В Казахстане запустят производство трех новых марок авто до 2028 года

В настоящее время в стране функционируют 11 предприятий по производству легковых автомобилей, автобусов, грузовой и специальной техники, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

В Казахстане расширят линейку выпускаемых машин и активнее начнут внедрять технологии искусственного интеллекта на автозаводах. Об этом на заседании Правительства сообщил министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев.

По его словам, в настоящее время в стране функционируют 11 предприятий по производству легковых автомобилей, автобусов, грузовой и специальной техники. В прошлом году были введены в эксплуатацию два крупных автомобильных завода — KIA Qazaqstan и Astana Motors Manufacturing Kazakhstan, общий объем инвестиций в строительство которых превысил 346 млрд тенге.

«До 2028 года планируется реализация новых проектов по расширению производства легковых и коммерческих автомобилей. Кроме того, в рамках государственного визита Главы государства в Китай были достигнуты ряд важных договоренностей. В частности, предусматривается организация производства автомобилей марок Li Auto, OMODA и JAECOO, выпуск беспилотных седельных тягачей SITRAK, а также развитие совместно с компанией BYD сети высокоскоростных зарядных станций», — отметил Ерсайын Нагаспаев.

В Казахстане активизируют развитие производства автокомпонентов с акцентом на увеличение казахстанского содержания. Как сообщил министр, данное направление развивается динамичными темпами. На сегодняшний день отечественными предприятиями освоен выпуск широкого перечня продукции, включая шины, детали двигателей, аккумуляторы, металлические детали для автобусов, сиденья и мультимедийные системы.

«Реализуются новые проекты по производству бамперов, электрических жгутов, колесных дисков и лакокрасочных материалов. В целях развития данного направления принят Закон по вопросам машиностроения и транспорта, которым введено понятие «промышленный кластер». В настоящее время крупнейшие промышленные кластеры сформированы в городах Костанай, Сарань и Алматы», — доложил Ерсайын Нагаспаев.