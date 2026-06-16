Каникулы строгого контроля

Общество
Дария Торе-Али

В стране началась реализация Концепции «Дети Казахстана» на  2026–2030 годы, объединяющей меры в сфере защиты прав ребенка, безопасности, образования, здоровья и социальной поддержки.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркивает, что защита прав и здоровья юных граждан является общенациональной задачей. Эта повестка становится особенно актуальной сейчас, когда меняется не только расписание ребенка, но и среда, в которой проходит его день.

Для детей лето – это отдых и самостоятельность. Для взрос­лых – период, когда вопросы контроля, занятости и безопас­ного поведения требуют особого внимания, причем на самом высоком уровне. Накануне каникул Премьер-министр Олжас Бектенов поручил соответствую­щим госорганам обеспечить профилактику правонарушений в летний период.

В официальном ответе на зап­рос редакции Министерство внутренних дел сообщило, что во время каникул сотрудники полиции проводят рейды и профилактические беседы в местах отдыха детей. Особое внимание уделяется дорогам, водоемам, общественным мес­там. Среди результативных названы оперативно-профилактические мероприятия «Дети в ночном городе», «Подросток» и «Внимание – дети!».

За детскими лагерями закреп­ляются полицейские, у воды проводятся рейды, распрост­раняются памятки о защите детей от выпадения из окон. На первый взгляд это кажется набором отдельных мер. Однако в ювенальной полиции подчеркивают, что все это – часть единой профилактической системы.

– Наиболее эффективен комп­лексный подход: индивидуаль­ная работа с подростками группы риска, с их родителями, межведомственное сопровож­дение и, самое главное, организация занятости в летний период. Ведь частой причиной противоправных действий несовершеннолетних является то, что они ничем не заняты, – подчеркивает замес­титель начальника управления ювенальной полиции Комитета административной полиции МВД Лейла Алипбаева.

Но это не единственная причина. На поведение подростка влияют окружение, среда и стремление к самоутверждению в переходном возрасте. Поэтому полицейские рейды – лишь часть профилактики. По словам Лейлы Алипбаевой, спорт, творчество, трудовая занятость и летние программы помогают вернуть ребенку понятный ритм и снизить вероятность того, что он окажется в опасной ситуации.

Особого внимания требуют старшие подростки. По данным портала правовой статис­тики Qamqor, в текущем году наибольшее число уголовных правонарушений среди несовершеннолетних совершили подростки 16–17 лет. Речь не только о детях из неблагополучных семей, обычные ребята тоже могут попасть под влияние компании или недооценить последствия поступка.

Поэтому летом ювенальные инспекторы проверяют подростков, состоящих на профилактическом учете, по месту жительства, проводят беседы с ними и их родителями, разъясняют ответственность, совместно с акиматами и школами стараются вовлечь их в организованный досуг. Важна и другая сторона. Как отмечает Лейла Алипбаева, ребенок рискует стать как правонарушителем, так и потерпевшим, но в любом случае на первом месте – защита и реализация его прав.

Риски часто выглядят не как чрезвычайная ситуация, а как обычный день, в котором взрос­лые на несколько минут ослабили внимание. Ребенок пошел купаться туда, где не разрешено, остался один в комнате с открытым окном, поздно задержался на улице, перебежал дорогу вслед за взрослым или не сообщил родителям, где находится. По словам Лейлы Алипбаевой, многие происшествия происходят из-за беспечности окружаю­щих и отсутствия контроля со стороны ответственных за воспитание лиц.

– В этой связи полицейские совместно с сотрудниками Министерства по чрезвычайным ситуациям постоянно проводят рейды и патрулирование на водоемах, разъясняют правила безопасного поведения. В каждом случае решающим спасительным фактором может оказаться привычка быть на связи и соблюдать установленные правила, – говорит она. – Важен и личный пример взрослых. Если родитель сам перебегает дорогу в неположенном месте, ребенку сложно объяснить, почему так делать нельзя. Правила безопасности усваиваются не только через лекции и памятки, но и через повторяющуюся модель поведения в семье.

По данным портала Qamqor, за период с 1 января по 7 июня 2026 года в Казахстане среди раненых в ДТП 4 315 детей и подростков. Это 26% от общего числа пострадавших. Погибли в авариях 75 несовершеннолетних. Эта тревожная статистика объясняет, почему дорожная безопасность остается одним из ключевых направлений профилактики, которая, к слову, начинается еще до начала каникул.

С 18 по 25 мая в рамках ОПМ «Внимание – дети!» школьники закрепляли навыки безопасного поведения на улицах и дорогах. Были проверены участки дорог рядом с образовательными учреждениями и автобусы для перевозки детей. К слову, летом детей перевозят в сопровождении спецавтомобилей патрульной полиции.

