления масла и получения рафинированного.
В итоге было закуплено итальянское оборудование фильтрации и рафинации. Сегодня предприятие вырабатывает 8 тонн масла в сутки и имеет возможность обеспечить внутренний рынок на 40–50%. В дальнейшем производители планируют поставлять свою продукцию не только в торговую сеть области, но и за ее пределы. Тем более что в регионе порядка 150 тыс. гектаров земли отведено под подсолнечник.

Популярное

Все
Мусин заехал по "старой доброй привычке" без предупреждения в ЦОН и рассказал, что его там ждало
Участников ОПГ задержали в Нур-Султане
Самаркандский саммит ШОС: диалог и сотрудничество во взаимосвязанном мире
Душевнобольной мужчина заколол знакомого в Жетысуской области
Больше женщин предпенсионного возраста смогут трудоустроиться в Казахстане
Пьяная автоледи влетела на скорости в здание кафе в Караганде – видео
Сколько пациентов с коронавирусом – в тяжелом состоянии
Ущерб на 7,5 млн тенге: финпирамиду на "розыгрышах" мебели построили в ЗКО
10 лет ждали обещанных квартир от "банкирши" жители Алматы
Разрешение на работу и назначение пособий теперь можно получить через SMS
У пенсионерки обнаружили целый склад боеприпасов в Риддере
ОПГ торговала несовершеннолетними для сексуальной эксплуатации в трех регионах РК
Казахстан с госвизитом посетит Председатель КНР
Прохладную погоду обещают казахстанцам в ближайшие трое суток
Бесплатно обучаться на курсах сможет каждый трудоспособный казахстанец
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Глава МВД Беларуси наградил казахстанских полицейских
Иностранный "хакер" обманула десятки казахстанцев
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
МВД обратилось к казахстанцам с предупреждением
Токаев встретился с пострадавшими от лесных пожаров в Костанайской области
В Семее разгорелся скандал вокруг стелы к 250-летию Семипалатинска
Школы Караганды и Темиртау в плане безопасности не готовы к учебному году
Миннауки прокомментировало информацию о "бездомных" студентах в Алматы
Ахмет Байтурсынов: ради будущего страны и народа
Сразу 4 притона выявили в центре Алматы
Тренер по каратэ изнасиловал 5-летнюю девочку в Актау
Батареи просят угля
Чужой беды не бывает
Учли уроки прошлой зимы
«Точечные эксперименты» градостроительства
Токаев дал поручение по компенсациям пострадавшим от пожаров в Костанайской области
Можем, если захотим
Трагедия в Костанайской области не оставила равнодушным никого
Собака удочерила котят в Атырау
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 5 сентября
На треть снизили стоимость заявленного роста тарифа на электроэнергию в Костанайской области
Пожары в Костанайской области: организована работа Координационного центра волонтеров
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Казахстанскому индексу научного цитирования быть!
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Список погибших во время январских событий опубликовала Генпрокуратура РК
ОСИ: не верь, не бойся, не проси?
Как теперь будут изучать языки в школах, разъяснил глава Минпросвещения РК
Девушка выбросилась с 25-го этажа в Алматы
Казахстан определится с технологией строительства атомной электростанции в конце 2022 года – начале 2023-го
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Минтруда представило проект Социального кодекса РК
Тонкая красная нить инфоцыганства
Какой будет осень-2022 в Казахстане, рассказали синоптики
За сорок лет школа в селе Достык ни разу капитально не ремонтировалась
Стали известны подробности двойного убийства в Актау
О новшествах в новом учебном году рассказали профильные министерства

Читайте также

Свежий выпуск
Не задалась карьера наркокурьера
Свежий выпуск
Перевалила жатва за экватор
Свежий выпуск
К мандатам доверие есть
Свежий выпуск
Новый рекорд Гиннесса

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]