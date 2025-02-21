Как получить возврат НДС в 5 раз быстрее, рассказали в налоговой

Банки и финансы
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Новый механизм уплаты сокращает сроки возврата НДС до 15 рабочих дней вместо 55-75 дней

Коллаж: Kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

Комитет госдоходов совместно с Национальным банком напомнил предпринимателям о возможностях «Цифрового НДС» с использованием цифрового тенге, передает Kazpravda.kz

Цифровой тенге – это новая цифровая форма национальной валюты на основе блокчейн-технологии, которая позволяет программировать деньги для их использования строго по целевому назначению.

Для участия в пилоте компании-экспортеры могут приобрести цифровой тенге с маркированным НДС у Нацбанка через банки второго уровня.

Цифровой тенге, в их маркированной части, не может быть использован для других целей или обналичен – эти средства предназначены исключительно для расчетов с поставщиками и бюджетом. Вся информация по транзакциям с цифровым тенге, а также сведения о движении НДС по поставщикам и поступлениям в бюджет будет передаваться Нацбанком в органы госдоходов.

«Такой механизм позволит органам госдоходов обладать достаточной информацией для возврата НДС в кратчайшие сроки без налоговых рисков. Кроме того, он сокращает сроки возврата НДС до 15 рабочих дней вместо 55-75 дней; исключает проверки, дает быструю и гарантированную оборачиваемость денег», – отметили в КГД.

Участникам пилотного проекта за IV квартал 2024 года уже произведен возврат в течение 5-ти дней без проведения налоговой проверки и применения системы управления рисками. Ожидается, что проект прозрачность налоговых поступлений.

Напомним, вчера в Мажилис поступил новый проект налоговых изменений, касающихся НДС.

Правительство предлагает снизить порог входа в НДС с 78 до 15 млн тенге в год, тем самым увеличив круг плательщиков этого вида налога. Также предлагается повысить ставки НДС с 12% до 16%. Для отдельных отраслей, перечень которых будет определен, ставка составит составит 10%. Нулевая ставка НДС предлагается для АПК. Розничный налог продолжит действовать в размере 4% для предпринимателей, работающих с населением. Параметры реформы будут уточняться. 

Эксперты отмечают, что в рамках проводимой в стране налоговой реформы налоговая мораль выходит на первый план. 

#бизнес #КГД #возврат #НДС

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