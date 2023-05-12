Какая погода ожидает казахстанцев в ближайшие 3 дня

РГП «Казгидромет» представило прогноз погоды по Казахстану на 13-15 мая, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

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По данным метеослужбы, на большей части республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды.

Прогнозируются дожди с грозами, возможно выпадение града. Ночью 15 мая на востоке республики ожидаются дождь и снег.

Сильные дожди ожидаются 13 мая на севере, 14 мая в южных регионах, 14-15 мая на юго-западе страны.

В целом по Казахстану прогнозируется колебание температуры воздуха, 14-15 мая в северной половине страны в ночные часы ожидаются заморозки 1-3 градуса. По республике ожидаются усиление ветра, в южных регионах – пыльные бури.