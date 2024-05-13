Какая погода ждет казахстанцев 14-16 мая

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прогноз погоды по Казахстану на 14-16 мая предоставило РГП "Казгидромет", передает Kazpravda.kz.

По данным метеослужбы, в ближайшие трое суток погоду Казахстана будет определять Южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы: на большей части страны ожидаются обильные дожди с грозами, возможно выпадение града и усиление шквалистого ветра.

14-15 мая на севере и в центре, 15-16 мая на востоке, 16 мая на юге и юго-востоке страны прогнозируются сильные дожди.

С 16 мая с северо-западным вторжением ожидается прекращение осадков на западе, северо-западе и севере республики, а также значительное понижение температуры воздуха.