Как защитить детей?

Ситуация с детским и подростковым суицидом остается серьезной проблемой во всем мире. И наша страна, к сожалению, не исключение. Согласно отчету организации Wisevoter, по состоянию на 20 февраля 2023 года, по этому показателю Казахстан занимал 19-е место среди 178 стран.

После череды сентябрьских печально известных событий, произошедших в Алматы, проблема актуализировалась с новой силой. Пристальное внимание к данной ситуации, всколыхнувшей казахстанское общество, приковано как со стороны государственных органов и медиа, так и со стороны родителей школьников.

В прошлом году с учетом международного опыта Правительством был принят Комплексный план по защите детей от насилия, превенции суицида и обеспечению их прав и благополучия на 2023–2025 годы.

– Это целый пакет документов с комп­лексом мероприятий, в том числе по обеспечению безопасной среды для наших детей. Мы сейчас говорим не только о технических, но и о превентивных мерах, – рассказывает заместитель председателя Комитета по охране прав детей Министерства просвещения Юлия Овечкина. – Определено такое понятие, как «буллинг». Создана интерактивная карта рисков в разрезе областей, районов и городов, где отображается актуальная информация о правонарушениях в детской среде, фактах насилия и буллинга, пропусках занятий и так далее. Кроме того, совершенствуется законодательная база, в рамках которой закреплены права каждого ребенка по защите от буллинга, приняты Правила профилактики травли ребенка, а также Правила деятельности психологических служб школ.

Также, по ее словам, утверждена методика раннего выявления и оказания помощи несовершеннолетним, подвергшимся или ставшим свидетелями насилия, травли или кибербуллинга. В каждом регионе работают уполномоченные по правам ребенка и создан контакт-центр 111 по вопросам семьи, женщин и защиты прав детей.

По мнению руководителя КГУ «Центр психологической поддержки» акимата города Астаны, психолога и магист­ра педагогических наук Гульмиры Капановой, проблема подросткового и детского суицида в стране требует комплексного решения.

– Здесь необходимо включение всех структур: здравоохранения, образования, МВД, культуры и других – утверж­дает она. – К сожалению, сегодня множество стигм у родителей в отношении правильного понимания сохранения психологического здоровья. Психогигиена, повышение стрессоустойчивости подрастающего поколения, формирование правил бесконфликт­ного общения, освоение жизненных навыков по преодолению возникающих проблем – все это необходимо для современного ребенка. Важно, что сейчас во всех школах заработали центры педагогической поддержки для укрепления трехстороннего союза «родитель – ребенок – педагог».

Это очень важная инициатива, направленная на поддержку родителей в воспитании детей и на создание благоприятной образовательной среды и культуры позитивного родительства. В этих центрах родители могут обратиться за помощью и консультацией к педагогам. По приведенным психологом данным, профилактическая работа с позиции образования ведется систематически и, само собой разумеется, что после подобных происшествий, как в южном мегаполисе, усиление мер – это жизненная необходимость.

– Мы все должны помнить, что главный институт воспитания ребенка – это семья. Все закладывается в семье: умение коммуницировать, стремление добиваться поставленных целей, преодолевать трудности, доверять самым близким, делиться и не молчать о проблемах, уметь сопереживать, своевременно просить помощи, быть чуткими к проблемам окружающих тебя людей, делиться искренними чувствами с родными, слышать, слушать и понимать друг друга в семье, проявлять заботу, быть самостоятельными. Это очень обширный список. А что касается родителей, то для них в организациях образования проводится много мероприятий с целью повышения психолого-педагогической грамотности в воспитании ребенка, но ввиду занятости не каждый родитель может найти время посещать их, – добавляет Гульмира Кадырбаевна.

Вместе с тем Министерство просвещения проводит информационно-разъяснительную работу с родителями по ограничению доступа к опасным предметам и средствам, а также по установлению родительского контроля для ограничения детей в социальных сетях. В девяти регионах в качестве мер профилактики в школьной среде и других организациях образования проведена акция воспитательного характера «ДосболLike», которая прививает такие качества, как доброжелательность, отзывчивость и взаимоуважение.

– По опыту Финляндии в 110 школах страны в пилотном режиме стартовала еще одна антибуллинговая программа KiVa. И если результаты будут успешны, то программа охватит все казахстанские школы. Приоритетным направлением остается воспитательная работа. К примеру, в прошлом учебном году во всех организациях образования была внедрена программа «Біртұтас тәрбие», основанная на общенациональных ценностях «Адал адам – Адал еңбек – Адал табыс». Эта программа была озвучена Главой государства на третьем заседании Национального курултая и направлена на интеграцию обучения, воспитания и развития на основе ценностей казахстанской культуры, развития духовно-нравственных качеств, патриотизма, добропорядочности и добросовестности, – подытожила Гульмира Капанова.

По мнению старшего научного сотрудника научно-методического отдела НАО «Национальный научно-практический институт благополучия детей «Өркен» Назиры Оспанбек, на сложившуюся ситуацию по суицидам в стране влияют очень много факторов, начиная от взаимоотношений в семье, среди сверст­ников и в обществе, психологического и эмоционального состояния до материального положения.

– Мы все видим, что традиционные семейные ценности стали менее актуальными в современном обществе. Это может быть связано с изменениями в образе жизни, культуре и технологиях. Это общая проблема, требующая совместного решения. Здесь нельзя полагаться только на государство или ожидать действий и изменений от общества, необходима четкая распланированная совместная работа, – считает эксперт.

На вопрос, почему только после громких случаев, вроде тех, что произошли недавно в Алматы, мы начинаем принимать меры, Назира Оспанбек ответила так: это может быть связано с тем, что внимание общества и власти акцентируется на конкретных инцидентах, а не на системных проблемах.

– Бывает, что профилактические меры не принимаются до тех пор, пока ситуа­ция не станет критической. Профилактическая работа на местах может не соответствовать требуемому качеству. Тем не менее в Казахстане существуют программы и инициативы, направленные на профилактику суицидов среди детей и подростков. Проводятся тренинги для учителей и родителей, создаются «горячие линии», работают психологи и специалисты в области психического здоровья. В школах реализуются проекты «Центр педагогической поддержки родителей», «ДосболLike» и «Менің бауырым». Однако, несмотря на эти усилия, проблема остается актуальной. Требуется больше ресурсов и внимания к профилактическим мерам, включая просвещение и улучшение доступа к психологической помощи, – считает Назира Оспанбек.

Она также подчеркнула архиважную и ключевую роль родителей, так как ребенок больше времени проводит в семье. Родители формируют установки, ценности и в целом внутренний мир ребенка. Поэтому именно они в первую очередь должны быть осведомлены о первых признаках, изменениях в поведении ребенка и создавать благоприятную и созидающую среду для его роста и полноценного развития.