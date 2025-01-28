Как WhatsApp-бот помогает обезопасить от мошенников

6 месяцев назад прокуратурой столицы разработан WhatsApp-бот для проверки телефонных номеров на предмет установления потенциальных мошенников, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

WhatsApp-бот работает в штатном режиме, в день обрабатывается свыше 100 запросов пользователей.

Пользователь вводит необходимый номер телефона в WhatsApp-бот (8-747-680-02-10), после анализа этих данных бот принимает решение о статусе предоставленного номера, определяя, является ли он мошенническим.

Проект зарекомендовал себя в качестве хорошего инструмента для минимизации рисков финансовых потерь и других негативных последствий от мошеннических действий при получения различных услуг и покупке/продаже товаров. С момента запуска обратились более 30 тысяч человек.

В этой связи, в прокуратуре напоминают, что при поступлении подозрительных звонков и сообщений вы можете воспользоваться WhatsApp-ботом и обезопасить себя от мошеннических действий.