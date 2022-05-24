Каким был туранский тигр, которого уже нет на планете

Cлавился наш край большими тиграми

Еще сто лет назад туранский тигр был хозяином присырдарьинских пойменных тугайных лесов, и его имя – Жолбарыс – люди давали мальчикам, если они рождались крепкими и красивыми. Сейчас туранских тигров на планете нет ни одного, даже в неволе.

Еще до того как описал величественно красивых хищников в 1851 году в журнале «Морской вестник» Алексей Бутаков, руководитель первой российской Аральской экспедиции 1848–1849 годов, народ присырдарьинских земель хранил о тигре множество примет.

«На юге Арала в камышах водятся тигры, и они похожи на бенгальских…» – писал лейтенант. «Человеку, убившему жолбарса, негоже кликать на свой род беду и нести шкуру зверя в аул», – говорили простые казахи с низовий реки Сырдарьи.

Бедный охотник, на которого напал тигр, или пастух, на скот которого хозяин леса покусился, если им приходилось убивать зверя, несли его шкуру самому влиятельному лицу в округе в дар, или, минуя аулы, шли к купцам, у которых обменивали ее на товар. Люди верили, что дух убитого тигра страшным рыком по ночам станет пугать детей и женщин, доводя их до безумия, а скот на пастбищах разгонять в разные стороны, да так, что и не соберешь. А богатому хозяину в дар несли шкуру зверя потому, что у того было больше возможностей зарезать жертвенный скот, если уж дух дикого животного сильно разгневается.

Только нападений на охотников и стада тигры совершали крайне мало. На неповоротливого человека и барашка мог напасть только старый, слабый тигр. Сильным и молодым животным в тугайном лесу вдоволь хватало прокорма.

И все же человек погубил туранских тигров.

Профессор Кызылординского государственного университета им. Коркыта-ата Мади Киреев по крохам собирал многие годы сведения о наших тиграх, запечатленные в литературных источниках. «В июле 28 числа 1853 года русские войска штурмом взяли присырдарь­инскую крепость Ак-Мечеть, – писал Мади Курманович (ученого уже нет в живых). – В августе того же года за взятие кокандской крепости «высочайшим повелением» в целях увековечения памяти подвига Василия Алексеевича, легендарного генерала, крепость Ак-Мечеть была переименована в форт Перовский. В 1867 году крепость получила статус города».

Как это связано с тиграми? Упоминания о них оставили в своих запис­ках гарнизонные офицеры при Василии Перовском, ставшем здесь первым губернатором. За шкуры туранских тигров населению стали предлагаться наличные деньги, а не предметы мены.

В журнале «Морской сборник», изданном в Санкт-Петербурге в 1857 году, выдающийся русский географ Лев Берг, бывавший в экспе­диции в Приаралье, опубликовал статью «О тиграх на берегах Сырдарьи». Берг писал: «По берегам вокруг селений, киргизских аулов и табунов бродят полосатые тигры. В камышах водятся кабаны, в степи – красные волки и лисицы, зайцы, далее к востоку – сайгаки, куланы, а около Перовска – олени».

А капитан-лейтенант Ивашинцев в то время опубликовал книгу воспоминаний «Очерки низовьев Сырдарьи и приаральской степи», в которой тоже писал о тиграх: «Тигров достаточно много в окрестнос­тях Ак-Мечети. Мы видели множество следов ближе к стоянке парохода, в камышах. Однажды утром наши матросы следовали за ними, нашли между густым камышом и кустами останки оленя, наполовину съеденного тиграми. Его голова и вся перед­няя часть туловища были целы. А место, где лежал убитый олень, утоптано тигром сажени на три…»

Те тигры, туранские, иначе назывались каспийскими. Этот подвид отличался ярко-рыжим окрасом шерсти, а также длиной полос – они были очень длинными и имели коричневатый оттенок. Зимой мех у туранского тигра становился более густым и пушистым, особенно на подбрюшье, появлялись к холодам у зверя и пышные бакенбарды. Туранские тигры, кстати, охотно мигрировали за стадами диких кабанов. Отсюда и азиатское название тигра – «жолбарс», или «джульбарс». На тюркских наречиях «жол», «джул» означает «путь», то есть тигр – «бродячий барс».

