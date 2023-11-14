На что имеют право пассажиры задержанных авиарейсов

Транспорт
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Искакова Айдана
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

О правах пассажиров задержанных авиарейсов рассказали в комитете по защите прав потребителей МТИ РК, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

Задержка рейса – относительно частое явление, с которым сталкивались практически все авиапассажиры. Причины могут быть разными – от плохих погодных условий до внутренних проблем авиакомпании.

На что имеют право пассажиры при задержке авиарейса?

По законодательству РК при отмене или задержке рейса по вине перевозчика или задержке, отмене рейса вследствие позднего прибытия воздушного судна перевозчик обязан организовать для пассажиров в пунктах отправления и промежуточных пунктах следующие услуги:

1) предоставление (при наличии) комнаты матери и ребенка пассажиру с ребенком до 7 лет;

2) 2 телефонных звонка, в том числе по международным линиям связи, продолжительностью не более 5 минут или 2 сообщения по электронной почте при ожидании отправления рейса более 2 часов;

3) прохладительные напитки при ожидании отправления рейса более 2 часов;

4) горячее питание при ожидании отправления рейса более 4 часов и далее через каждые 6 часов днем, через каждые 8 часов ночью;

5) размещение в гостинице при ожидании вылета рейса более 8 часов днем и более 6 часов ночью;

6) трансфер от аэропорта до гостиницы и обратно в тех случаях, когда гостиница предоставляется без взимания дополнительной платы.

"При задержке или отмене рейса по вине перевозчика более чем на 5 часов по выбору пассажира перевозчик обеспечивает перевозку пассажира ближайшим рейсом до пункта назначения, указанного в билете, с предоставлением услуг или возвращает пассажиру полную стоимость билета. При задержке рейса перевозчик информирует пассажира по телефону и электронной почте, указанным при приобретении билета, о причинах задержки и новом времени вылета", – разъяснили в КЗПП.

Все эти услуги предоставляются пассажирам без взимания дополнительной платы.

При задержке по вине перевозчика авиакомпания уплачивает пассажиру штраф в 3% от стоимости билета за каждый час задержки, помимо возмещения убытков пассажиру, если последние имели место. Сумма взысканного пассажиром штрафа не может превышать цену билета.

Штраф выплачивается по заявлению пассажира через интернет-ресурс и пункты продажи билетов перевозчика.

#рейс #самолет #компенсация #задержка #права пассажиров

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