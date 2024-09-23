Как распознать мошенников при трудоустройстве за границу, рассказали в ООН

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В последние годы вопрос безопасной трудовой миграции становится актуальным для казахстанцев, стремящихся получить работу за границей. В социальных сетях размещается много объявлений о найме персонала, которые на первый взгляд кажутся привлекательными. Но к сожалению, на просторах интернета часто встречаются мошенники, которые наживаются на доверчивости граждан.

Самой распространенной схемой обмана является, когда соискателей просят оплатить за подготовку документов для трудоустройства. Получив деньги, мошенники обычно перестают выходить на связь с жертвами и затем проворачивают подобные схемы уже с другими казахстанцами.

Представитель ООН в Казахстане Динара Бишимбекова рассказала корреспонденту Kazpravda.kz о рисках, связанных с мошенничеством и дала полезные советы по безопасному трудоустройству в Великобритании.

В ходе беседы представитель международной организации подчеркнула, что количество мошеннических схем, предлагающих трудоустройство за границей, стремительно растет. Многие мошенники позиционируют себя как официальные работодатели и используют социальные сети для привлечения жертв.

«В интернет выкладывают массу объявлений о работе за границей, обещая хорошие условия работы и высокие заработки. Однако, прежде чем отправлять деньги за трудоустройство, убедитесь, что работодатель официально зарегистрирован. Мы знаем много случаев, когда люди платили крупные суммы денег, надеясь получить легальное трудоустройство, но в итоге оставались обманутыми. В Великобритании только пять лицензированных операторов имеют право нанимать работников из Казахстана. На данный момент — это компании Concordia, Pro-Forse, Fruitful Jobs, HOPS Labour Solutions и Agri-HR», - рассказала спикер.

Она добавила, что мошенники часто используют схожие названия и логотипы, чтобы ввести в граждан заблуждение. Список официальных операторов можно проверить на сайте правительства Великобритании.

«Отмечу, что этот список может меняться. Еще одна немаловажная деталь – правительство Великобритании запрещает брать оплату за трудоустройство. Поэтому, если в той компании, куда вы обратились, вас просят за что-то заплатить, то вам не следует продолжать с ней сотрудничество. Легальные операторы не требуют оплату до подписания контракта и получения визы. Все расходы, как правило, покрываются работником после получения работы», - отметила представитель ООН.

Она привела пример казахстанки, которая оказалась жертвой мошеннической схемы. Айгерим Н. всегда мечтала о жизни за границей. Однажды, пролистывая Instagram, она наткнулась на объявление о работе на ферме в Великобритании. Работа заключалась в сборе сезонных овощей — как раз то, что ей казалось идеальным. Женщина связалась с представителем компании. Он уверил ее, что все будет легально и безопасно. Чтобы получить место, ей нужно было заплатить 800 тысяч тенге за услуги оформления. Мошенник уверял его, что это стандартная практика, и женщина получит все деньги обратно, как только начнет работать. Не долго раздумывая Айгерим отправила ему деньги.

«Она уже представляла, как будет работать на ферме и наслаждаться жизнью в Великобритании. Но чем ближе подходила дата вылета, тем больше возникало вопросов. Агент стал все реже выходить на связь и вскоре совсем исчез. Женщина долгое время предпринимала попытки вернуть свои деньги, но тщетно. Теперь она делится своим опытом с другими, чтобы никто больше не попался на удочку мошенников», – рассказала Динара Бишимбекова.

Спикер отметила, что прежде чем подписывать контракт, нужно убедиться, что в нем прописаны все условия — от зарплаты до количества рабочих часов. В Великобритании работодатель обязан платить не менее минимальной заработной платы, которая составляет 11 фунтов в час. Все условия должны быть четко указаны в документе.

По словам представителя ООН, прожиточный минимум в Великобритании составляет 11 фунтов в час, это примерно 7 300 тенге. В неделе 32 рабочих часа, так что за семь дней казахстанец может заработать порядка 234 тысяч тенге, а за месяц это выходит около 935 тысяч тенге. Из этой суммы высчитывается оплата за проживание и питание. Обычно граждан Казахстана привлекают на такие сезонные работы, как сбор фруктов, овощей, зелени и ягод. Виза выдается на шесть месяцев, но это не гарантирует, что все полгода у работника будет постоянная работа.

«Все зависит от той фермы, куда направляется работник, от времени года и от урожая. Только за 2023 год визу сезонного работника получили 5014 казахстанцев. Отправляясь на работу за границей, каждый работник должен получать информацию о своих правах и обязанностях. При возникновении проблемных вопросов, мигранты могут обращаться в горячую линию по номерам: 8 771 103 96 02, 8 777 001 67 41, которая работает 24/7 и предоставляет поддержку, а также проводит консультации» - поделилась она.

Динара Бишимбекова добавила, что если при оформлении на работу с соискателя требуют слишком много личной информации, например, данные банковской карты, - это сигнал тревоги. Никогда не следует делиться своими данными с незнакомыми людьми. Открытость и осведомленность — ключевые факторы в борьбе с мошенничеством. Необходимо делиться своим опытом и знаниями с другими. Чем больше людей будет осведомлено о рисках, тем сложнее будет мошенникам находить жертв. Очень важно быть бдительными и осторожными, соблюдать простые правила. Это поможет защититься от мошенников и обеспечить безопасное трудоустройство.

В заключении спикер выделила несколько ключевых рекомендаций, которые помогут казахстанцам избежать ловушек мошенников.

Проверяйте информацию: Убедитесь, что работодатель зарегистрирован и имеет лицензию.

Не платите заранее: Легальные операторы не требуют предоплату за оформление документов или трудоустройство.

Читайте контракты: Все условия работы должны быть четко прописаны в документе.

Используйте официальные каналы: Обращайтесь за помощью к международным организациям или консульствам, если возникнут сомнения.

Берегите личные данные: Никогда не делитесь своими банковскими данными с незнакомыми людьми.

Обучайтесь и делитесь знаниями: Открытость и осведомленность помогут другим избежать мошенничества.