Какие мероприятия пройдут в Астане на этой неделе

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Аманжолова Айман
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На текущей неделе с 28 по 2 апреля в столице пройдут десятки мероприятий. Как будни, так и выходные будут богаты на разножанровые постановки и концерты. В музеях и библиотеках города пройдут познавательные лекции и встречи, передает официальный сайт акимата Астаны.

фото с сайта акимата Астаны

28 марта с 10:00 утра в Музее Сакена Сейфуллина весь день будет работать выставка на тему «Қош келдің - әз-Наурыз». В 10:40 музейно-мемориальный комплекс «АЛЖИР» проведет лекцию «Скажи наркотикам «НЕТ!».

В 11:00 утра на сцене МТЮЗа артисты русского театра драмы им.М.Горького покажут сказку Т.Уфимцева «Щелкунчик», а в 19:00 вечера – сценическую фантазию по рассказам В.Шукшина «Светлые думы».

В 11:00 в массовой библиотеке №1 проведут конкурс чтецов «Мағжан жыры мәңгілік».

В 19:00 28 и 29 марта в государственном театре оперы и балета «Астана Опера» можно будет посмотреть постановку в трех действиях Джакомо Пуччини «Тоска».

В 19:20 государственная академическая филармония приглашает на пластический спектакль-дивертисмент SOLO.

В 20:00 вечера на сцене театра «Жастар» народный молодежный театр «Современник» поставит музыкальную комедию «Беда от нежного сердца».

29 марта во время утреннего показа горьковцы выступят со сказкой С.Лыгина «Ай, да, Ленька!», а в 19:00 вечера – с трагикомедией «Конец лета» по мотивам пьесы Т.Леттса «Август: графство Осейдж».

В это же время Казахский музыкально-драматический театр им.К.Куанышбаева покажет философскую драму «Хат», а на сцене Nomad City Hall выступит Алматинский театр Interius.

Театр «Жастар» в этот день представит премьеру «451 градус по Фаренгейту». Начало в 20:00.

30 марта также обещает быть насыщенным. В 10:00 утра Центр по обеспечению сохранности и использованию историко-культурного наследия проведет лекцию «Памятники Астаны». В Музее Сакена Сейфуллина в 11:00 состоится встреча на тему «Алаш арысы – Халел Досмұхамедұлы» в честь 140-летия Досмухамедулы.

Сразу несколько мероприятий запланировано на 19:00 вечера. В их числе – мюзикл «Шәмші» в Музыкальном театре юного зрителя, опера-буффа Доменико Чимароза «Тайный брак» в «Астана Опера», концерт Vivaldi - Max Richter «Four Seasons» в Nomad City Hall, а также музыкальная комедия «Айман – Шолпан» в театре им.К.Куанышбаева.

В 20:00 того же дня театр «Жастар» покажет спектакль «Экзамен».

Вечер 31 марта тоже будет богат на разного рода постановки и концерты.

Так, в 19:00 в государственной филармонии им.Е.Рахмадиева состоится концерт духового оркестра «По мотивам Данте…», в театре им.К.Куанышбаева – поэма «Ләйлі - Мәжнүн», в ЦКЗ QAZAQSTAN – концертная программа Казахского государственного симфонического оркестра Клаудиа Перреса фортепиано, в МТЮЗе – музыкальная драма «Гауһартас». В 20:00 часов молодежный театр «Современник» приглашает на спектакль «Идеальные незнакомцы» в театр «Жастар».

1 апреля русский театр драмы им.Горького с утра в 11:00 представит сказку С.Астраханцева «Братец Лис и братец Кролик», а вечером в 18:00 – трагикомедию «Конец лета».

Театр кукол в этот день в 12:00 и 14:00 приглашает юных зрителей на инсценировку А.Салаевой «А ты знаком с Алдар косе?» по мотивам народной сказки.

1 и 2 апреля в 15:30 и 19:00 в Музыкальном театре юного зрителя будут показывать драму «Гауһартас». В Столичном цирке в эти же дни в 16:00 будет проходить цирковая программа Sunny Show.

В субботу и воскресенье в 17:00 театр «Астана балет» готовит постановку «Кармен – сюита» с участием звезды мирового балета.

1 апреля в 18:00 в зале столичной филармонии будет проводиться отбор на «Славянский базар 2023». В это же время в «Астана Опера» можно будет посмотреть детский балет в двух действиях «Белоснежка и семь гномов», а в казахском театре им.К.Куанышбаева – элегию «Шәмші».

В 19:00 под сводами Дворца «Жастар» проведут концерт миниатюр «На грани». Часом позже в ЦКЗ QAZAQSTAN состоится одноактный спектакль о современной хореографии Simmetria от дебютанток хореографического искусства.

2 апреля в дневное время спектакли можно будет посетить в столичном Театре кукол, театре «Астана Опера».

В 18:00 в театре «Жастар» состоится премьера драмы Е.Аманшаева «Адасқан ұлыңды жазғыра көрме, Жаратқан».

#культура #Астана #праздник #мероприятия #концерты

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