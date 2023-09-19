Как ведется подготовка многотомника по истории Казахстана

История
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Государственный советник РК Ерлан Карин провел очередное совещание по вопросам подготовки академического многотомного издания «История Казахстана с древнейших времен до наших дней», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: akorda.kz

Как известно, подготовка многотомной истории Казахстана, отвечающей современным научным подходам, была инициирована президентом страны в статье «Независимость превыше всего».

В ходе совещания министр науки и высшего образования Саясат Нурбек и руководители томов нового академического издания – генеральный директор Института археологии имени А.Х. Маргулана Акан Онгар, директор Института истории и этнологии имени Ч.Ч. Валиханова Зиябек Кабульдинов, директор Республиканского информационного центра по изучению исторических материалов при Институте востоковедения имени Р.Б. Сулейменова Меруерт Абусеитова – доложили государственному советнику о проделанной работе в свете задач, поставленных главой государства на II заседании Национального курултая.

По итогам совещания Ерлан Карин определил подходы по дальнейшей работе над новым академическим многотомным изданием по истории Казахстана.

 

 

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