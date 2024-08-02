Как поживает сельское хозяйство?

Одна из задач, поставленных Президентом в Послании, – добиться реального прорыва в агропромышленном комплексе, раскрыть в полной мере его потенциал.

В частности, чтобы стать одним из ведущих аграрных центров Евразийского континента, требуется поэтапный переход от первичного производства к выпуску продукции более высоких переделов. Задача – в течение трех лет увеличить долю переработанной продукции в АПК до 70%.

В приоритете должны быть глубокая переработка мяса, молока и зерна, развитие промышленного тепличного хозяйства, инновацион­ные решения, диверсификация посевов.

Что делается по этим и другим направлениям? Судя по итогам первого полугодия, результаты неплохие. Надои растут, производство молока увеличилось на 4,8%, отмечается рост производства мяса в живом весе на 4,1%, куриных яиц – 0,3%, сыра и творога – 16,8%, переработанного риса – на 11%, растительного масла – на 9,3%, кисломолочной продукции – на 5,6%.

По данным сайта primeminister.kz, валовая продукция сельского хозяйства в первой половине 2024 года достигла 1,6 трлн тенге. Этот рост обусловлен увеличением производства в животноводстве на 3,5% и в растениеводстве на 3%.

В целом цифры неплохие. Но, как с иронией заметили герои культового фильма «Служебный роман», «если бы не было статистики, мы бы даже не подозревали о том, как хорошо мы работаем»... Ведь положа руку на сердце трудно вспомнить год, когда наше сельское хозяйство в официальных отчетах показало бы серьезные минусы.

О том, как можно легко «жонгли­ровать» статистикой, есть немало шуток. В умелых руках она может превратиться в средство для манипуляции. И не случайно Глава государства на международном форуме Digital Bridge 2023 анонсировал реформу Бюро национальной статистики.

– Необходимо принять комп­лексные меры по упорядочиванию статистических и прочих данных, включая выработку политики управления и определение целевой архитектуры данных. Это станет базовым условием для принятия эффективных решений государством, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

И надо сказать, что результаты уже есть. Как отчитывается Минсельхоз, «завершена работа по приведению статистики в животноводстве в соответствие с реальной картиной, аналогичная работа продолжается в растениеводстве. В результате совместной работы с Бюро национальной статистики и акиматами областей было списано 2 млн голов скота и 3 млн тонн молока. Эти релевант­ные данные позволят улучшить качество планирования и принятия решений по регулированию внутреннего рынка».

Так что статистика нынешнего года, конечно, выглядит уже более убедительной. Радует, что по сравнению с прошлым годом вырос объем инвестиций в основной капитал в производстве продуктов питания на 5,4% (68,7 млрд тенге).

Впервые общий объем кредитования весенне-полевых и уборочных работ доведен до 580 млрд тенге. Это должно решить ключевую проблему отрасли – недофинансированность.

Для упрощения получения займов был привлечен еще один канал финансирования – социально-предпринимательские корпорации регионов, имеющие более гибкую залоговую политику и более удобную форму подачи заявок.

Для решения проблемы дефицита залогов, особенно из-за пролонгации кредитов прошлого года, введен механизм гарантирования займов через фонд «Даму». Этот механизм позволяет покрыть гарантией до 85% от суммы займа.

С марта 2024 года по поручению Главы государства внедрен механизм авансового субсидирования отечественных удобрений. Это новый стимулирующий механизм, при котором аграрии заранее обеспечиваются удешевленными отечественными удобрениями. Норма субсидий в рамках этого механизма увеличена с 50 до 60%. В результате спрос на отечественные удобрения резко вырос: если в прошлом году было внесено 676 тыс. тонн, то в этом году запланировано внесение 1,5 млн тонн, из которых уже приобретено 1,1 млн тонн.

Есть и другие цифры, внушаю­щие осторожный оптимизм. В 2024 году процент использования элитных сортов семян возрос до 9%, что на 1,9% выше по сравнению с 2023 годом. Для системного решения проблем семеноводства принят Комплексный план по развитию селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур на 2024–2028 годы. Он включает меры по совершенствованию законодательной базы в этой сфере, переводу аграрной науки на современные методы исследовательской деятельности и обновлению образовательных программ, укреплению материально-технической базы аграрной науки и субъектов селекции и семеноводства. На реализацию плана выделено 63,4 млрд тенге.

Учитывая задачи, поставленные Президентом в Послании по обновлению машинно-тракторного парка, привлекается дополнительно 100 млрд тенге для АО «КазАгроФинанс» с целью предоставления сельскохозяйственной техники в лизинг под 5% годовых. Из запланированных средств уже освоено 32,2 млрд тенге, а общий объем финансирования будет доведен до 450 млрд тенге.

Министерством сельского хозяйства внедрен механизм прямого субсидирования ставок вознаграждения финансовых институтов для кредитования субъектов агропромышленного комплекса по ставке 5% годовых. Этот механизм позволяет получать субсидии без необходимости подачи документов со стороны заемщиков. На данный момент он применяется для кредитования весенне-полевых и уборочных работ.

Внедрение принципа прямого субсидирования распространилось и на услуги по подаче воды. Теперь возмещение затрат на приобретение услуг по подаче поливной воды осуществляется напрямую вододателям через механизм переводных заявок. Это позволяет товаропроизводителям получать услуги по подаче поливной воды по сниженной стоимости без необходимости ожидания субсидий и последующей оплаты вододателям разницы после их получения. Прямое субсидирование также снижает коррупционные риски в отрасли.

Кроме того, предусмотрено увеличение нормативов в инвес­тиционном субсидировании для внедрения водосберегающих технологий. Доля возмещения затрат на приобретение водосберегающих технологий, а также на создание и расширение инфраструктуры для забора и подачи воды увеличена с 50 до 80% за счет средств местных бюджетов.

В Послании Президент также призвал брать пример с Северо-Казахстанской области, где возводятся более 100 крупных молочно-товарных ферм. На вооружение взят опыт привлечения средств для кредитования инфраструктурных проектов: механизм включает льготное кредитование через социально-предпринимательские корпорации под 2,5%. Начато финансирование 65 молочно-товарных ферм на сумму 100 млрд тенге, что обеспечит дополнительное производство 373 тыс. тонн молока в год.

Помимо молочно-товарных ферм, орошения, овощехранилищ и птицефабрик будут финансироваться еще восемь направлений, включая мясное животноводство, фруктохранилища, промышленные теплицы, предприятия по глубокой переработке сельхозпродукции и племенные репродукторы в птицеводстве.

Вопросы переработки находятся на особом контроле, Правительство одобрило Комплексный план в этой сфере до 2028 года, чтобы довести долю переработанной продукции до 70% от выпускаемого сырья. На его реализацию планируется направить 372 млрд тенге, из которых 150 млрд тенге пойдут на инвестиции и 222 млрд тенге на оборотные средства.