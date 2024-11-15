Какой будет погода этой зимой в Казахстане

Погода
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В целом зимой 2024-2025 гг. температурный режим ожидается в пределах климатической нормы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Специалисты РГП «Казгидромет» предоставили предварительный прогноз погоды по Казахстану на предстоящую зиму, сообщает Kazpravda.kz

По информации синоптиков, в декабре на большей части Казахстана ожидается влияние частой циклонической деятельности, которая как правило сопровождается снегопадами, метелями и порывистым ветром, в южной половине страны осадки прогнозируются в виде дождя и мокрого снега, в горных районах возможны снегопады. На западе и юге страны часто будут наблюдаться гололедные явления и туманы.

Не исключены дни, когда северо-западные и северные антициклоны обусловят значительное понижение температуры воздуха.

В течение декабря часто будет наблюдаться колебание температуры воздуха, так называемые «температурные качели»: в северной половине РК в первой половине месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от -18-23°С до -7-12°С, днем -4+1°С до -8-13°С.

Во второй половине декабря прогнозируется понижение температуры воздуха ночью до -25-37°С, днем до -15-25°С, в отдельные дни третьей декады морозы «отступят».

На юго-западе, юге, юго-востоке республики ожидается колебание температуры воздуха в ночные часы от -10-18°С до 0,-5°С, днем от 0,-5°С до +3+12°С.

В третьей декаде декабря в отдельные дни морозы могут усиливаться ночью до -15-22°С, днем до -5-13°С.

В первые два месяца зимы в декабре и в январе на большей части Казахстана температура воздуха предполагается около климатической нормы.

В феврале на большей части республики температура воздуха прогнозируется выше нормы на 1°.  

В целом зимой 2024-2025 гг. температурный режим ожидается в пределах климатической нормы, с количеством осадков превышающим многолетнюю норму. Однако не исключены периоды с прекращением осадков и аномально низким температурами воздуха, добавили в метеослужбе.

#погода #Казгидромет #прогноз #зима

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