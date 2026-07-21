В Казахстане запустят производство автобусов бренда «Астана»

Начало производства электрических автобусов «Астана» запланировано на март 2027 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане расширят линейку отечественной автотехники и запустят выпуск новых транспортных средств. Об этом на заседании Правительства сообщил председатель группы компании «Астана Моторс» Нурлан Смагулов.

«Одним из ключевых проектов предприятия является запуск собственного бренда автобусов с названием «Астана». Сами автобусы уникальные, разработаны с участием технологических партнеров из Китая, с использованием компонентов ведущих мировых производителей. Непосредственно наши инженеры из Казахстана участвовали в дизайне этих автобусов. Автобусы будут производиться на территории Казахстана», — сообщил Нурлан Смагулов.

По его словам, серийное производство дизельных и газовых автобусов начнется в ноябре текущего года. Кроме того, ведется работа над линейкой электротранспорта совместно с технологическим партнером BYD с использованием новых аккумуляторных батарей. Начало производства электрических автобусов «Астана» запланировано на март 2027 года.