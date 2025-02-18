Как поступить в Академию правосудия: все, что нужно знать

Вице-ректор Академии правосудия при Высшем Судебном Совете РК Канат Мусин поделился информацией о том, как поступить в учебное заведение, какие требования предъявляются к кандидатам и какие документы нужно предоставить. Прием документов в Академию будет проводиться с 1 по 29 июля, и абитуриенты могут подать свои заявления очно в здании Академии и онлайн через портал электронного правительства, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Мы принимаем юристов, которые соответствуют трем основным критериям. Первое — это возраст. Кандидат должен быть старше 29 лет. Второе — наличие высшего юридического образования. И третье — стаж работы по юридической профессии должен составлять не менее пяти лет», - отметил Канат Мусин.

Кандидаты, которые соответствуют этим требованиям, могут подавать документы в Академию правосудия. Важно, что Академия является единственным учебным заведением, которое предоставляет возможность получения магистерского образования по специальности «Суд и правосудие», готовя специалистов для судебной системы.

Академия правосудия предлагает уникальную образовательную программу.

«Образовательный процесс ориентирован на практику. Мы стремимся, чтобы наши магистранты не только знали теорию, но и могли применять свои знания в реальных судебных ситуациях», - подчеркнул Канат Мусин.

По его словам, обучение в магистратуре Академии не ограничивается только лекциями и семинарами. Активно используются такие методы, как кейс-стади, работа в группах и ролевые игры.

«Цель кейс-стади — адаптировать теоретические знания магистранта к реальным ситуациям судебного разбирательства. Мы учим наших студентов решать задачи, которые возникают у судей в процессе правосудия. Кроме того, на занятиях в Академии активно используются ролевые игры. Магистранты играют роли судьи, адвоката, прокурора, эксперта. Это помогает развивать важные профессиональные навыки, которые необходимы будущим судьям», — добавил вице-ректор.

Для этого в Академии оборудованы специальные аудитории, где проходят эти занятия, с имитацией реальных судебных процессов.

Спикер также отметил, что преподавание в Академии активно использует различные интерактивные методы, направленные на активизацию познавательной деятельности студентов.

«Мы применяем такие методы, как проблемное обучение, дискуссии, мозговые штурмы и бинарные занятия. Это помогает студентам развивать самостоятельность мышления и навыки аргументации», — рассказал он.

Особое внимание в Академии уделяется практическим навыкам. Каждый курс, связанный с судопроизводством, построен на основе реальных кейсов, которые студенты решают в группе. Такой подход, по словам Каната Мусина, помогает магистрантам не только освоить теоретические знания, но и научиться применять их в реальной жизни.

«Магистранты работают с ситуационными задачами, которые аналогичны тем, с которыми сталкиваются судьи в своей практике», — пояснил он.

Одним из важнейших принципов работы Академии является поддержка академической честности.

«Мы строго следим за тем, чтобы наши студенты придерживались самых высоких стандартов честности и профессионализма. Академия не допускает ни плагиата, ни фальсификации данных, а также активно борется с коррупцией. Наши магистранты должны быть готовыми к борьбе с любыми проявлениями нечестности и коррупции, потому что они будут работать в судебной системе, где эти вещи абсолютно недопустимы», — добавил Канат Мусин.

В последние годы Академия добилась значительных успехов в подготовке специалистов для судебной системы.

«Более 95% наших выпускников успешно сдают квалификационные экзамены и становятся судьями. Академия готовит своих студентов не только теоретически, но и практически, чтобы они были готовы к выполнению задач судей. Мы делаем все возможное, чтобы наши выпускники были максимально подготовлены к реальной судебной практике», — подчеркнул вице-ректор.

Канат Мусин пояснил, что процесс поступления в магистратуру Академии прост, но требует внимательности. Прием документов будет проводиться с 1 по 29 июля.

«После подачи документов абитуриенты должны пройти три этапа вступительных экзаменов. «На первом этапе проводится комплексное тестирование. После этого абитуриенты решают кейс и пишут эссе. Эти этапы помогут нам определить, насколько кандидаты готовы к обучению», — отметил Канат Мусин.

Важно, чтобы абитуриенты набрали достаточно баллов на каждом этапе для того, чтобы пройти в следующий этап экзаменов.

Зачисление в магистратуру происходит на конкурсной основе.

«Если по итогам конкурса остаются вакантные места, то они перераспределяются на конкурсной основе среди всех кандидатов. Зачисление будет завершено до 25 августа, а начало учебного года намечено на 1 сентября.

Академия правосудия — это отличная возможность для профессионального роста. Видеокомплексное и практическое обучение, а также активное участие в судебных процессах в ходе учебы дают необходимые знания и навыки, чтобы стать настоящим специалистом. Двери Академии открыты для всех желающих», — заключил Канат Мусин.