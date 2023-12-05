Какие фильмы покажут в следующем году в Казахстане

В 2024 году в прокат могут выйти около тридцати фильмов, снятых за счет государства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Государственного центра поддержки национального кино.

Фото: пресс-служба ГЦПНК

В данное время полностью готовы 29 полнометражных фильмов, снятых в разные годы при финансировании Государственного центра поддержки национального кино. Производство половины из них только закончилось, а некоторые из более ранних работ до сих пор еще не вышли в прокат по разным причинам.

В связи с этим председатель правления киноцентра Курманбек Жумагали обсудил возможности выхода этих фильмов в прокат в 2024 году. По его словам, важно, чтобы фильмы, показывающие наше национальное единство и идеологию, должны быть доступны зрителю.

«У меня часто спрашивают - где наше национальное кино? Это очень разумный вопрос. Потому что, несмотря на то, что в последние годы наше государство вложило значительные средства в сферу кинематографии, зритель не видит результатов. Фильмы снимаются, но многие не выходят в прокат. Они лежат и собирают пыль на полках – это неправильно. Наши фильмы должны быть доступны отечественному зрителю – будь-то это прокат, фестиваль, стриминг-платформы или телеканалы. Это фильмы, снятые на деньги народа. Поэтому необходимо понимать ответственность и прилагать усилия, чтобы фильмы доходили до зрителя», — сказал Курманбек Жумагали.

Среди проектов, невышедших на экраны, есть даже фильмы, снятые по итогам конкурса 2019 года. Их авторы говорят, что они надеялись принять участие в международных кинофестивалях и поэтому потеряли время. Также есть проекты, основанные на исторических событиях, посвященные юбилеям знаменитых людей. И очень важно, чтобы премьеры этих фильмов стали большим событием и чтобы, эти картины правильно доходили до населения, отметил глава киноцентра.

«Есть некоторые компании, которые во время конкурса очень красочно описывают свои будущие проекты и получают на них финансирование. Но, по итогу они сами отказываются от дальнейшей работы по продвижению своих же проектов. Это не что иное, как потребительский подход к государственным деньгам. Если продвижение фильма не интересно даже их создателям, то зачем вообще снимать? И к таким компаниям и авторам Центр в будущем будет принимать жесткие решения», — отметил председатель правления киноцентра.

Конечно, авторские фильмы – это отдельный разговор. Им нужен как минимум год, чтобы показать себя на международных фестивалях. В прокат такие проекты тоже берут с трудом. Потому что - обычный зритель не часто ходит на такие фильмы. Однако есть и кинозрители, которые любят такое кино. Поэтому и авторские фильмы должны иметь возможность выходить в прокат. Это «Бауырына салу» Асхата Кучинчирекова, «Братья» Дархана Тулегенова, «Крик» Кенжебека Шайкакова, «Ауыл» Серика Апрымова и другие. Прокат этих картин также запланирован на следующий год.

Есть и проекты, которые радуют хорошими новостями. Например, недавно выпущенный экшн-боевик «Burkit» за месяц собрал значительную сумму в отечественном прокате. А документальная картина «Ева. Батыр қыз» за последнее полугодие завоевала призовые места на 13 международных кинофестивалях. Картина «Тезек» Бакыттаса Санитаса сейчас ведет переговоры со знаменитой компанией Netflix, а мировая премьера нового фильма Адильхана Ержанова «Носорог» состоится в следующем году на престижном Роттердамском кинофестивале.

В заключение собравшиеся пришли к выводу, что 29 готовых проектов должны быть полностью выпущены в прокат 2024 году.