Какие крупные спортивные события ожидают казахстанских болельщиков в 2023-м

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В списке представлены те состязания мирового уровня, где казахстанцы имеют реальные возможности выступить успешно.

Январь. XXXI зимняя Универсиада. Лейк-Плэсид, США (12-22 января).

Пусть во всем мире, который принято называть цивилизованным, на Универсиадах соревнуются реальные студенты, у Казахстана имеется собственная позиция на этот счет. Наша страна отправляет на студенческие Игры в подавляющем большинстве своем профессиональных спортсменов, которые собирают там достаточно богатый урожай наград. Нет причин думать, что в этот раз будет иначе.

Чемпионат Мира по фристайлу. Бакуриани, Грузия (25 января — 5 февраля).

Единственной реальной надеждой на то, что на зимней Олимпиаде-2022 Казахстан не останется без медалей, были наши фристайлеры. Но... Увы и ах. Однако будем надеяться, что в Грузии они сумеют реабилитироваться. На прошлом чемпионате Мира-2021 в Алматы, напомним, из казахстанцев награды взяли Юлия Галышева, Павел Колмаков и юная Анастасия Городькою

Март. Чемпионат Мира по шорт-треку. Сеул, Южная Корея (10-12 марта).

Вот шорт-трекеры казахстанские на китайской Олимпиаде выступили достаточно успешно: в четверку попал Абзал Ажгалиев на дистанции 500 метров, 6 место заняла сборная команда в составе того же Ажгалиева, Дениса Никиши, Яны Хан и Ольги Тихоновой. Почему бы и не развить успех в Стране утренней свежести?

Чемпионат Мира по боксу среди женщин. Нью-Дели, Индия (15-31 марта).

На предыдущем первенстве планеты в Стамбуле наши девушки разжились 1 серебряной и 4 бронзовыми наградами, заняв 8 общекомандное место, и пропустили вперед себя из азиатских команд сборные Индии и Китайского Тайбэя. На недавнем чемпионате Азии в Аммане казахстанки тоже уступили в общем зачете индианкам. Шансов, что дома те выступят хуже, не особо много. Но будем верить в наших.

Чемпионат Мира по хоккею с мячом. Обю, Швеция (Конец марта — начало апреля).

Бенди — один из немногих игровых видов спорта, помимо в последние годы футзала, где национальная сборная Казахстана имеет какие-то шансы на медаль. Правда, не слишком большие, но — тем не менее. В последний раз наша команда выигрывала "бронзу" на чемпионате Мира по хоккею с мячом в 2015-м. В 2019 году, когда прошел предыдущий подобный турнир, она стала четвертой. Чемпионат Мира-2023 изначально должна была принять Россия, однако, по известным всем причинам, место проведения Мундиаля было изменено. Россиян на турнире не будет, приглашения выступить там получили хозяйка Швеция, Финляндия, Норвегия, Казахстан, США, Германия, Эстония и Венгрия.

Май. Чемпионат Мира по боксу среди мужчин. Ташкент, Узбекистан (1-14 мая).

Что тут сказать? Мужской сборной Казахстана по боксу необходимо реабилитироваться перед нашими болельщиками за не слишком впечатляющие выступления в последнее время — и реабилитироваться по возможности убедительнее. Однако в Ташкенте сделать это будет крайне сложно... Но невозможного, говорят, нет ничего в принципе.

Чемпионат Мира по хоккею с шайбой.Тампере, Финляндия/Рига, Латвия (12-28 мая).

В прошлом году из-за проваленной подготовки к хоккейному Мундиалю сборная Казахстана лишь каким-то чудом сохранила прописку в элите. Получится ли в 2023-м выступить лучше? Кто знает... Особых предпосылок к этому, как бы, не наблюдается.

Август. Чемпионат Мира по легкой атлетике. Будапешт, Венгрия (19-27 августа).

За легкоатлетами любители спорта нашей страны будут теперь следить внимательнее — прошлогодний успех Норы Джеруто многих привлек к этому виду спорта. Возможно, выстрелит и еще кто-то из ее бывших соотечественников по Кении. Стоит ли ждать высоких результатов от уроженцев Казахстана? Будем честны: вряд ли.

Сентябрь. Чемпионат Мира по борьбе. Белград, Сербия (16-24 сентября).

Без медалей на чемпионатах Мира вольной, греко-римской и женской борьбе казахстанцы обычно не остаются. В прошлом году в каждой из дисциплин было по одной награде — но ни одного «золота»... Как-то будет в 2023-м во все той же Сербии, во все том же Белграде?..

XIX летние Азиатские Игры. Ханчжоу, Китай (23 сентября — 8 октября).

Помнится, на летней Азиаде-2018 в Джакарте и Палембанге спортсмены Казахстана в общекомандном медальном зачете стали лишь девятыми, пропустив вперед себя не только большую тройку в составе Китая, Японии и Южной Кореи, но и Индонезию, Узбекистан, Иран, Китайский Тайбэй (!), Индию... При этом совсем еще недавно наши лишь по очень большим праздникам уступали оппонентам 4-ю позицию на континенте... Пора наверстывать упущенное?

До сих пор непонятно, состоится ли летняя Универсиада. XXXII Всемирные летние студенческие Игры было намечено провести в августе 2023 года в российском Екатеринбурге, однако в апреле 2022-го Исполком Международной Федерации университетского спорта FISU принял решение отложить эти соревнования.

В течение всего года будут проходить также отборочные матчи футбольного чемпионата Европы, в которых сборная Казахстана встретится со словенцами, датчанами, санмаринцами, североирландцами и финнами (с марта по октябрь), клубные казахстанские команды летом стартуют в еврокубковых турнирах, станут проводить свои бои профессиональные боксеры и бойцы ММА, легкоатлеты посоревнуются в рамках серии "Бриллиантовой лиги", состоится также много других спортивных событий, которые по разным причинам в вышеприведенный календарь не включены. Год 2023-й, в целом, для спорта будет достаточно насыщенным. Остается лишь надеяться, что для казахстанского — еще и успешным.