Камера любит естественность

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Виктория Вовк, Алматы

Веронике Каткаевой только недавно исполнилось 15, но она уже сыграла две главные роли в полнометражных кинолентах

фото предоставлено героиней публикации.

А еще она снялась в сериале, у нее за плечами несколько эпизодических ролей, а также съемки в социальных роликах. Кроме того, Вероника сыграла несколько ролей в спектаклях: в детских играла Золушку, Царевну-Несмеяну, Лису-Алису и в серьезных драматургических постановках, таких как «Семь дней карантина» режиссера Ильи Бобкова. Юная актриса была ведущей концерта Muzzone в августе 2020 года, участвовала в шоу «Лучше всех» и даже дважды была членом детского жюри Большого детского фестиваля под руководством Сергея Безрукова. Вероника увлекается фехтованием, кикбоксингом, танцами, вокалом, воздушной акробатикой, плаванием, конным спортом, скейт­бордом и велопрогулками. Играет на фортепиано и укулеле, изучает английский и казахский языки.

– Я с трех лет снимаюсь в кино, – рассказывает юное дарование. – Первым моим опытом на экране был фильм «Возвращение», его показывали в свое время на телеканале «Хабар».

Спустя пару лет после дебюта мама Вероники решила не останавливаться на достигнутом и развивать талант дочери дальше. С четырех-пяти лет девчушка начала активно участвовать в различных конкурсах и кастингах.

– Веронике действительно это нравилось, – говорит мама актрисы Людмила. – Я постоянно присматривалась, прислушивалась, мне было важно понимать, делаю ли я это ради собственных амбиций или же это искреннее желание Вероники. Но у нее всегда просматривался собственный интерес. Так продолжается и по сей день.

– После десяти лет помимо простого интереса пришло понимание, что я действительно хочу стать актрисой. Мне нравится перевоплощаться, изучать характеры героев, показывать зрителю внутренний мир другого человека. И ко всему этому на съемках я чувствую себя в своей тарелке. Особенно глубоко ощутила это прошлым летом, когда снималась в Москве в полнометражном фильме. Можно сказать, что на сегодняшний день это был лучший момент в моей жизни.

В Москве Вероника сыграла одну из главных ролей в фильме Владимира Грамматикова «Смотри на меня» по сценарию Андрея Кончаловского, премьера которого состоится только в сентябре этого года. Играть на одной площадке с такими выдающимися актрисами, как Александра Урсуляк и Евгения Симонова – именно та самая, которая раньше играла прекрасных принцесс, а в данной картине профессиональную революционерку, – для Вероники оказалось большой удачей. Кастинг прошли сотни детей, и наша восходящая звездочка оказалась среди лучших.

– Как-то днем я очень устала и легла спать, – вспоминает Вероника. – Просыпаюсь от того, что мама дает мне телефон. Кастинг-директор сообщил, что я прошла отбор. Честно признаться, не сразу поняла и поверила, думала, что продолжаю спать и вижу сон. Кастинг был невероятно трудным, проходил в несколько этапов – долго и сложно. Сначала записываешь видео со своим текстом, отправляешь. После этого пригласили приехать на знакомство с режиссером. Владимир Александрович просто потрясающий человек, очень интересный. Я приехала и уже на месте читала сцену. Потом попросили прочитать стихотворение. Я рассказала Пастернака «Быть знаменитым некрасиво», почему-то все очень удивились.

Съемки проходили в павильоне в Моск­ве и на станции в Подмосковье, где для съемок был собран целый состав старых двуосных вагонов, соответствующих периоду действия фильма. Как рассказывает Вероника, роль не была для нее сложной, хотя некоторые моменты давались непросто.

– На площадке в одной из сцен мне надо было сильно плакать, – объясняет актриса. – Я очень серьезно к этому готовилась и тщательно настраивалась. После этой сцены у меня сильно болела голова, плохо себя чувствовала и долго не могла выйти из этого состояния, так как плакать на камеру научилась совсем недавно. Но с каждым разом у меня получалось все лучше и лучше, и к концу съемочного процесса этой сцены слезами обливалась вся группа – настолько правдоподобно у меня получилось изобразить детские переживания.

Съемки в полнометражной картине для Вероники не в новинку. До этого она уже снималась в фильме Давида Лихтенфельда «Легкий пепел жизни», где сыграла главную роль, и в сериале «Мир детского периода» режиссера Виктора Демьянюка.

– Мне дважды ради съемок приходилось брить голову налысо, – рассказывает Вероника. – В Алматы и в Моск­ве, для съемок социального ролика, но, к сожалению, он не вышел. В первый раз это произошло лет в восемь. Принести такую непростую жертву искусству, конечно же, было непросто. Мы долго обсуждали и с мамой, и с режиссером, и я поменяла свое отношение. Мама переживала больше меня, я все же гораздо проще отнеслась к этому – волосы не зубы, отрастут заново. Кстати, мне потом очень понравилось ходить с короткой стрижкой, это просто удобно. Да, в школе первое время ходила в шапке, но ко мне все относились нормально, никто не смеялся, не заострял внимание. А когда пришлось брить голову второй раз, мне было 12 лет, и все прошло намного легче.

После окончания школы Вероника планирует поступить в театральный институт, чтобы продолжить карьеру актрисы. И не для того, чтобы непременно снискать всемирную славу. Ей нравится сам процесс, тем более в отличие от других юных мечтательниц она знает, что актерское мастерство – это не только слава, цветы, комплименты, признание, но и серьезный, тяжелый труд, которому приходится посвятить себя целиком, периодически принося в жертву искусству свои личные планы.

Ну а своим сверстницам, мечтающим о софитах и признании, Вероника советует с юных лет помнить о том, что камера, кроме таланта и харизмы, требует от актера естественности: очень сложно пройти кастинги и оказаться на съемочной площадке с татуажем бровей, вычурным маникюром и прочим современным тюнингом, которым не по возрасту увлекаются юные леди.

#кино #театр #актриса #Вероника Каткаева

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