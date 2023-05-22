Какие документы подписали Казахстан и Сингапур по итогам переговоров

Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Сингапура Халимой Якоб, прибывшей в Казахстан с государственным визитом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото пресс-службы президента РК

Стороны обстоятельно обсудили состояние и перспективы развития казахско-сингапурских отношений с акцентом на укрепление политического диалога, углубление торгово-экономического сотрудничества и расширение культурно-гуманитарных связей.

Затем в присутствии глав государств членами официальных делегаций были подписаны следующие документы:

1. Соглашение между Республикой Казахстан и Республикой Сингапур о торговле услугами и инвестициях;

2. Меморандум о взаимопонимании между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Сингапур по сотрудничеству в рамках Программы по наращиванию потенциала для государственных служащих стран Центральной Азии (С5);

3. Соглашение о сотрудничестве между Международным финансовым центром «Астана» и «Enterprise Singapore»;

4. Меморандум о взаимопонимании между АО «Центр развития торговой политики «QazTrade» и «Enterprise Singapore».