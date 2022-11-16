Статьи Как выжить в условиях BANI 16 ноября 2022 г. 0:00 Алихан Байменов, председатель Управляющего комитета Астанинского хаба государственной службы Казахстан вступает в новый этап развития в условиях обострившихся глобальных вызовов и геополитической напряженности. Новая реальность, в которой мы живем, экспертами описывается акронимом BANI: Brittle – хрупкий, Anxious – тревожный, Nonlinear – нелинейный, Incomprehensible – непостижимый. Пандемия показала, что в критические моменты взоры граждан справедливо обращаются к государству в ожидании от него оказания качественных госуслуг и своевременного адекватного ответа на возникающие вызовы. В то же время, оперативно реагируя на проблемы, демонстрируя адаптивность и гибкость, правительства одновременно призваны сохранять приверженность стратегическим приоритетам, связанным с такими глобальными вызовами, как истощение природных ресурсов, демографический сдвиг, продовольственный и энергетический кризисы. В этих условиях наряду с такими фундаментальными факторами эффективности государственного управления, как транспарентность, подотчетность, эластичность и гибкость, актуализируется и ряд факторов, связанных с особенностями новой реальности. Новые технологии, ответственность и доверие Новая реальность характеризуется бурным развитием информационных технологий, открывающих беспрецедентные возможности для повышения качества оказания госуслуг и совершенствования внутренних механизмов функционирования госаппарата. Государственное управление, активно внедряя цифровые инновации, выходит на новый технологический уровень. Передовые экономики, в частности Южная Корея, Дания, Эстония, Великобритания, показывают пример эффективного использования инноваций при оказании госуслуг, обеспечения безопасности, активного вовлечения граждан в процесс принятия решений на всех уровнях государственного управления с использованием возможностей электронного правительства и других цифровых платформ. Отрадно отметить, что Казахстан также делает заметные успехи в этом направлении, что нашло отражение в рейтинге E-Government Development Index, составляемом ООН, где наша страна занимает 28-е место в мире. В то же время история человечества показывает, что овладение новыми технологиями требует осознания нового уровня ответственности, так как возрастает цена ошибок. Наиболее яркий исторический пример – атомная и ядерная энергия. В контексте государственного управления это означает возрастающее значение защиты прав человека, этических требований и корпоративной культуры. Следовательно, существует необходимость поиска нового баланса, соответствующего новой реальности, что должно найти отражение в национальном и международном праве. Я, например, полагаю: в нынешних условиях доступ к Интернету должен стать неотъемлемым правом человека и гражданина. Это позволяет гражданам сопоставлять решения, принятые своими правительствами, с ответами на аналогичные вызовы правительств других стран, что закладывает основу роста ожиданий граждан, по сути, создавая виртуальную квазиконкурентную среду деятельности госорганов, являющихся по своей природе монополистами. Указанное, наряду с повсеместным ростом популизма, огромным потоком фейков, а также широким распространением инструментов гибридной борьбы, выдвигает на передний план вопрос эффективной коммуникации в целях обеспечения достаточного уровня доверия граждан. Следует отметить, что доверие является не только общественной ценностью, но и эффективным административным капиталом, так как создает основу уверенности в рациональности действий правительства. О балансах и упрощении В своем стремлении к так называемым быстрым победам ведомствам свойственно иногда отходить от стратегических приоритетов, имеет место преследование только узковедомственных целей без учета всего комплекса их последствий. В этой связи крайне важным является обеспечение общегосударственного подхода, что требует интенсивной координационной работы в период выработки стратегических планов и их реализации. Одним из условий эффективности государственного управления является также обеспечение баланса полномочий, ресурсов и ответственности как по горизонтали, так и по вертикали госуправления. Каждый уровень и каждый госорган должны нести ответственность только за данные им соответствующие полномочия и ресурсы. Дисбаланс может порождать проблемы, имеющие долгосрочные последствия. Возьмем, например, вопросы образования и здравоохранения. Изъятие у районов и городов функций в этих сферах привело к оторванности не только акимов, маслихатов, но и всего актива данных уровней управления от вопросов, затрагивающих интересы каждого жителя. По примеру ряда стран здесь можно было бы ввести следующий механизм. Вопросы оплаты труда, а также методического руководства, обеспечения оборудованием, учебниками, пособиями и контроля качества услуг оставить в ведении областных управлений. В то же время вопросы коммунального обеспечения, текущего содержания зданий, их ремонта и реализации кадровой политики нужно передать в ведение городов и районов. На практике в любом случае ответственность за эти вопросы возлагается именно на них. Общество должно знать, какой уровень власти (или какой госорган) несет ответственность за решение той или иной проблемы, оказание тех или иных услуг. Информированность населения о сферах ответственности закладывает основу