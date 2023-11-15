Какую помощь оказывают семьям погибших на шахте имени Костенко

Об этом рассказал аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев на брифинге в СЦК, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

По его информации, все 46 семей получили единовременную выплату на погребение из ЕНПФ, 20 семьям, имеющим несовершеннолетних детей, и детей, обучающихся в вузах до 23 лет, назначено государственное социальное пособие по случаю потери кормильца.

Аким отметил, что государство будет оказывать поддержку семьям погибших шахтёров и в дальнейшем.

"Со своей стороны компания "АрселорМиттал Темиртау" выплатила 44 семьям 10 годовых заработных плат. Погашены кредиты погибших шахтёров, их супруг, родителей и детей. Также работодатель купит квартиры – не менее 18 кв. м полезной площади на каждого члена семьи, будут страховые выплаты детям до 18 лет (до 23 лет на период учёбы)", - сообщил глава Карагандинской области.

По словам спикера, сейчас четверо пострадавших остаются в медучреждениях. Медики оценивают их состояние как средней и лёгкой степени тяжести. Пациенты получают всю необходимую медицинскую помощь.

Напомним, 28 октября в 02:36 на шахте им. Костенко АО "АрселорМиттал Темиртау" на глубине 700 метров произошло возгорание с последующим взрывом метано-воздушной смеси. В момент аварии в смене находилось 252 шахтера, погибли 46 горняков.

В день трагедии президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с гибелью шахтеров и поручил прекратить инвестиционное сотрудничество с "АрселорМитталТемиртау".

В тот же день правительством была достигнута предварительная договорённость с акционерами АО "АрселорМиттал Темиртау", и пресс-служба сообщила, что завершается оформление сделки по передаче права собственности на предприятие в пользу Республики Казахстан.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура допросила сотрудников предприятия.

На пресс-конференции в правительстве министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев заявил, что зарплата и условия труда рабочих на предприятиях после смены инвестора "АрселорМиттал Темиртау" останутся прежними. Также он сообщил о том, что правительство РК не планирует тратить бюджетные средства при приватизации "Арселормиттал Темиртау".