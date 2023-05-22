Какие документы подписали Казахстан и Сингапур по итогам переговоров

Президент, Международное сотрудничество, Политика, Экономика
88

Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Сингапура Халимой Якоб, прибывшей в Казахстан с государственным визитом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото пресс-службы президента РК

Стороны обстоятельно обсудили состояние и перспективы развития казахско-сингапурских отношений с акцентом на укрепление политического диалога, углубление торгово-экономического сотрудничества и расширение культурно-гуманитарных связей.

Затем в присутствии глав государств членами официальных делегаций были подписаны следующие документы:

1. Соглашение между Республикой Казахстан и Республикой Сингапур о торговле услугами и инвестициях;

2. Меморандум о взаимопонимании между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Сингапур по сотрудничеству в рамках Программы по наращиванию потенциала для государственных служащих стран Центральной Азии (С5);

3. Соглашение о сотрудничестве между Международным финансовым центром «Астана» и «Enterprise Singapore»;

4. Меморандум о взаимопонимании между АО «Центр развития торговой политики «QazTrade» и «Enterprise Singapore».

#соглашение #подписание #документы #Сингапур #меморандум

Популярное

Все
Более 109 млн тенге потрачено на установку девяти детских площадок в Семее, но ни одна из них не отвечает требованиям безопасности
Представители Евросоюза и стран Центральной Азии на форуме в Алматы наметили пути углубления практического взаимодействия в экономике
Далеко не все представители агробизнеса согласны с новыми правилами субсидирования, разработанными отраслевым министерством
Торговали рогами и получили по рогам
На минувшей неделе восемь казахстанских клубов провели первые поединки в рамках розыгрыша 1⁄4 финала второго по значимости футбольного трофея республики
Потребность в санитарно-гигиенических узлах в туристических местах составляет 292 единицы
Очередной триумф Елены
Подростка искали ночью в реке в Атырау
Автовоз с новыми Tesla перевернулся на перевале в Жетысу (видео)
Пока не клюнет… «газовый петух»?
Историческое достижение: Казахстан досрочно сохранил прописку в элите мирового хоккея
Газета, духовность и молодежь
"Люди месяцами без воды": Смаилов раскритиковал долгострои по водоснабжению
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан
Искусственный интеллект: риски и преимущества
Под знаком Мастера
Двери в историю
Философия чайных ароматов
А что, если?..
Как проверить историю автомобиля
Почти в 200 тысяч тенге обошлась иностранцу поездка на такси в Алматы
Дело о спецЦОНах передано в суд
Озвучена средняя пенсия в Казахстане
Вокруг да около науки
23-летняя алматинка погибла после падения с балкона многоэтажки
Осужденная совершила побег в Алматинской области
Антикор начал расследование в отношении главы столичного управления Алии Кожабаевой
Питбуль разорвал лицо трёхлетней девочке в Костанайской области
Первый в этом году выезд механизаторов ТОО «Зеренда-Астық» на весеннюю обработку поля оказался омрачен стычкой с собственниками земельных паев, не позволившими трактору заехать на пашню
Отлетевшее колесо травмировало астанчанку на остановке (видео)
Несколько дней пожарные тушили очередное возгорание на мусорном полигоне, закрытом по решению суда
Живого мужчину извлекли из-под завалов через 3 месяца после землетрясения в Сирии
В Астане мойщик окон спас девушку от падения с высоты (видео)
ЧМ-2023 по хоккею. Почему Казахстан разгромно проиграл Латвии
Смаилов сделал замечание Куантырову и объявил выговор Дарбаеву
Пандемия COVID-19 продолжается, но уже не представляет собой чрезвычайную ситуацию международного значения
В Усть-Каменогорске обычный бензин продавали по завышенной цене под видом горючего европейского качества
За неосвоение 6 млрд тенге наказаны чиновники Карагандинской области
10 казахстанцев погибли под колесами поездов с начала года
Чемпион мира по версии WBO в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы защитил свой пояс в профессионалах, а в любителях чемпионом мира стал Санжар Ташкенбай
Приговор по делу о хищении миллиардов на ТЭЦ вынес суд в Таразе
Пять новаций Социального кодекса
Почему в Казахстане слабый интернет, объяснил Мусин
Найдено тело девочки, пропавшей почти месяц назад в Атырау
Жительница Сатпаева Ирина Ким самостоятельно выучила казахский язык – без учебников и курсов. Секретного метода нет, помогло общение
Карагандинец одним ударом убил 19-летнего парня
Летчики армейской авиации Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК освоили навыки сложного пилотажа
Смог в Астане объяснили помутнением атмосферы
Максимально приближенные к боевым условиям антитеррористические учения пройдут в Астане
В Алматинском соединении Десантно-штурмовых войск прошло торжественное чествование солдат, убывающих домой
3-летний ребенок заперся в квартире с включенной газплитой в Костанае
Объявлены даты ЕНТ-2023
Школьные уроки начальной военной подготовки должны формировать у подростков представление о воинской службе и ее огромной значимости
Безвизовый режим с КНР: стоит ли нам бояться своих соседей?
Опасения по поводу возможного увеличения объемов незаконной миграции в связи с планами РК и КНР ввести безвизовый режим по сути своей надуманы
Планы по увеличению срока «безвиза» между РК и КНР до 30 дней вызвали бурное обсуждение в социальных сетях
Женщины должны занять треть руководящих постов в компаниях «Самрук-Казына»
На окраине столицы, в районе промзоны, происходят настоящие чудеса. Здесь буквально оживают старые советские машины, обретая вторую жизнь
В автобус с пассажирами выстрелил мопедист в Алматы
Казахстанским перевозчикам выдают онлайн на пунктах пропуска разрешение на проезд по территории Китая

Читайте также

Токаев: Для нас большая честь, что первый визит в Центральн…
Выдача, правовая помощь и передача осужденных: электронную …
Индийский лоукостер запускает рейсы в Казахстан
Президента Сингапура Халиму Якоб торжественно встретили в А…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]