Как изменит пенсии казахстанцев Социальный кодекс

Экономика, Общество
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Кунапия Гульмира
корреспондент
Буланова Наталия
выпускающий редактор

Новый Социальный кодекс, подписанный президентом РК 20 апреля 2023 года, позволит повысить эффективность системы и обеспечить граждан адекватными размерами пенсий. О планируемых изменениях в сфере социального обеспечения казахстанцев рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

Так, в период с 2023 по 2027 годы предусмотрено поэтапное доведение размеров минимальной базовой пенсии с 54 до 70%, максимальной – со 100 до 120% от величины прожиточного минимума.

За этот период размер базовой пенсии повысится в среднем до 51%. Предполагается, что ежегодный рост среднего размера пенсии составит около 13%. Это коснется всех 2,2 млн пенсионеров Казахстана.

К 2025 году совокупная пенсия повысится в среднем на 27% – со 109 до 138 тыс. тенге в течение трех лет, что приведет к увеличению удельного веса госвыплат в совокупной пенсии.

До 2030 года размеры базовой пенсии ежегодно будут индексироваться на уровень инфляции, а размеры солидарной пенсии – с опережением уровня инфляции на 2%.

Так, с учетом ежегодного повышения средний размер совокупной пенсии составляет 120,7 тыс. тенге (базовая – 37 862 тенге, солидарная – 82 881 тенге).

Кроме того, повышению размеров пенсий будет способствовать и введение условно-накопительного пенсионного компонента за счет обязательных пенсионных взносов работодателей (ОПВР) в пользу работника. ОПВР будут вводиться поэтапно в течение пяти лет, начиная с 1,5% в 2024 году до 5% к 2027 году.

«Данная мера направлена на повышение уровня пенсионного обеспечения молодого поколения казахстанцев, размеры пенсий которых будут напрямую зависеть от их пенсионных отчислений. Их пенсия будет складываться из трех компонентов: базовой пенсионной выплаты от государства, накопительной – за счет своих отчислений и условно-накопительной – за счет взносов работодателей», – поясняют в Минтруда.

Будущие пенсионеры также смогут 50% своих пенсионных активов передавать частным управляющим инвестиционным компаниям по своему выбору.

Как поясняют в Минтруда, это даст гражданам возможность участия в управлении их пенсионными активами, формирования своего собственного пенсионного плана, выбора альтернативной политики инвестирования своих сбережений.

Кроме того, в рамках Социального кодекса с 1 июля 2023 года пенсионерам по выслуге лет, имеющим пенсионные накопления в ЕНПФ, предоставляется право на использование всей суммы своих пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий или оплату лечения.

Воспользоваться этим правом смогут около 75 тыс. пенсионеров по выслуге лет на общую сумму 120 млрд тенге, рассказали в ведомстве.

#население #система #кодекс #пенсия #Минтруда #соцзащита

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