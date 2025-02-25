Как стать востребованным на рынке труда?

фото Юрия Беккера

Разительные перемены

Порой мы живем в плену старых представлений и больше замечаем проблемы, а не позитивные изменения. К сожалению, это касается и наших колледжей, которые часто остаются в тени. Одно из старейших технических училищ Алматы существует более 80 лет, но возраст – это фундамент, который позволяет уверенно смотреть в завтрашний день. Посетив этот колледж, мы убедились, что учебные мастерские, напоминающие рабочие цеха, давно остались в прошлом. Об этом ярко свидетельствует Центр компетенций, открытый здесь в прошлом году.

Фотокор «Казправды» Юрий Беккер вспомнил, что в 1979-м он делал репортаж о подготовке будущих сварщиков из этого учебного заведения. Конечно, сейчас он был удивлен произошедшими разительными переменами. Теперь в этом здании размещены первый технопарк мебельной промышленности, мультимедийный центр, учебные лаборатории с современным оборудованием, уютные мастерские, где готовят дизайнеров по интерьеру, автослесарей и автоэлектриков, программистов, мастеров по ремонту холодильного и вентиляционного оборудования. К примеру, у будущих мастеров мебельного производства в распоряжении автоматизированная производственная линия и станки с числовым программным управлением.

Колледж активно развивает международное сотрудничество, являясь частью движения WorldSkills, объединяющего 80 стран и направленного на повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования. Мастера производственного обучения имеют возможность стажировки за рубежом, повышая квалификацию в Германии, Китае, Турции, Малайзии, Южной Корее. Программы обмена предусматривают изу­чение передовых технологий и внедрение лучших международных практик в образовательный процесс, что повышает качество подготовки специалистов.

Когда работа – искусство

Студенты колледжа – это, по сути, ученики старших классов, которые, в отличие от своих сверстников, уже осваивают конкретные и востребованные на рынке профессии. Так, сегодня невозможно представить нашу жизнь без мастеров бытового оборудования, которым напичканы наши дома. Точно так же, как и без мастеров по производству мебели, изготавливающих изделия на любой вкус и любой сложнос­ти, или автомастеров, которые диагностируют и ремонтируют «железных коней», дизайнеров, преобразовывающих черновые квадратные метры жилья в уютные квартиры. Есть еще десятки других профессионалов, телефоны которых мы сохраняем и рекомендуем родным и знакомым.

О Центре компетенций, в котором созданы все условия для практического обучения и где будущие мастера осваивают актуальные технологии, соответствующие требованиям рынка труда, нам рассказал директор колледжа Асылхан Бейсетбаев. Центр ориентирован на подготовку специалистов нового поколения, способных работать в условиях цифровой трансформации. Впечатлил и первый в стране технопарк, который представляет собой инновационную площадку для проектирования и производства мебели, научных исследований и стартапов. Оснащенный передовым оборудованием технопарк дает студентам возможность применить свои знания на практике.

– В производственном цехе установлены автоматические линии, станки с числовым программным управлением, оборудование, осуществляющее технологические процессы, аналогичные тем, что есть в ведущих компаниях отрас­ли. К слову, вся мебель в колледже сделана руками студентов и преподавателей, – говорит мастер производственного обучения Сырым Мейрамгалиев.

Студенты работают над созданием смарт-мебели, внедряя современные технологии и эргономичные решения. Они владеют популярными компьютерными программами по проектированию, 3D-моделированию мебели. Студентам дается необходимая база знаний, которую они совершенствуют на практике.

Отвечая на вопрос, владеют ли будущие специалисты компетенциями по производству мебели-трансформеров, где требуются инженерные знания и креативное мышление, нам тут же продемонстрировали полку на колесах, которая легко превратилась в стол-трансформер. Как оказалось, эту конструкцию спроектировали и создали студенты первого курса. Вполне возможно, что в скором времени такой мебелью, сделанной здесь, будут оснащены студенческие общежития города.

В учебном классе мы обратили внимание на креативную полку, выполненную в виде милого верб­люда, причем собрана она без единого гвоздя, из разборных деталей. Как оказалось, такую полку не прочь приобрести дошкольные учреждения и офисы.

Из столярного цеха приятно пахло свежей древесиной. Мас­тер производственного обучения Ержан Курманкулов пришел в колледж в 1976 году, окончив художественно-графический факультет КазНПУ им. Абая. По его словам, именно здесь ребята работают руками и учатся чувствовать дерево.

– Я был художником, а потом переквалифицировался в столяра-мебельщика, потому что эти профессии взаимосвязаны. Говорю своим ученикам, что соз­дание мебели – это целое искусство. Ребята изучают рисунок, композицию, моделирование, – рассказывает он.

Пока студенты старательно мастерили стулья, мы с интересом рассматривали столик в классическом стиле с изящ­ными изогну­тыми ножками.

– Это экспериментальная работа, которая развивает фантазию ребят, их представление о классике, чтобы они умели создавать мебель не только в стиле минимализма, – поясняет Ержан Естанович.

Действительно, сейчас столярная мастерская – это не просто работа с деревом, а сплав творчества и дизайна, умение делать расчеты и воплощать идеи своими руками.