формирования рациональных требований к действиям властей и так называемого политического вкуса, что важно при переходе к выборности акимов районов (городов). Решающее значение имеет также четкое разграничение полномочий между политическими и карьерными госслужащими. Передовой опыт показывает: основной миссией политических госслужащих должно быть обеспечение общественной поддержки проводимой политики в соответствующей отрасли (или регионе), обеспечение поддержки Парламентом и маслихатами проектов нормативных правовых актов и бюджета, а также стратегический менеджмент. Политический и стратегический менеджмент предполагают лидерство политических госслужащих при выработке стратегии, приоритетов, разработке бюджета (обеспечивая его соответствие стратегическим целям), а также при осуществлении контроля за результатами. Несмотря на всю привлекательность операционного менеджмента, политическим госслужащим важно передать его руководителям аппаратов и профессиональным госслужащим, чтобы иметь время и ресурсы налаживания эффективных коммуникаций для обеспечения общественного доверия. Таким образом, четкость разграничения полномочий и ответственности может быть одним из инструментов повышения доверия. Характеристики современного мира обуславливают отход от жестких иерархических структур, широкого использования гибких подходов, которые включают в себя гибкие структуры, agile-менеджмент и возможности гибких схем найма и контракта. Следующей задачей является сокращение излишнего бумаготворчества и потока ненужной информации. Особенностью стран региона является то, что в системе государственного управления циркулирует огромный объем информации, не используемой для принятия решения. Чрезмерная централизация управления, контроль процесса, а не результата стали истоками появления бумаготворчества в госаппарате. Проведение так называемых протокольных совещаний по вопросам, относящимся к ведению нижестоящих органов, также порождает излишний документооборот. Сверхцентрализованный контроль порождает излишний бюрократизм и является дорогостоящим и неэффективным инструментом управления. Приоритетным направлением развития должно стать упрощение бизнес-процессов внутри госаппарата, оказания госуслуг, а также норм законодательства. Полагаю, что закон прогрессирующего упрощения справедлив и для систем государственного управления. В ряде стран как проекты нормативных правовых актов, так и бизнес-процессы анализируются с точки зрения их простоты и удобства использования. Например, в США есть офис OIRA (Office of Information and Regulatory Affairs), который занимается изучением проектов постановлений и законов с точки зрения удобства применения. Следует отметить, что Указ Главы государства «О мерах по дебюрократизации деятельности государственного аппарата» от 13 апреля текущего года заложил основу системных мер по снижению уровня бюрократии и сокращению излишнего документооборота. Зло, с которым нужно бороться Коррупция, ложась тяжким бременем на всю страну, подрывает основы социально-экономической политики и унижает достоинство нации. Исходя из реалий нашей жизни, фундаментальными мерами снижения потенциала и уровня коррупции являются следующие шаги. Первое. Сокращение доли государства в экономике. Второе. Обеспечение прозрачности при распределении общественных благ, земель, госзакупок, приватизации, госинвестиций, льгот (налоговых) и преференций (тарифных), а также в деятельности квазигосударственного сектора (в том числе в части управления госактивами). Этому способствует применение блокчейна, а также возможностей Интернета. Так, в Словении работает электронный ресурс www.erar.si, отражающий все транзакции госорганов в реальном времени. Снижению коррупции будет способствовать монетизация отдельных благ, предоставляемых государственным и гражданским служащим, например, в виде служебного жилья, содержание и управление которыми само по себе несет коррупционные риски. Третье. Борьба с коррупцией в правоохранительных органах и судебной системе. Четвертое. Четкое разграничение функций между органами, ответственными за борьбу с коррупцией. Здесь хотелось бы привести в пример Эстонию, где три госоргана осуществляют борьбу с коррупцией. В частности, Центральная криминальная полиция расследует дела в отношении рядовых служащих, Департамент полиции безопасности рассматривает дела, связанные с высшими должностными лицами, а в компетенцию прокуратуры входят дела касательно чиновников, работающих в правоохранительных учреждениях. Пятое. Принятие отдельного закона о конфликте интересов. Многие другие аспекты институционального и законодательного обеспечения системы противодействия коррупции изложены в уникальной публикации «Предотвращение и борьба с коррупцией в постсоциалистических странах», подготовленной руководителем рабочей группы ОЭСР по борьбе с взяточничеством Д. Кош по заказу Астанинского хаба государственной службы, с которой можно ознакомиться на сайте хаба. Кадры, культура и среда Президент Касым-Жомарт Токаев провозгласил необходимость создания человекоцентричной модели государственного управления, в которой главными ценностями являются граждане и их благополучие, что соответствует передовым практикам. Несомненно, данный подход должен реализоваться и в отношении самих госслужащих. Качество человеческих ресурсов госслужбы и условия их работы оказывают влияние на все остальные сферы жизни. Не случайно Отто фон Бисмарк говорил: «С плохими законами и хорошими чиновниками вполне можно