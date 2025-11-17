7 ноября Агентство по регулированию и развитию финансового рынка приняло соответствующее постановление, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным агентства, постановлением предусматривается снижение коэффициента долговой нагрузки (КДН) с 0,5 до 0,25 для заемщиков с просрочкой свыше 90 дней за последние 12 месяцев, что позволит ограничить возможность этих заемщиков брать чрезмерные обязательства и снизить вероятность повторного дефолта.

Кроме того, вводится ограничение на выдачу беззалоговых потребительских займов при наличии одного из следующих условий:

- при просрочке по банковским займам свыше 30 календарных дней и (или) по микрокредитам свыше 1 дня,

- при наличии полностью прощенной с 1 июля 2025 года задолженности по основному долгу и (или) вознаграждению за последние 36 месяцев,

- за последние 12 месяцев была проведена реструктуризация, не способствовавшая надлежащему исполнению заемщиком своих обязательств.

Данные изменения вступят в силу с 24 ноября. С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте ведомства.