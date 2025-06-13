Как в Национальной гвардии Казахстана спасают жизни

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Ежегодно в Казахстане каждое третье воскресенье июня отмечается День медицинского работника. В 2025 году праздничная дата выпадает на 15 июня. Это профессиональный праздник врачей, медсестёр, фельдшеров, санитаров и всех, кто стоит на страже здоровья и жизни граждан.

Фото: Нацгвардия МВД РК

Особое значение этот день приобретает для тех, кто оказывает медицинскую помощь в условиях повышенного риска — в боевых, чрезвычайных и антитеррористических ситуациях. Именно поэтому одной из ключевых инициатив 2025 года стало создание в структуре Национальной гвардии службы тактической медицины.

Тактическая медицина — это система оказания неотложной помощи в ситуациях, где счёт идёт на минуты, а традиционные подходы гражданской медицины неэффективны. Как известно, военнослужащие Национальной гвардии МВД РК участвуют в обеспечении общественной безопасности, проведении специальных операций, антитеррористических мероприятий, ликвидации последствий стихийных бедствий и ЧС. В таких условиях важно уметь быстро и грамотно оказывать помощь пострадавшим — до прибытия медицинских служб.

Обучение тактической медицине в Национальной гвардии осуществляется по стандарту Tactical Combat Casualty Care (TCCC) — международного протокола по оказанию помощи раненым в бою. Он адаптирован под задачи войск правопорядка и включает три ключевых этапа:

  • Care Under Fire — помощь под огнём (наложение жгута, обеспечение безопасности);
  • Tactical Field Care — тактическая помощь в поле (контроль кровотечений, дыхание, стабилизация состояния);
  • Tactical Evacuation Care — помощь при эвакуации (медицинское сопровождение до лечебного учреждения).

Обучение проходит в специализированных учебных центрах и включает как теоретические занятия, так и практику на современных тренажёрах с имитацией боевых травм и сценариев.

Подготовка по тактической медицине — это не разовая инициатива, а элемент долгосрочной стратегии по модернизации войск правопорядка, которая включает в себя повышение боеспособности подразделений, сокращение потерь личного состава, формирование культуры медицинской грамотности внутри военной среды.

Кроме того, каждого военнослужащего патрульно-постовой службы Национальной гвардии МВД РК обучают базовым навыкам оказания первой помощи. Это необходимо для того, чтобы боец мог действовать грамотно при ранениях сослуживцев или гражданских лиц в условиях чрезвычайных ситуаций до прибытия профессиональных медиков.

Инструкторы по тактической медицине регулярно проводят учебно-тренировочные занятия и полевые отработки в условиях, приближённых к реальным. Это позволяет военнослужащим формировать устойчивость к стрессу и быстро реагировать на угрозу жизни — как своей, так и окружающих.

В День медицинского работника важно помнить: спасение жизни — это не только работа врачей в больницах. Это и ежедневный труд военных медиков, инструкторов, фельдшеров, работающих в условиях опасности.

Стоит сказать, Национальная гвардия МВД  делает значимый шаг вперёд, внедряя современные стандарты тактической медицины, ориентированные на сохранение жизни — как на мирных улицах, так и в зоне повышенного риска.

#Нацгвардия

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