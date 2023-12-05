Какие фильмы покажут в следующем году в Казахстане

Кино, Культура и общество
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Аменова Дана
Корреспондент

В 2024 году в прокат могут выйти около тридцати фильмов, снятых за счет государства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Государственного центра поддержки национального кино.

Фото: пресс-служба ГЦПНК

В данное время полностью готовы 29 полнометражных фильмов, снятых в разные годы при финансировании Государственного центра поддержки национального кино. Производство половины из них только закончилось, а некоторые из более ранних работ до сих пор еще не вышли в прокат по разным причинам.

В связи с этим председатель правления киноцентра Курманбек Жумагали обсудил возможности выхода этих фильмов в прокат в 2024 году. По его словам, важно, чтобы фильмы, показывающие наше национальное единство и идеологию, должны быть доступны зрителю.

«У меня часто спрашивают - где наше национальное кино? Это очень разумный вопрос. Потому что, несмотря на то, что в последние годы наше государство вложило значительные средства в сферу кинематографии, зритель не видит результатов. Фильмы снимаются, но многие не выходят в прокат. Они лежат и собирают пыль на полках – это неправильно. Наши фильмы должны быть доступны отечественному зрителю – будь-то это прокат, фестиваль, стриминг-платформы или телеканалы. Это фильмы, снятые на деньги народа. Поэтому необходимо понимать ответственность и прилагать усилия, чтобы фильмы доходили до зрителя»,  сказал Курманбек Жумагали.

Среди проектов, невышедших на экраны, есть даже фильмы, снятые по итогам конкурса 2019 года. Их авторы говорят, что они надеялись принять участие в международных кинофестивалях и поэтому потеряли время. Также есть проекты, основанные на исторических событиях, посвященные юбилеям знаменитых людей. И очень важно, чтобы премьеры этих фильмов стали большим событием и чтобы, эти картины правильно доходили до населения, отметил глава киноцентра.

«Есть некоторые компании, которые во время конкурса очень красочно описывают свои будущие проекты и получают на них финансирование. Но, по итогу они сами отказываются от дальнейшей работы по продвижению своих же проектов. Это не что иное, как потребительский подход к государственным деньгам. Если продвижение фильма не интересно даже их создателям, то зачем вообще снимать? И к таким компаниям и авторам Центр в будущем будет принимать жесткие решения»,  отметил председатель правления киноцентра.

Конечно, авторские фильмы – это отдельный разговор. Им нужен как минимум год, чтобы показать себя на международных фестивалях. В прокат такие проекты тоже берут с трудом. Потому что - обычный зритель не часто ходит на такие фильмы. Однако есть и кинозрители, которые любят такое кино. Поэтому и авторские фильмы должны иметь возможность выходить в прокат. Это «Бауырына салу» Асхата Кучинчирекова, «Братья» Дархана Тулегенова, «Крик» Кенжебека Шайкакова, «Ауыл» Серика Апрымова и другие. Прокат этих картин также запланирован на следующий год.

Есть и проекты, которые радуют хорошими новостями. Например, недавно выпущенный экшн-боевик «Burkit» за месяц собрал значительную сумму в отечественном прокате. А документальная картина «Ева. Батыр қыз» за последнее полугодие завоевала призовые места на 13 международных кинофестивалях. Картина «Тезек» Бакыттаса Санитаса сейчас ведет переговоры со знаменитой компанией Netflix, а мировая премьера нового фильма Адильхана Ержанова «Носорог» состоится в следующем году на престижном Роттердамском кинофестивале.

В заключение собравшиеся пришли к выводу, что 29 готовых проектов должны быть полностью выпущены в прокат 2024 году.

«Самая большая победа каждого фильма - это когда он находит своего зрителя. И наша цель - сделать национальное кино доступным для всех. Ведь отечественное кино - прежде всего нужно именно нашему зрителю! Для этого мы все – и Киноцентр, и авторы фильмов, и дистрибьюторы - должны работать вместе»,  подчеркнул Курманбек Жумагали.

 

#кино #прокат #государственный центр поддержки национального кино #премьеры

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