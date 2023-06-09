Какие услуги временно недоступны в ЦОНах

В ЦОНах временно приостановили прием заявок по 4 услугам Министерства внутренних дел, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на официальный Telegram-канал Государственной корпорации «Правительство для граждан».

Фото: Kazpravda.kz

Сообщается, что в связи с техническими работами в Информационно-производственном центре Министерства внутренних дел РК, 9 и 10 июня 2023 года во всех ЦОНах страны временно приостановлен прием заявок на следующие услуги:

1) формирование и корректировка индивидуального идентификационного номера иностранцам и лицам без гражданства, временно пребывающим в Республике Казахстан;

2) выдача, продление и отзыв разрешения трудовому иммигранту;

3) выдача разрешения на временное проживание иностранцам и лицам без гражданства, временно пребывающим в Казахстане;

4) оформление документов на выезд за пределы Казахстана на постоянное место жительства.