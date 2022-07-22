Фото: Kazpravda.kz
Общество , Здравоохранение
Какие вакцины против коронавируса доступны в Казахстане
Диасов Ораз
корреспондент

Представители Министерства здравоохранения РК рассказали, какие вакцины доступны для иммунизации против коронавируса в Казахстане, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Директор департамента лекарственной политики Минздрава Бауыржан Джусипов на брифинге в СЦК сообщил, что в настоящее время для вакцинации населения доступны три вида вакцины – QazVac, Sinopharm и Pfizer. Для повторной вакцинации и ревакцинации – QazVac и Sinopharm.

"В прививочных пунктах в остатке имеется 1 миллион 600 тысяч доз вакцины. На сегодня вакцинацией против коронавирусной инфекции охвачено более 80% подлежащего взрослого населения, то есть более 56% от всего населения страны. С конца мая мы ввели повторную ревакцинацию. Повторной ревакцинацией на сегодняшний день охвачено 55% подлежащего населения", – сказал он.

Главный эксперт Управления контроля за вакциноуправляемыми инфекциями МЗ РК Айдана Ергасен добавила, что на сегодня во всех медогранизациях имеется вакцина Pfizer для получения второй дозы.

"Всего по республике имеется более 75 тысяч доз данной вакцины. Минздравом ежедневно проводится мониторинг остатков вакцины. По данным мониторинга, данная вакцина имеется во всех регионах. На сегодня планируется закуп вакцины Pfizer, препарат "Спутник-V" приобретать пока не планируется", – сообщила она.

Бауыржан Джусипов также добавил, что на сегодня ведутся активные переговоры по приобретению дополнительного объема вакцины Pfizer. Речь идет о 300 тыс. доз. Но ее будут приобретать для целевых групп населения.

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