править страной, но, если чиновники плохи, не помогут и самые лучшие законы». В этой связи совершенствование систем отбора, продвижения и удержания кадров необходимо осуществлять с учетом наличия «скоростных лифтов» для наиболее талантливых при одновременном усилении систем защиты меритократии. В новой реальности представляется приоритетным развитие гибких схем найма и контрактов, включая ad-hoc (по выбору), в системе государственной службы. Гибкие формы организации труда госслужащих, с одной стороны, позволяют экономить административные расходы, а с другой – создают благоприятные условия, при которых сотрудники начинают больше ценить рабочую атмосферу, среду и отношения. Примечательно, что Агентство по делам госслужбы, реализуя поручения Президента о переходе к стратегическому HR-менеджменту, инициирует соответствующие новеллы в трудовое законодательство. Ключевым фактором эффективности государственного управления, играющим решающую роль в определении ценностных установок госслужащих, влияя на их мотивы и поведение, являются корпоративная культура и институциональная среда. В этой связи важно развивать корпоративную культуру, основанную на уважении труда, времени, достоинства, прав и свобод, что позволит раскрыть и полноценно реализовать потенциал и знание госслужащих. Отрадно, что впервые начаты исследования влияния ценностей и культуры на государственное управление. Госуправление и политические реформы Экспертное сообщество едино во мнении, что эффективность госуправления в значительной мере определяется политической системой. Именно политическая система связывает судьбу политических госслужащих с мнением и волеизлиянием граждан. Соответственно, именно политическая система закладывает эластичность, то есть чувствительность госуправления к нуждам и чаяниям граждан. Конечно, повышение качества госуслуг и улучшение процессов внутри госаппарата возможны в рамках любой политической системы, но надо также понимать, что профессиональные госслужащие выполняют поручения политических госслужащих, следовательно, отдача от их знаний и квалификации лимитируется характеристиками политической системы. Эффективность профессиональных госслужащих также определяется тем, насколько рационально и гибко выстроена административная система, то есть распределение полномочий, ресурсов и ответственности между уровнями государственного управления как по горизонтали, так и по вертикали. Для наглядности взаимоотношения между политической, административной и операционно-технологическими системами можно представить в виде матрешек. Большая матрешка – политическая система, средняя – это административная система, а внутренняя – операционно-технологические системы, которые включают в себя госслужбу. Как бы ни развивались внутренние системы, их предельные возможности ограничены характеристиками внешних систем. И не случайно Президент Касым-Жомарт Токаев в Послании в 2019 году подчеркнул: «Политическая надстройка должна соответствовать глубоким экономическим преобразованиям, в противном случае может произойти торможение реформ». Выше уже отмечено, что это очень важно и с точки зрения эффективности госуправления. В частности, это становится очевидным при анализе международных рейтингов. Наше государство занимает более высокие позиции в направлениях (Doing Business, e-gov и другие), связанных с профессионализмом госслужащих и возможностью инвестирования, развития операционно-технологических систем (реформа государственной службы, бюджетные реформы, электронное правительство, центры обслуживания населения и другие). В то же время более низкие позиции оно занимает в областях, которые в определяющей степени связаны с политической системой (Индекс восприятия коррупции Трансперенси Интернешнл, показатели по борьбе с коррупцией и верховенство закона Индикаторов государственного управления Всемирного банка, Индекс недееспособности (слабости) государств Fragile States Index). Последнее не позволяет в полной мере получать положительный эффект от высоких достижений в развитии операционно-технологических систем. ...Эффективность государственного управления зависит от множества факторов. При этом, как показывает мировой опыт, универсальных моделей эффективного управления не существует, так как каждое правительство действует в уникальных историко-культурных и геополитических условиях. После перерыва, связанного с пандемией, у меня была возможность пообщаться с руководителями госорганов, учеными и экспертами из ряда стран Азии, Европы, Америки, СНГ. Отрадно было видеть, что в эту эпоху BANI, турбулентной среды, о которых мы говорили, растут авторитет Казахстана и понимание проводимой его руководством политики. Оптимизм вселяет также то, что в последнее время повышается открытость госорганов при разработке самих нормативных правовых актов. В качестве примера можно привести процесс подготовки концепции развития государственного управления, указа по дебюрократизации, концептуальных подходов перехода к стратегическому HR на госслужбе, когда к их подготовке активно привлекалось экспертное сообщество. Таким образом, сам подход, примененный при разработке данных документов, соответствует концепции «слышащего государства». Вышеуказанное наряду с недавно принятыми изменениями в конституционные законы и другие законодательные акты, направленные на развитие политической системы, закладывает основы качественного развития системы госуправления, способного адекватно реагировать на вызовы новой реальности.