Сколько казахстанцев ищут работу

В органы занятости населения в качестве соискателей работы обратилось 67,1 тыс. человек с начала 2024 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным бюро, уровень занятости к населению в возрасте 15 лет и старше во 2 квартале в РК составил 64,9%, к численности рабочей силы – 95,3%. Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) составил 4,7%. Численность безработных (по методологии МОТ) составила 451 тыс. человек. Доля молодежи NEET, которая не работает и не занята образованием или профессиональной подготовкой составила 6,5%.

На конец июня, по данным Минтруда, в органы занятости населения в качестве лиц ищущих работу обратилось 67,1 тыс. человек. Всего оказано мер по трудоустройству 41 тыс. единиц, направлены на профессиональную подготовку или переподготовку, на повышение квалификации 7,2 тыс. человек, приняли участие в общественных работах 7,3 тыс. человек.

По данным выборочного обследования занятости населения в различных сферах экономики Казахстана были заняты 9,2 млн человек, из них по найму работали 7 млн человек (75,9% от общего числа занятых в экономике), являлись самостоятельно занятыми – 2,2 млн человек (24,1% от общего числа занятых в экономике).

По сравнению со 2 кварталом прошлого года общая занятость выросла на 75,3 тыс. человек, в основном за счет самотоятельно занятых (на 50,1 тыс. человек), наемных работников работников (25,2 тыс. человек).

Наибольшая доля занятых наблюдалась в сфере торговли (16,8%), образования (13%), промышленности (12,6%) и сельского хозяйства (11,5%).

На основной работе в среднем на одного занятого фактический отработанные часы в неделю составили 38 часов, на одного наемного работника – 40 час, на самостоятельно занятого работника – 35 часов.

Численность лиц, которые были без работы, но не искали работу или не были готовы приступить к работе (потенциальная рабочая сила) составила 29,9 тыс. человек.

Доля лиц, не входящих в состав рабочей силы составила 31,9% в численности населения в возрасте 15 лет и старше.

Ранее в БНС озвучили численость населения РК.