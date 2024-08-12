Кандидат в вице-президенты США предлагает депортировать мигрантов

Вэнс предложил для начала депортировать один миллион нелегалов

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Республиканцы, включая экс-президента и кандидата в президенты Дональда Трампа, выступают за резкое ужесточение миграционной политики в США, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джеймс Дэвид (Джей-Ди) Вэнс заявил в воскресном интервью телеканалу ABC, что на территории страны незаконно находятся порядка 20 миллионов нелегальных мигрантов, при этом он сам предлагает начать их депортацию с 1 миллиона человек.

«Сегодня в США нелегально находятся порядка 20 миллионов человек. Мое предложение следующее: давайте начнем с 1 миллиона, а после будем двигаться дальше», - сказал Вэнс.

Сам Трамп неоднократно обещал в случае возвращения в Белый дом инициировать самую масштабную кампанию по депортации в американской истории.