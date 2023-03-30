Какая соцподдержка оказывается матерям в столице

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана акцентировал внимание на поддержке материнства и детства. В столице в этом направлении принят ряд конкретных мер. Подробнее о них на онлайн-брифинге рассказала заместитель руководителя департамента Комитета труда и социальной защиты по городу Астана по социальным вопросам Дамежан Садвокасова, передает официальный сайт городского акимата.

фото с сайта акимата Астаны

Стоит отметить, что социальное обеспечение семей с детьми включает в себя несколько видов пособий:

- единовременное пособие на рождение ребенка (размер пособия в 2023 году на рождение первого, второго, третьего ребенка составляет 131100 тенге (38 МРП), на четвертого и более ребенка составляет 217350 тенге (63 МРП);

- пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет для неработающих женщин из средств республиканского бюджета.

Размер зависит от МРП и дифференцирован в зависимости от очередности рождения ребенка в семье.

- пособие, назначаемое и выплачиваемое матери или отцу, усыновителю (удочерителю), опекуну (попечителю), воспитывающему ребенка-инвалида, до достижения им совершеннолетия. В 2023 году его размер составляет 56794 тенге (1,4 ПМ). По столице данное пособие получают более 8 тысяч семей.

- ежемесячное государственное пособие многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившим ранее звание «Мать-героиня», награжденным орденами «Материнская слава» I и II степени, выплачиваемое независимо от дохода (размер составляет 22080 тенге). По столице 6 тысяч женщин получают ежемесячное пособие как многодетные матери, в том числе 1739 женщин-обладателей подвески «Алтын алка», 3788 женщин-обладателей подвески «Күміс алқа», 241-женщин, награжденных орденом «Мать-героиня» и 232 женщины, награжденные орденом «Материнской славы 1 и 2 степеней».

- государственное пособие многодетным семьям, имеющим 4-х и более несовершеннолетних детей, либо детей от 18 до 23 лет, обучающихся по очной форме обучения.

По городу Астане по состоянию на 1 марта 2023 года получателями данного пособия являются 28 267 семей.

«Для работающих женщин, ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается в виде социальной выплаты из средств Государственного фонда социального страхования (ГФСС). Размер социальной выплаты рассчитывается как доля от среднемесячного дохода за последние 24 месяца до рождения ребенка и также будет выплачиваться до достижения ребенком возраста полутора лет», - проинформировала спикер.