За первые три месяца, как сообщает Национальный координационный центр экстренной медицины, в стране было зарегистрировано 44 случая падения детей из окон и с высоты, из которых четыре завершились летальным исходом. Открытое окно, балкон или москитная сетка могут казаться бытовой мелочью, но для маленького ребенка – это источник реальной опасности. Сотрудники полиции подчеркивают, что москитная сетка не защищает от падения, и совместно со спасателями проводят разъяс­нительную работу. В родительских, школьных и общедомовых чатах размещают памятки.

Нахождение несовершеннолетних в ночное время вне дома без сопровождения взрослых порождает опасность для них быть вовлеченными в противоправную деятельность или подвергнутыми чьему-то агрессивному поведению. В период каникул полицейские наряды ориентированы на места массового пребывания подростков – парки, скверы, торгово-развлекательные центры. Но работа полиции эффективнее там, где ее дополняет внимание семьи.

Причем это имеет большое значение и в цифровой среде. Среди актуальных рисков в МВД называют интернет-угрозы, вовлечение подростков в противоправные действия через социальные сети, случаи мошенничества и буллинга. Родителям важно понимать, чем живет ребенок не только вне дома, но и в виртуальном пространстве: какие сайты посещает, с кем общается и с каким контентом сталкивается.

– Безопасность детей во многом зависит от внимания взрос­лых. Ни одна профилактичес­кая мера не может заменить родительский контроль и заинтересованность в жизни ребенка. Родителям важно знать, где находится ребенок, с кем он проводит время и чем занят. Кроме того, взрослые сами должны быть примером соблюдения закона и элементарных правил безопасности, – подчеркивает Лейла Алипбаева.

Летние каникулы не должны восприниматься как период тревоги. Их смысл – отдых, восстановление, развитие и пос­тепенная самостоятельность ребенка, которому нужны понятные правила и постоянная связь со взрослыми. Государство усиливает профилактику, полиция работает в местах отдыха и с подростками группы риска, школы и акиматы помогают с занятостью, лагеря берутся под контроль.

И все же безопасная среда складывается не только из памяток и рейдов, а из согласованных действий всего общества, где каждый отвечает за свою часть. В этом году создан институт уполномоченного по вопросам семьи при Президенте РК, и среди его задач – укрепление института семьи, которая играет большую роль в общей профилактической работе. Только совместные усилия в вопросах безопасности детей обеспечивают спокойные каникулы и формируют культуру безопасного поведения, уважения к закону и доверия между ребенком и взрослыми.

#дети #безопасность #профилактика #каникулы

Популярное

Все
Избран новый председатель партии «Ак жол»
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Подписаны соглашения по проекту «Долина ЦОДов»
Укрепляя торговые связи
Астана – моя зрелая любовь
Следуя мировым тенденциям
Фокус на внедрение ИИ
Гибнут дети – виноваты взрослые
Вывозят КамАЗами
ОСМС 2.0: трансформация продолжается
Сделана ставка на технологии
Эстафета молодежного диалога
Тарифы в обмен на модернизацию
В Алматы представили роботакси
Пора развивать регионы
Пять побед: Казахстан стартовал на втором этапе Кубка мира по боксу
Новые села на карте газоснабжения
ИИ поможет бизнесу
От войлока до ИИ
Растет нагрузка на спасателей
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Строительство водовода от канала им. Сатпаева до столицы обсудили в Правительстве
Певец из Семея установил национальный рекорд
Великий писатель земли кыргызской
От «тихой» промышленности до тяжелой индустрии
Учителя готовы к переменам
Казахстанские шахматистки улучшили позиции в мировом рейтинге
Указ Президента Республики Казахстан
Где и когда посмотреть прямую трансляцию матча открытия ЧМ-2026
Государство усиливает подготовку инженерно-технических кадров
Илон Маск стал первым в истории долларовым триллионером
«Кайрат» и «Семей» разыграют золотой финал
Текели обретает новый стиль
Плотину на озере Иссык вновь вернут государству
Пятерым осужденным за нарушения ужесточили наказание в Атырауской области
Казахстан наращивает промышленный потенциал: новые заводы, энергетика и инвестиции в регионах
В Талдыкоргане открылся IT-лагерь для молодежи
«Супер Марио: Галактическое кино» стал первым миллиардером 2026 года
Закон Республики Казахстан
Казахский помогает располагать к себе клиентов
Новый вид змей обнаружили в Китае
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
ИИ-решения для казахского языка
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена
Педагог с большой буквы
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Как будут учиться студенты-медики: разъяснение мажилисмена
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра

Читайте также

Глава АДГС ознакомил актив Алматы с ключевыми положениями н…
Жизнь после приговора
Генплан без горожан
Забота о детях - главный приоритет государства: Динара Заки…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]