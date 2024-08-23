Как развивают транспортную инфраструктуру в Казахстане

Транспорт , Строительство
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

До конца года планируется завершить строительство, реконструкцию и ремонт 7 тыс. км дорог

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Во исполнение поручения Президента, данном в Послании народу Казахстана «Экономический курс Справедливого Казахстана», Правительством реализуется масштабная государственная программа по улучшению дорожной инфраструктуры. В частности, она направлена на развитие транспортной сети страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

В 2024 году объем дорожно-строительных работ достигнет рекордных 12 тыс. км, из которых 8 тыс. км составляют республиканские дороги, обеспечивающие стратегически важные транспортные артерии, связывающие регионы страны. Оставшиеся 4 тыс. км приходятся на дороги местного значения.

На сегодня, к примеру, завершается реконструкция крупных транспортных артерий, таких как «Караганда – Алматы», «Талдыкорган – Усть-Каменогорск» и «Актобе – Атырау – Астрахань». Эти проекты сократят время в пути, снизят транспортные издержки и повысят безопасность дорожного движения. Общая протяженность данных проектов - 2 тыс. км.

В Туркестанской области, завершается строительство тоннеля на перевале Шакпак баба. Его длина 840 метров. Сооружение имеет огромное значение для региона, так как перевал является сложным участком транспортного коридора «Западная Европа - Западный Китай». В настоящее время основные строительные работы завершены, включая укладку бетона и асфальта.  На данный момент ведутся пуско-наладочные работы по установке систем видеонаблюдения, вентиляционного и противопожарного оборудования.

Еще одним важным объектом развития транспортной инфраструктуры  является строительство автомобильного путепровода на станции Шамалган в Алматинской области. Ожидается, что открытие путепровода обеспечит безопасность и беспрепятственный проезд автотранспорта через железнодорожные пути.

На востоке Казахстана завершается строительство мостового перехода через Бухтарминское водохранилище, длиной 1 316 метров.  Помимо самого моста, проект включает строительство подъездных путей общей протяженностью 19 км, что позволит улучшить транспортное сообщение в Восточно-Казахстанской области. В настоящее время завершены работы по устройству 21 опоры и монтажу 20 металлических пролетов. Ведется укладка асфальтобетонного покрытия на мосту и подъездных путях.

Этот мост имеет стратегическое значение для региона, поскольку ранее жители удаленных районов были вынуждены использовать паромную переправу. Новый мост не только сократит время в пути, но и обеспечит безопасность передвижения.

Министерство транспорта Республики Казахстан продолжает реализацию долгосрочной стратегии по развитию дорожной инфраструктуры до 2029 года. К примеру, в эту программу включены такие перспективные проекты, как «Актобе – Улгайсын», «Караганды – Жезказган» и строительство обхода города Сарыагаш. Все проекты будут реализованы по ЕРСМ-контрактам, предусматривающим проектирование, строительство и последующее содержание дороги одной подрядной организацией.

Кроме того, началась реконструкция автодороги «Кызылорда – Жезказган», которая соединяет южные и центральные регионы Казахстана. Реконструкция предполагает комплексные работы по улучшению дорожного полотна, укреплению обочин и модернизации инфраструктуры. Этот проект позволит решить давние проблемы и обеспечит безопасное и комфортное передвижение по данной магистрали.

В рамках развития автодорожной инфраструктуры также запущена масштабная программа среднего ремонта дорог с усилением конструкции, финансируемая через БРК. Эта программа охватит 2,5 тыс. км республиканских дорог, включая участки, где ремонт не проводился более 20 лет.

В перечень проектов включены средний ремонт дорог «Жезказган – Петропавловск», «Кандыагаш - Шалкар –– Ыргыз», «Караганда – Аягоз – Бугаз» и «Семей – Барнаул» и т.д. Реализация этих проектов будет способствовать улучшению состояния дорог по всей стране, обеспечивая безопасное и комфортное передвижение на годы вперед.

 

#развитие #дороги #инфраструктура

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