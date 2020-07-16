Какая температура тела должна быть у человека

Это миф, что температура тела должна быть 36,6°C. У каждого формируется личная норма, в среднем она колеблется от 35,9 до 37,2°C. Причем по утрам у людей тело на полградуса холоднее, пишет Health.mail.ru.

Определившись, какая температура тела считается нормальной, проще понять, что является отклонением.

Температура тела от 34,9 до 35,2°C

Столбик градусника может опуститься до такой отметки, если у человека проблемы со щитовидной железой (гипотиреоз), он проходил недавно лечение антибиотиками [2], подвергался воздействия радиации или страдает похмельем.
Все равно незамедлительно отправляйтесь в больницу! То же похмелье лучше пролечить капельницами, чтобы быстрее избавиться от вредных веществ.

Температура тела от 35,3 до 35,8°C

Такие цифры сигнализируют о том, что у вас развивается синдром хронической усталости или серьезная депрессия. Помимо эмоциональных проблем, столбик градусника с такими показателями может указывать на нелады с печенью или желчным пузырем или на то, что у вас начальная стадия сахарного диабета.
Обратитесь к специалисту! Может, вам посоветуют пересмотреть свое меню, больше спать и чаще заниматься спортом. Но это лучше, чем пропустить первые сигналы опасного заболевания, которое важно начинать лечить как можно раньше, чтобы избежать осложнений.

Температура тела от 35,9 до 36,9°C

Вы не больны, а ваша терморегуляция работает исправно.

Температура тела от 37,0 до 37,3°C

Пограничное состояние. Такие показатели могут быть после безобидной бани, ванны, похода в спортзал или острой пищи. Если ничем из перечисленного вы не занимались, возможно, это первые симптомы проблем с щитовидкой (гипертиреоза) или так дает знать ваше хроническое заболевание. До такой же отметки поднимается столбик термометра при внутреннем кровотечении, больных зубах или отравлении.

Не сбивайте температуру перед визитом в больницу, это мешает поставить точный диагноз!

Температура тела от 37,4 до 40,2°C

Вам нужна срочная помощь врача. Решайте сами, принимать ли лекарства до осмотра специалистом. Считается, что температуру ниже 38 °C не стоит сбивать [3], чтобы не «мешать» иммунитету самому бороться с заболеванием. Если у вас нет хронических заболеваний, вы без вреда для здоровья сможете дотерпеть до визита в больницу. Осторожнее следует быть людям с некоторыми неврологическими и психическими заболеваниями: у них могут начаться судороги.

Человек с температурой выше 40,2 °C нуждается в неотложной помощи, поскольку это прямая угроза его жизни.

Где и чем лучше мерить температуру

Устаревшие ртутные градусники — не самые точные и даже опасные, обзаведитесь электронным. Известный с детства вариант измерения температуры — подмышкой. Он удобный, но не очень надежный вариант.

Можно проводить измерения во рту, однако придется каждый раз дезинфицировать градусник. Учтите, что в ротовой полости термометр показывает на полградуса больше, чем подмышкой. За полчаса нельзя курить, пить алкоголь, есть и пить горячее.

Точный результат даст измерение в прямой кишке. Смело вычитайте из результата полградуса. Показания градусника исказят занятия спортом или горячая ванна. Идеальным станет измерение температуры в ухе, но для этой процедуры нужен особый термометр.

