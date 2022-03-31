В Атырауской области пресечена деятельность устойчивой организованной преступной группы, продолжительное время занимавшейся поставкой и сбытом марихуаны на территории области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Специально созданной следственно-оперативной группой в отношении организатора и участников ОПГ в течение пяти месяцев проводилась оперативная разработка, отметили в МВД.

Как отметил исполняющий обязанности начальника Департамента по противодействию наркопеступности МВД РК Аскар Мухаметкалиев, деятельность преступной группы была четко налажена. Организатор группы, будучи жителем Кызылординской области, наладил устойчивый канал поставки марихуаны, отправляя ее через маршрутные автобусы сообщением "Шымкент – Атырау". Далее другие участники группы, выполняя его указания, встречали товар и хранили в определенном месте. После чего распределяли по адресам, собирали вырученные деньги от реализации наркотиков и отправляли на карточку. Установленный доход от противоправной деятельности составил более шести миллионов тенге.

Участники группы являются уроженцами Кызылординской, Карагандинской и Атырауской областей.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 262 УК РК "Создание и руководство организованной группой, а равно участие в них". Организатору и участникам группы грозит лишение свободы до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.