Общество
Каким был туранский тигр, которого уже нет на планете
Наталья Денисова, Кызылординская область

Cлавился наш край большими тиграми

Еще сто лет назад туранский тигр был хозяином присырдарьинских пойменных тугайных лесов, и его имя – Жолбарыс – люди давали мальчикам, если они рождались крепкими и красивыми. Сейчас туранских тигров на планете нет ни одного, даже в неволе.

Еще до того как описал величественно красивых хищников в 1851 году в журнале «Морской вестник» Алексей Бутаков, руководитель первой российской Аральской экспедиции 1848–1849 годов, народ присырдарьинских земель хранил о тигре множество примет.

«На юге Арала в камышах водятся тигры, и они похожи на бенгальских…» – писал лейтенант. «Человеку, убившему жолбарса, негоже кликать на свой род беду и нести шкуру зверя в аул», – говорили простые казахи с низовий реки Сырдарьи.

Бедный охотник, на которого напал тигр, или пастух, на скот которого хозяин леса покусился, если им приходилось убивать зверя, несли его шкуру самому влиятельному лицу в округе в дар, или, минуя аулы, шли к купцам, у которых обменивали ее на товар. Люди верили, что дух убитого тигра страшным рыком по ночам станет пугать детей и женщин, доводя их до безумия, а скот на пастбищах разгонять в разные стороны, да так, что и не соберешь. А богатому хозяину в дар несли шкуру зверя потому, что у того было больше возможностей зарезать жертвенный скот, если уж дух дикого животного сильно разгневается.

Только нападений на охотников и стада тигры совершали крайне мало. На неповоротливого человека и барашка мог напасть только старый, слабый тигр. Сильным и молодым животным в тугайном лесу вдоволь хватало прокорма.

И все же человек погубил туранских тигров.

Профессор Кызылординского государственного университета им. Коркыта-ата Мади Киреев по крохам собирал многие годы сведения о наших тиграх, запечатленные в литературных источниках. «В июле 28 числа 1853 года русские войска штурмом взяли присырдарь­инскую крепость Ак-Мечеть, – писал Мади Курманович (ученого уже нет в живых). – В августе того же года за взятие кокандской крепости «высочайшим повелением» в целях увековечения памяти подвига Василия Алексеевича, легендарного генерала, крепость Ак-Мечеть была переименована в форт Перовский. В 1867 году крепость получила статус города».

Как это связано с тиграми? Упоминания о них оставили в своих запис­ках гарнизонные офицеры при Василии Перовском, ставшем здесь первым губернатором. За шкуры туранских тигров населению стали предлагаться наличные деньги, а не предметы мены.

В журнале «Морской сборник», изданном в Санкт-Петербурге в 1857 году, выдающийся русский географ Лев Берг, бывавший в экспе­диции в Приаралье, опубликовал статью «О тиграх на берегах Сырдарьи». Берг писал: «По берегам вокруг селений, киргизских аулов и табунов бродят полосатые тигры. В камышах водятся кабаны, в степи – красные волки и лисицы, зайцы, далее к востоку – сайгаки, куланы, а около Перовска – олени».

А капитан-лейтенант Ивашинцев в то время опубликовал книгу воспоминаний «Очерки низовьев Сырдарьи и приаральской степи», в которой тоже писал о тиграх: «Тигров достаточно много в окрестнос­тях Ак-Мечети. Мы видели множество следов ближе к стоянке парохода, в камышах. Однажды утром наши матросы следовали за ними, нашли между густым камышом и кустами останки оленя, наполовину съеденного тиграми. Его голова и вся перед­няя часть туловища были целы. А место, где лежал убитый олень, утоптано тигром сажени на три…»

Те тигры, туранские, иначе назывались каспийскими. Этот подвид отличался ярко-рыжим окрасом шерсти, а также длиной полос – они были очень длинными и имели коричневатый оттенок. Зимой мех у туранского тигра становился более густым и пушистым, особенно на подбрюшье, появлялись к холодам у зверя и пышные бакенбарды. Туранские тигры, кстати, охотно мигрировали за стадами диких кабанов. Отсюда и азиатское название тигра – «жолбарс», или «джульбарс». На тюркских наречиях «жол», «джул» означает «путь», то есть тигр – «бродячий барс».

