Какие онлайн-курсы предпочитают казахстанцы

Общество,Занятость
100
Гульмира Кунапия
корреспондент

Наиболее востребованными курсами в январе стали «Кассир», «Построение отдела продаж в отеле», «Страховой агент»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С начала 2025 года 9,3 тыс. граждан, из которых около  7,6 тыс. безработных, получили сертификаты о прохождении онлайн-курсов на платформе профессионального обучения Skills Enbek, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда

Как отметили в министерстве, наиболее востребованными курсами в январе стали «Кассир», «Построение отдела продаж в отеле», «Страховой агент», «Пішу және тігу» и «Продавец».

С момента запуска авторы опубликовали на платформе 849 курсов по различным направлениям, из них 307 – бесплатные. Также имеются курсы от партнеров Courstore, Fluent Education и Яндекс Казахстан с возможностью перехода для дальнейшего обучения на образовательные площадки. На платформе постоянно увеличивается число бесплатных курсов по маркетингу и СМИ, туризму, финансам, бухгалтерскому учету и других.

Как сообщалось ранее, платформа направлена на повышение уровня образованности и профессионализма населения страны в целом, стимулирование карьерного развития и продвижение концепции «обучение в течение всей жизни». Она создана по аналогии с международными обучающими площадками, предоставляющими доступ к онлайн курсам по принципу маркетплейса рынка услуг.

Всего на платформе зарегистрировались 513,4 тыс. казахстанцев, из которых 14,7 тыс. – в 2025 году. При этом обучение за весь период действия платформы прошли 420,2 тыс. человек.

Из 7,6 тыс. безработных граждан, прошедших обучение, порядка 2 тыс. человек – представители молодежи, в основном из Актюбинской, Западно-Казахстанской, Жамбылской областей и города Шымкент.

Продолжительность курсов составляет от 1 до 72 часов. На платформе обучающийся самостоятельно выбирает подходящий темп и язык обучения, комфортный принцип подачи материала, может отслеживать свой прогресс в образовательном процессе.

«По окончанию обучения обучающийся должен сдать тестирование с пороговым уровнем 70%. При успешном завершении курса выдается сертификат об освоении навыка. Обязательным условием завершения обучения является оценка курса со стороны обучившегося. При скачивании сертификата добавлены рекомендации вакансий по приобретенным навыкам с переходом на Enbek.kz. Полученный сертификат автоматически указывается в резюме, созданном обучающимся при регистрации на Enbek.kz. При поиске работников потенциальный работодатель будет видеть сертификаты, полученные после успешного обучения», - отметили в госоргане.

Размещение онлайн-курсов на платформе для авторов и разработчиков осуществляется бесплатно.

С декабря 2023 года обучение на курсах доступно через мобильное приложение Enbek, которое можно скачать на Google Play и App Store.

#работа #вакансии #курсы #Skills Enbek

Популярное

Все
У участкового из ВКО есть свой помощник в работе
По зову крови и души
Быть в постоянном поиске
Уникальный ясли-сад с соляной шахтой открылся в городе Сатпаеве
Ближайшие дни, а также предстоящая неделя захватят все внимание болельщиков 34 стран
Путешественница Мадина Ашилова покорена Алтаем
Всем аулам аул
Оглянись, незнакомый прохожий
Где зимует кречетка?
Курс на борьбу с дезинформацией и фейками
Построено рекордное количество школ
Искусство принимать комплименты
В сердце своем благодарность несу…
В Атбасаре – новоселья!
Прозрачность, дисциплина, отчетность
Заслушан прогнозный баланс электроэнергии
Бюджет поможет метеорологам и пожарным
Презентованы приложения в сфере железнодорожных перевозок
Устойчивый прогресс невозможен без политической модернизации
Взяли реванш у датчан
«Проблема из пальца высосана»: вице-министр – о прогреве автомашин более пяти минут
Арабская компания запускает новый проект в Казахстане
Парикмахерские услуги подорожали в Казахстане
Почти 30 млн тенге похитили чиновники из сферы образования в Туркестанской области
Современный административно-деловой центр в ближайшие годы появится в Шымкенте
Подвиг казахстанцев еще ждет своих исследователей
Альпинист Юрий Лукьянов первым среди соотечественников поднялся на все высочайшие вулканы семи континентов
Резюмируя поручения Президента
Инфляция в Казахстане: в какой области растут цены
Песок на 270 млн тенге незаконно продали предприниматели в Семее
Ученые исследовали происхождение казахских собак породы тобет
«Мусорные войны»: проблему переработки отходов призывают решить в Шымкенте
Казахстанские телевизоры Samsung поступят в продажу во втором квартале 2025 года
Национальный день печати отмечают в Казахстане
«The UAE SWAT Challenge 2025»: команда «Сұңқар» завоевала первое место
История Каргалинского клада: в 1939 году республику взбудоражила весть о находке клада с золотом
Президент дал ряд поручений Мадине Абылкасымовой
Морально устаревшую систему координат, высот и измерений в РК заменили на новую
Идет подготовка к весеннему водозабору в Кызылординской области
Суициды: что приводит подростков к непоправимым последствиям
Закон РК О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
Паспорта и удостоверения личности попробуют выдавать через терминалы
Сигареты подорожают в РК
Смертельная авария произошла на трассе в Павлодарской области
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
Депутат высказалась об ажиотаже вокруг прогрева авто во дворах
Умную мусорную корзину изобрел школьник из Астаны
Зимнее содержание дорог не выдерживает критики
Закон Республики Казахстан
В 2025 году 9 тыс. жителей Атырауской области получат адресную помощь
Кызылорда – наша гордость, слава, история
Елдос Сметов перебрался с семьей в Лондон
Горжусь тем, что говорю по-казахски
Буренки нынче довольны
В столичных торговых сетях сняли ограничения по реализации картофеля
Институциональное становление Академии наук завершено
Закон РК О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам дипломатической службы, международных договоров и официальной помощи развитию
30-летие Ассамблеи народа Казахстана – важная веха политики единства и согласия
«Нацфонд - детям»: сколько денег перевели на счета достигших совершеннолетия казахстанцев

Читайте также

Уникальный ясли-сад с соляной шахтой открылся в городе Сатп…
Не белите куртом потолок!
Лучшее место на Земле – это объятия бабушки
Школьники спасли одинокую бабушку в области Абай

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]