Другая реальность

Далее мы познакомились с работой единственной в Казах­стане лаборатории по монтажу, эксплуа­тации холодильно-компрессорных машин и установок, на оснащение которой государство выделило 320 млн тенге в рамках республиканского проекта «Жас маман». Лаборатория также служит тренировочным лагерем для проведения региональных, рес­публиканских, международных чемпионатов WоrldSkills по этой специальности. Удобные стенды представляют собой аналог современных электроприборов.

– Это мини-завод по обслуживанию оборудования, и можно сказать, что это будущие рабочие места студентов. Обучившись здесь, они уверенно идут работать механиками по ремонту и эксплуатации холодильного и вентиляционного оборудования, – поделился Асылхан Бейсетбаев.

К слову, колледж является единственным в стране учебным заведением, которое готовит специалистов по данной специальности, а студенты учатся в формате дуального обучения. Более 70% из них на втором курсе уже трудоустрое­ны, на выпуске работают 100%. Кстати, их средняя заработная плата начинается с 300 000 тенге.

Впечатлила и лаборатория, оснащенная «стендами поиска неисправностей», на которых студенты обучаются диагностике и ремонту холодильного оборудования, кондиционеров в режиме «зима⁄лето». Мастер производственного обучения Александр Панков, имеющий за плечами большой опыт работы на производстве, моделирует ситуации, а студент должен определить проб­лему и исправить ее. На каждом стенде можно смоделировать до 30 неисправностей. По словам преподавателя, подобного оборудования нет не только в вузах Казахстана, но и в странах Центральной Азии. Студенты демонстрируют свои компетенции в ходе производственной практики – и их сразу приглашают на работу.

Пообщавшись с ребятами, узнали, что большинство из них пришли сюда по совету своих отцов, которые работают в этой сфере, кто-то имеет ИП и готовит себе смену. Так зарождаются семейные династии в сфере МСБ. Хочется отметить, что учащиеся колледжа обладают реальным взглядом на жизнь, тогда как многие их сверстники живут иллюзиями о том, что диплом вуза становится гарантией трудоустройства. Сейчас же на рынке труда больше всего ценятся кад­ры с рабочей квалификацией.

Не секрет, что среди самых востребованных профессий в Алматы – квалифицированные автослесари и автоэлектрики. Педагог-эксперт Аскар Шапенов, прошедший недавно стажировку в Южной Корее, сообщает, что их лаборатория оборудована компьютерами, датчиками, стендами для диагностики механизмов и систем современных автомобилей. Студенты второго курса уже изучают электромобили.

К слову, Аскар Шапенов в 2024 году признан лучшим педагогом в системе профессионально-технического образования Алматы. Он подчеркивает, что у молодежи есть большой интерес к технике, желание учиться. Ребята понимают: это серьезная специальность, требующая усидчивости, инженерного мышления, умения вникать в новые технологии. Студенты дружат с точными науками: у них проходят бинарные уроки с совмещением спецпредметов с математикой, физикой, химией, потому что без этих знаний сложно освоить специальность. Поэтому стереотип о том, что в колледж идут не самые сильные ученики, тоже остался в прошлом.

Студенты-автоэлектрики занимаются разработкой и модернизацией систем диагностики и электрификации автомобилей. Кстати, по этой квалификации готовят специалис­тов в 12 колледжах мегаполиса, но только в этом есть конкурс. Ребята приезжают учиться из всех городов страны. К примеру, второкурсник Арсен Алимгазиев – из Атырау. Его отправил сюда учиться отец, он владелец СТО и видит в сыне продолжателя своего дела.

Четкие перспективы

Познакомились мы и с командой колледжа, которая готовится к национальному конкурсу студенческих проектов Enactus. Здесь будут представлены предпринимательские разработки, решающие экономические, социальные и экологические проблемы. Их проект называется «ЭКОhousе», он направлен на сбор макулатуры, пластиковых отходов и их переработку. Полученные средства студенты направляют на благотворительность. Ребята начали со своего колледжа, вовлекли в проект преподавателей, студентов, демонстрируя на деле, что каждое учебное заведение или офис могут быть безотходными. В конце апреля команда поедет в Астану защищать свой проект на республиканском конкурсе.

Еще одна специальность, которая востребована на рынке труда, – дизайнер интерьера. Язык не поворачивается назвать эту творческую и креативную профессию рабочей. В светлом учебном классе, который можно быстро трансформировать в уютную мастерскую, проходил урок по графике. Будущий специалист должен иметь представление об изобразительном искусстве, архитектуре и эргономике, а еще обладать вкусом, стилем, чувством цвета, креативным мышлением, знаниями современных тенденций дизайна. Как отметил преподаватель Даурен Атабек, нужны особые способности, и их задача не только обучать, но и «раскрывать» студентов. Выпускники могут стать художниками-оформителями, декораторами сцены, работать в мультипликации, театрах, рек­ламных агентствах, дизайн-студиях и издательствах.

Одним словом, студенты Алматинского многопрофильного колледжа – это рациональные, уверенные в своем будущем молодые люди, которые видят ясные перспективы и цели.