И как же он был силен и хорош! За сутки мог пройти до ста километров. Но только тигры, жившие без пары, решались на такое. «Холостые» тигры не заводили даже своих «жилищ», отдыхали только возле добычи. А семейные пары туранских тигров выбирали удобные места в тугайных лесах возле деревьев серебристого лоха или торангыла. У них было принято иметь свое обособленное место. Тигры могли не менять своих жилищ несколько лет, если вокруг водилось много добычи.

Тугайный лес, почти непроходимый, был для них замечательной средой. И чудесные наши кошки любили воду. Они хорошо плавали, легко переплывали Сырдарью и даже морские проливы шириной до десяти километров.

В архиве профессора Киреева, доступном для исследований, есть вот такое описание убитого животного начала прошлого века: «Длина зверя – 200 сантиметров, длина хвоста – 98, вес – 181 килограмм. Длина верхних клыков – 6,5 сантиметра…» И Киреев, кстати, говорил, что описан это далеко не самый крупный экземпляр.

Численность зверя стала сокращаться именно тогда, когда в приаральские края пришли русские войска. При каждом форте создавались специальные охотничьи команды, Перовск не стал исключением. Вознаграждение за шкуру убитого животного было 25 рублей, а со временем увеличилось вдвое.

Известно, что сам генерал Перовский очень любил собирать сведения о животном. Даже выйдя в отставку, он просил своих бывших подчиненных сообщать ему об интересных случаях, связанных с охотой на тигров. Однажды в мес­течке Косарал местные жители поймали и забили тигра. Шкуру его и, конечно, описание убоя заг­нанного в ловушку животного они торжественно отправили генералу.

Поражает оно жестокостью: «Руки правыя и левыя, до самых плеч, охотнику обмотали шерстяными канатами, чтобы тот мог схватить зверя за горло и прижать к плечу. Другой охотник в это время вонзил кинжал в живот зверю и вспорол его до самого горла. Способ старый и хитрый, при таком сильных увечий первый охотник не получает, хищник может ему только поцарапать лицо».

А вот строки из воспоминаний потомка уральских казаков, сос­ланных в приаральский городок Казалинск в конце XIX века на жительство за провинности: «Дед мой рассказывал, что в камышах у реки Сырдарьи орала (так называли уральских казаков казахи. – Авт.) ловили тигров при помощи рогатин, сетей и кольев. Шкуры продавались, а из дикого кошачье­го мяса бабы лепили котлеты».

За сто лет, с 1860 по 1960 год на присырдарьинских территориях туранских тигров истребили поч­ти полностью. Свое дело сделала не только алчная охота. Тугайные леса безжалостно вырубались и даже выжигались, царствовала эпоха окультуривания земель. Туранские тигры, те единицы, что не были истреблены человеком, уходили на незнакомые территории и часто погибали.

Уже в 1915 году ученый Н. Зарудный пишет: «…тигры еще нередки на Сырдарье ниже Ак-Мечети и недавно встречались по всей реке до Чирика». Но в то же время указывает, что «частые пожары тростниковых крепей, вырубание тугайных зарослей, быстрое уменьшение количества диких свиней, основного корма тигров, и постоянное преследование привело к почти полному истреблению туранских тигров…»

В 1939 году исследователь А. Слудский пишет о том, что «единичные тигры сохранились в дельте реки Или, и за период с 1928 по 1939 год убито всего 5–6 экземп­ляров, но и здесь доживают они последние дни».

О том, что люди видели у Сырдарьи в южных районах области след тигра, упоминали газеты Кызыл-Орды в конце 40-х годов. Больше упоминаний о живых туранских тиграх в местных источниках не было.

Истребили этот подвид животного и по всему миру.

«В западных районах Китая представители подвида исчезли в 20-х годах XX века, – пишут современные энциклопедии. – В Грузии последний зверь был убит в 1922 году недалеко от Тбилиси. В Казахстане последний туранский тигр был зарегистрирован в 1948 году. В Туркмении данный подвид продержался до 1954 года и исчез. В низовьях Амударьи последнего хищника видели в 1968 году. В Иране эти звери исчезли в 1953 году. В то же время предполагается, что в отдельных регионах они жили вплоть до
1990-х годов. Также утверждается, что последний раз туранского тигра видели в афгано-таджикском пограничном районе в 1998 году».

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