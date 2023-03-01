Какая погода ожидает казахстанцев 2-4 марта

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РГП "Казгидромет" представило прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня, 2-4 марта, сообщает Kazpravda.kz.

Как отметили в метеослужбе, погода в северной половине страны остается еще зимней.

Причина тому – ложбина активного атлантического циклона и связанные с ним холодные атмосферные фронты с большими запасами влаги, которые смещается по республике, вызывая обильные осадки, в виде дождя и снега, гололед, туманы, порывистый ветер с низовой метелью.

Погода без осадков сохранится в южных регионах только 2 марта, затем там тоже ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки (дождь, мокрый снег), в горах - туман, гололед.

Под влиянием холодных фронтов ожидается понижение температуры воздуха ночью в северной половине РК до 10-20 мороза, а в южной половине ночью до 7 мороза - 2 тепла.