Как выучить язык или добро пожаловать в ауыл

Общество
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Флора Левина, область Абай

В изучении языка главное – желание.

фото предоставлено Центром обучения языкам г. Семей

Очень часто мы сталкиваемся с проблемой, когда человек коренной национальности не может ответить на своем родном языке. А сколько нелестных отзывов он слышит в свой адрес – не перечесть. Помню свои первые курсы казахского языка. Мы учили слова, составляли предложения, как того требуют правила. Но однажды преподаватель курсов Сауле Балтабаева сказала: «Вас нужно отправить в далекий аул, где никто не говорит на русском языке. Пожить дней десять у бабушки, пообщаться с местным населением. Два дня вы будете стесняться акцента, забывать нужные слова, а потом вы перешагнете этот барьер». И она оказалась права. Чтобы овладеть языком, мало понимать, знать слова и отдельные повседневные фразы. Огромную роль играет языковая среда, ну и, конечно же, желание говорить на языке родной страны.

Семейчанин Мадияр Байтабанов до десятого класса говорил только на казахском языке. Он старательно учил русский язык, грамотно писал, занимал призовые места на олимпиадах по русскому языку, но говорить стеснялся. А все потому, что путался в окончаниях, в мужском и женском роде. Но желание говорить на двух языках пересилило. Он стал читать газеты и книги на русском языке, смотреть передачи, выпуски новостей. И у него получилось. Сегодня Мадияр владеет свободно родным и русским языками. Окончив университет по специальности «учитель казахского языка и литературы», он несколько лет работал в Центре развития языков и обучал государственному языку всех желающих. Здесь он тоже применял свою методику, которая когда-то помогла ему освоить язык Толстого.

– Казахский язык намного легче, чем, например, русский или английский. Он относится к тюркским языкам, а они, в свою очередь, – к агглютинативным языкам. Слова в них образуются при помощи прибавления, а корень и основа не меняются. Это первое, что я рассказывал на уроках. И второй важный ­момент – для того чтобы говорить на казахском, достаточно запомнить закон сингармонизма. И все, ничего сложного, – говорит Мадияр. – Я считаю, что тот, кто в действительности связывает свое будущее с Казахстаном, выучит язык, потому что самый главный фактор – это желание.

Владение двумя языками помог­ло Мадияру поступить на государственную службу. Слушатели его курсов очень сожалели, что такой талантливый преподаватель решил сменить род деятельности, но на новом месте свои знания он может применить с еще большей пользой для страны.

Ежедневно трудности перевода возникают у семейчанки Назиры Калтаевой. Предприимчивая девушка недавно открыла собственное дело, печет торты на заказ. Сладости разлетаются мгновенно, но иногда бывают курьезные ситуации.

– Бывает, мне пишут заказ на казахском языке, я как могу отвечаю или прошу супруга помочь, а вот когда звонят, тогда стыдно, потому что не получается быстро сориентироваться и ответить, – говорит Назира. – Слушаю онлайн-курсы казахского, специально учу слова и предложения, связанные с моей деятельностью, потому что был случай, когда от заказа отказались из-за того, что мы не совсем поняли друг друга. А однажды девушка пыталась объяснить заказчику условия, но запуталась, и тот, улыбнувшись, сказал: «Расскажите лучше на русском, я пойму».

– Если честно, меня это задело. Подумала тогда: неужели мне так трудно выучить родной язык? – вспоминает Назира.

Не откладывая дело в долгий ящик, девушка записалась на бесплатные курсы казахского языка. Привела с собой подругу Юлию. Девушки вместе выполняют домашние задания и переписываются в чате только на государственном языке. Если обнаруживается ошибка, то исправляют.

– У меня супруг казах, но в его семье все говорят на русском, он учился в Чехии, много ездит по разным странам, и дома мы общаемся только на русском. А когда Назира позвала меня учить казахский на курсах, подумала – а почему бы и нет. К тому же мои дети посещают казахскую группу в детском саду, и я иногда не могу понять, что они хотят, – делится Юлия Махамбетова. – Думаю, что скоро и муж подтянется.

В центре по изучению казахского языка сегодня около 350 слушателей разных нацио­нальностей и возрастов. Есть школьники, а есть и люди почтенного возраста – самому старшему перевалило за 80.

#Семей #казахский язык #қазақ тілі #изучение #государственный язык

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