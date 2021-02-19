Культура
Какие мероприятия пройдут в Нур-Султане в ближайшие дни
На предстоящей неделе в столице проведут ряд культурных мероприятий. Для горожан будут открыты выставки, представлены постановки, концерты как в офлайн, так и онлайн режиме, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Нур-Султана.

Так, 23 февраля в 17.00 часов на официальных страницах Государственной академической филармонии столицы в Instagram (astana_filarmoniya), Facebook (astana.filarmoniya) и YouTube (филармония г. Нур-Султан) состоится онлайн-концерт духового оркестра "Өнер тынысы".

Днем позже в это же время в прямом эфире выступят артисты отдела народного пения с концертом "Сайра, бұлбұл", посвященном 120-летию композитора, певца Манарбека Ержанова.

26 февраля в вышеперечисленных аккаунтах в 17.00 можно посмотреть онлайн-концерт этно-ансамбля "Қорқыт" "Жыры әлемді шарлаған", посвященный 175-летию Жамбыла Жабаева.

22 и 25 февраля в 12.00 артисты государственного театра танца "Наз" проведут мастер-класс по танцевальным движениям.

27 февраля "Жастар театры" приглашает юных зрителей на сказку С.Маршака "12 ай". Постановку покажут в 12.00 и 14.00.

26 февраля в 11.00 Государственный академический русский драматический театр им. М.Горького представит зрителям премьерный спектакль – сказку М.Бартенева "Снегурушка", в 19.00 часов того же дня можно посмотреть мелодраму А.Касона "Дикарь.Третье слово".

27 февраля в 11.00 на YouTube-канале театра (Театр Горького НурСултан) горьковцы покажут сказку "Волшебная лампа Алладина", в 12.00 на странице в instagram (gorkytheatre) – совместное мероприятие с центральной библиотечной системой города, посвященное 175-летию со дня рождения Жамбыла Жабаева.

В этот же день в 19.00 в малом зале театра состоится мелодрама "Смешанные чувства". 28 февраля в 18.00 артисты покажут драму "Последнее причастие" в прямом эфире в YouTube.

26 и 27 февраля столичный Театр кукол приглашает зрителей на мюзикл "Мяу, Гав и Чик-чирик".

27 и 28 февраля "Nomad City Hall" представит премьерную постановку "Ауыл хикаялары".

С 22 по 26 февраля в центре современного искусства "Куланши", расположенном во Дворце мира и согласия, можно посетить выставку казахстанского изобразительного искусства "О вечном", а также экспозицию "Искусство миллениалов".

С 22 по 28 февраля центр приглашает жителей и гостей города на выставку художественной фотографии "Новый взгляд", где будут представлены работы молодых фотографов Нур-Султана.

Кроме того, во Дворце мира и согласия работает детско-юношеская студия "Туған жер", здесь в течение всей недели проводятся занятия по хореографии, хору, актерскому мастерству, сольфеджио, театральной студии.

С 23 по 28 февраля во Дворце Независимости жители и гости города могут посетить такие выставки, как "Елорда бейнесі", "Подарки городу Нур-Султан", "Uly Dala Juregi".

Кроме того, ежедневно в будние дни на страницах Музея Сакена Сейфуллина в соцсетях будут проводиться онлайн-выставки, видеоэкскурсии, посвященные жизни и смерти С.Сейфуллина.

Этно-мемориальный комплекс "Карта Казахстана "Атамекен" с 22 по 28 февраля на своих страницах в Instagram (@atamekenmap), Facebook (@atamekenmap.kz) будет размещать познавательные информационные посты о достопримечательностях регионов Казахстана.

В библиотеках города посетители также могут посмотреть различные тематические выставки, посвященные творчеству известных писателей и поэтов.

"Все мероприятия будут проводиться с соблюдением саннорм и карантинных требований", - отметили в акимате.

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