И как же он был силен и хорош! За сутки мог пройти до ста километров. Но только тигры, жившие без пары, решались на такое. «Холостые» тигры не заводили даже своих «жилищ», отдыхали только возле добычи. А семейные пары туранских тигров выбирали удобные места в тугайных лесах возле деревьев серебристого лоха или торангыла. У них было принято иметь свое обособленное место. Тигры могли не менять своих жилищ несколько лет, если вокруг водилось много добычи.

Тугайный лес, почти непроходимый, был для них замечательной средой. И чудесные наши кошки любили воду. Они хорошо плавали, легко переплывали Сырдарью и даже морские проливы шириной до десяти километров.

В архиве профессора Киреева, доступном для исследований, есть вот такое описание убитого животного начала прошлого века: «Длина зверя – 200 сантиметров, длина хвоста – 98, вес – 181 килограмм. Длина верхних клыков – 6,5 сантиметра…» И Киреев, кстати, говорил, что описан это далеко не самый крупный экземпляр.

Численность зверя стала сокращаться именно тогда, когда в приаральские края пришли русские войска. При каждом форте создавались специальные охотничьи команды, Перовск не стал исключением. Вознаграждение за шкуру убитого животного было 25 рублей, а со временем увеличилось вдвое.

Известно, что сам генерал Перовский очень любил собирать сведения о животном. Даже выйдя в отставку, он просил своих бывших подчиненных сообщать ему об интересных случаях, связанных с охотой на тигров. Однажды в мес­течке Косарал местные жители поймали и забили тигра. Шкуру его и, конечно, описание убоя заг­нанного в ловушку животного они торжественно отправили генералу.

Поражает оно жестокостью: «Руки правыя и левыя, до самых плеч, охотнику обмотали шерстяными канатами, чтобы тот мог схватить зверя за горло и прижать к плечу. Другой охотник в это время вонзил кинжал в живот зверю и вспорол его до самого горла. Способ старый и хитрый, при таком сильных увечий первый охотник не получает, хищник может ему только поцарапать лицо».

А вот строки из воспоминаний потомка уральских казаков, сос­ланных в приаральский городок Казалинск в конце XIX века на жительство за провинности: «Дед мой рассказывал, что в камышах у реки Сырдарьи орала (так называли уральских казаков казахи. – Авт.) ловили тигров при помощи рогатин, сетей и кольев. Шкуры продавались, а из дикого кошачье­го мяса бабы лепили котлеты».

За сто лет, с 1860 по 1960 год на присырдарьинских территориях туранских тигров истребили поч­ти полностью. Свое дело сделала не только алчная охота. Тугайные леса безжалостно вырубались и даже выжигались, царствовала эпоха окультуривания земель. Туранские тигры, те единицы, что не были истреблены человеком, уходили на незнакомые территории и часто погибали.

Уже в 1915 году ученый Н. Зарудный пишет: «…тигры еще нередки на Сырдарье ниже Ак-Мечети и недавно встречались по всей реке до Чирика». Но в то же время указывает, что «частые пожары тростниковых крепей, вырубание тугайных зарослей, быстрое уменьшение количества диких свиней, основного корма тигров, и постоянное преследование привело к почти полному истреблению туранских тигров…»

В 1939 году исследователь А. Слудский пишет о том, что «единичные тигры сохранились в дельте реки Или, и за период с 1928 по 1939 год убито всего 5–6 экземп­ляров, но и здесь доживают они последние дни».

О том, что люди видели у Сырдарьи в южных районах области след тигра, упоминали газеты Кызыл-Орды в конце 40-х годов. Больше упоминаний о живых туранских тиграх в местных источниках не было.

Истребили этот подвид животного и по всему миру.

«В западных районах Китая представители подвида исчезли в 20-х годах XX века, – пишут современные энциклопедии. – В Грузии последний зверь был убит в 1922 году недалеко от Тбилиси. В Казахстане последний туранский тигр был зарегистрирован в 1948 году. В Туркмении данный подвид продержался до 1954 года и исчез. В низовьях Амударьи последнего хищника видели в 1968 году. В Иране эти звери исчезли в 1953 году. В то же время предполагается, что в отдельных регионах они жили вплоть до

1990-х годов. Также утверждается, что последний раз туранского тигра видели в афгано-таджикском пограничном районе в 1998 году».