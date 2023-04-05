Как работает информсистема "е-КТРМ", рассказали Жумангарину

Правительство, Технологии, Цифровизация
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Заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин провел совещание по вопросам цифровизации в сфере технического регулирования, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Фото: primeminister.kz

В ходе совещания вице-министр торговли и интеграции Кайрат Балыкбаев доложил о проделанной работе Комитетом технического регулирования и метрологии в рамках внедрения государственной информационная системы «е-КТРМ». 

«Разработаны и утверждены более 70-ти требуемых законодательством нормативно-технических документов информационной безопасности, например: политика информбезопасности; методика оценки рисков; правила разграничения прав доступа и другие. Также проведены интеграционные работы с государственными базами данных. Оцифрованы 120 бизнес-процессов НЦА и почти 70 бизнес-процессов КазСтандарта», – сказал К. Балыкбаев. 

По данным разработчиков, за 2,5 месяца внедрения государственной системы зарегистрированы более 1 500 организаций, 1 236 структурных подразделений, 10 тысяч кабинетов, 292 кабинета заявителей. В работе у РГП «НЦА» находятся 25 заявок на первичную аккредитацию. В системе сформированы 633 заявки на получение сертификатов СМ, из которых выдано 324 сертификата. 

Вместе с тем в рамках внедрения системы получен ряд предложений и замечаний от пользователей по таким направлениям, как регистрация в системе; заполнение данных (не функционировали кнопки «Сохранить», «Редактировать»); заявки на аккредитацию (ранее они не поступали к ответственным сотрудникам РГП «НЦА»); метрология и стандартизация (отсутствовал реестр ГСИ РК). На сегодняшний день ошибки устранены на 80%. Вице-премьер Серик Жумангарин поручил кратчайшие сроки устранить все проблемы. 

«В дальнейшем готовы продолжить работу по устранению несоответствий, выявленных в ходе практической реализации и по предложениям пользователей», – отметил заместитель председателя Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК Кайсар Шалабаев. 

Отметим, что проводимая Комитетом технического регулирования и метрологии работа по оцифровке и совершенствованию процедур оценки соответствия направлена на то, чтобы искоренить «серые» сертификаты и обеспечить прозрачность процедуры оценки соответствия, а также на обеспечение населения Казахстана безопасной и качественной продукцией и снижение технических барьеров.

 

 

#Правительство #цифровизация #вице-премьер #Жумангарин #МТИ #ИС

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