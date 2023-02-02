Какие партии получат максимальное финансирование по итогам выборов, пояснил глава Минфина

Вице-премьер – министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев в интервью журналистам в Сенате Парламента РК рассказал, какие партии получат максимальное финансирование по итогам предстоящих парламентских выборов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: primeminister.kz

Министр финансов отметил, что исходя из заявок Центральной избирательной комиссии, будет пересмотрен и перераспределен бюджет, и финансирование получат только партии, которые пройдут в Парламент.

«Есть соответствующая методика по распределению голосов, и соответственно по этим голосам осуществляется финансирование. В 2022 году, если не ошибаюсь, около 8,5 млрд тенге была общая сумма. Большая часть была партии Amanat, около 1 млрд тенге – «Ак жолу» и где-то 800 млн тенге – для Народной партии Казахстана», – сказал Жамаубаев в интервью журналистам в Сенате.

Журналисты попросили главу Минфина уточнить, означает ли это, что и в этом году большую сумму получит та партия, которая получит больше мест в Парламенте.

«Да, абсолютно верно. Это исходит из количества голосов», – добавил вице-премьер.

Напомним, внеочередные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней пройдут 19 марта 2023 года.