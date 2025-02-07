Какие онлайн-курсы предпочитают казахстанцы

Наиболее востребованными курсами в январе стали «Кассир», «Построение отдела продаж в отеле», «Страховой агент»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С начала 2025 года 9,3 тыс. граждан, из которых около 7,6 тыс. безработных, получили сертификаты о прохождении онлайн-курсов на платформе профессионального обучения Skills Enbek, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда

Как отметили в министерстве, наиболее востребованными курсами в январе стали «Кассир», «Построение отдела продаж в отеле», «Страховой агент», «Пішу және тігу» и «Продавец».

С момента запуска авторы опубликовали на платформе 849 курсов по различным направлениям, из них 307 – бесплатные. Также имеются курсы от партнеров Courstore, Fluent Education и Яндекс Казахстан с возможностью перехода для дальнейшего обучения на образовательные площадки. На платформе постоянно увеличивается число бесплатных курсов по маркетингу и СМИ, туризму, финансам, бухгалтерскому учету и других.

Как сообщалось ранее, платформа направлена на повышение уровня образованности и профессионализма населения страны в целом, стимулирование карьерного развития и продвижение концепции «обучение в течение всей жизни». Она создана по аналогии с международными обучающими площадками, предоставляющими доступ к онлайн курсам по принципу маркетплейса рынка услуг.

Всего на платформе зарегистрировались 513,4 тыс. казахстанцев, из которых 14,7 тыс. – в 2025 году. При этом обучение за весь период действия платформы прошли 420,2 тыс. человек.

Из 7,6 тыс. безработных граждан, прошедших обучение, порядка 2 тыс. человек – представители молодежи, в основном из Актюбинской, Западно-Казахстанской, Жамбылской областей и города Шымкент.

Продолжительность курсов составляет от 1 до 72 часов. На платформе обучающийся самостоятельно выбирает подходящий темп и язык обучения, комфортный принцип подачи материала, может отслеживать свой прогресс в образовательном процессе.

«По окончанию обучения обучающийся должен сдать тестирование с пороговым уровнем 70%. При успешном завершении курса выдается сертификат об освоении навыка. Обязательным условием завершения обучения является оценка курса со стороны обучившегося. При скачивании сертификата добавлены рекомендации вакансий по приобретенным навыкам с переходом на Enbek.kz. Полученный сертификат автоматически указывается в резюме, созданном обучающимся при регистрации на Enbek.kz. При поиске работников потенциальный работодатель будет видеть сертификаты, полученные после успешного обучения», - отметили в госоргане.

Размещение онлайн-курсов на платформе для авторов и разработчиков осуществляется бесплатно.

С декабря 2023 года обучение на курсах доступно через мобильное приложение Enbek, которое можно скачать на Google Play и App Store.