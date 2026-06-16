Каникулы строгого контроля

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркивает, что защита прав и здоровья юных граждан является общенациональной задачей. Эта повестка становится особенно актуальной сейчас, когда меняется не только расписание ребенка, но и среда, в которой проходит его день.

Для детей лето – это отдых и самостоятельность. Для взрос­лых – период, когда вопросы контроля, занятости и безопас­ного поведения требуют особого внимания, причем на самом высоком уровне. Накануне каникул Премьер-министр Олжас Бектенов поручил соответствую­щим госорганам обеспечить профилактику правонарушений в летний период.

В официальном ответе на зап­рос редакции Министерство внутренних дел сообщило, что во время каникул сотрудники полиции проводят рейды и профилактические беседы в местах отдыха детей. Особое внимание уделяется дорогам, водоемам, общественным мес­там. Среди результативных названы оперативно-профилактические мероприятия «Дети в ночном городе», «Подросток» и «Внимание – дети!».

За детскими лагерями закреп­ляются полицейские, у воды проводятся рейды, распрост­раняются памятки о защите детей от выпадения из окон. На первый взгляд это кажется набором отдельных мер. Однако в ювенальной полиции подчеркивают, что все это – часть единой профилактической системы.

– Наиболее эффективен комп­лексный подход: индивидуаль­ная работа с подростками группы риска, с их родителями, межведомственное сопровож­дение и, самое главное, организация занятости в летний период. Ведь частой причиной противоправных действий несовершеннолетних является то, что они ничем не заняты, – подчеркивает замес­титель начальника управления ювенальной полиции Комитета административной полиции МВД Лейла Алипбаева.

Но это не единственная причина. На поведение подростка влияют окружение, среда и стремление к самоутверждению в переходном возрасте. Поэтому полицейские рейды – лишь часть профилактики. По словам Лейлы Алипбаевой, спорт, творчество, трудовая занятость и летние программы помогают вернуть ребенку понятный ритм и снизить вероятность того, что он окажется в опасной ситуации.

Особого внимания требуют старшие подростки. По данным портала правовой статис­тики Qamqor, в текущем году наибольшее число уголовных правонарушений среди несовершеннолетних совершили подростки 16–17 лет. Речь не только о детях из неблагополучных семей, обычные ребята тоже могут попасть под влияние компании или недооценить последствия поступка.

Поэтому летом ювенальные инспекторы проверяют подростков, состоящих на профилактическом учете, по месту жительства, проводят беседы с ними и их родителями, разъясняют ответственность, совместно с акиматами и школами стараются вовлечь их в организованный досуг. Важна и другая сторона. Как отмечает Лейла Алипбаева, ребенок рискует стать как правонарушителем, так и потерпевшим, но в любом случае на первом месте – защита и реализация его прав.

Риски часто выглядят не как чрезвычайная ситуация, а как обычный день, в котором взрос­лые на несколько минут ослабили внимание. Ребенок пошел купаться туда, где не разрешено, остался один в комнате с открытым окном, поздно задержался на улице, перебежал дорогу вслед за взрослым или не сообщил родителям, где находится. По словам Лейлы Алипбаевой, многие происшествия происходят из-за беспечности окружаю­щих и отсутствия контроля со стороны ответственных за воспитание лиц.

– В этой связи полицейские совместно с сотрудниками Министерства по чрезвычайным ситуациям постоянно проводят рейды и патрулирование на водоемах, разъясняют правила безопасного поведения. В каждом случае решающим спасительным фактором может оказаться привычка быть на связи и соблюдать установленные правила, – говорит она. – Важен и личный пример взрослых. Если родитель сам перебегает дорогу в неположенном месте, ребенку сложно объяснить, почему так делать нельзя. Правила безопасности усваиваются не только через лекции и памятки, но и через повторяющуюся модель поведения в семье.

По данным портала Qamqor, за период с 1 января по 7 июня 2026 года в Казахстане среди раненых в ДТП 4 315 детей и подростков. Это 26% от общего числа пострадавших. Погибли в авариях 75 несовершеннолетних. Эта тревожная статистика объясняет, почему дорожная безопасность остается одним из ключевых направлений профилактики, которая, к слову, начинается еще до начала каникул.

С 18 по 25 мая в рамках ОПМ «Внимание – дети!» школьники закрепляли навыки безопасного поведения на улицах и дорогах. Были проверены участки дорог рядом с образовательными учреждениями и автобусы для перевозки детей. К слову, летом детей перевозят в сопровождении спецавтомобилей патрульной полиции.

За первые три месяца, как сообщает Национальный координационный центр экстренной медицины, в стране было зарегистрировано 44 случая падения детей из окон и с высоты, из которых четыре завершились летальным исходом. Открытое окно, балкон или москитная сетка могут казаться бытовой мелочью, но для маленького ребенка – это источник реальной опасности. Сотрудники полиции подчеркивают, что москитная сетка не защищает от падения, и совместно со спасателями проводят разъяс­нительную работу. В родительских, школьных и общедомовых чатах размещают памятки.

Нахождение несовершеннолетних в ночное время вне дома без сопровождения взрослых порождает опасность для них быть вовлеченными в противоправную деятельность или подвергнутыми чьему-то агрессивному поведению. В период каникул полицейские наряды ориентированы на места массового пребывания подростков – парки, скверы, торгово-развлекательные центры. Но работа полиции эффективнее там, где ее дополняет внимание семьи.

Причем это имеет большое значение и в цифровой среде. Среди актуальных рисков в МВД называют интернет-угрозы, вовлечение подростков в противоправные действия через социальные сети, случаи мошенничества и буллинга. Родителям важно понимать, чем живет ребенок не только вне дома, но и в виртуальном пространстве: какие сайты посещает, с кем общается и с каким контентом сталкивается.

– Безопасность детей во многом зависит от внимания взрос­лых. Ни одна профилактичес­кая мера не может заменить родительский контроль и заинтересованность в жизни ребенка. Родителям важно знать, где находится ребенок, с кем он проводит время и чем занят. Кроме того, взрослые сами должны быть примером соблюдения закона и элементарных правил безопасности, – подчеркивает Лейла Алипбаева.

Летние каникулы не должны восприниматься как период тревоги. Их смысл – отдых, восстановление, развитие и пос­тепенная самостоятельность ребенка, которому нужны понятные правила и постоянная связь со взрослыми. Государство усиливает профилактику, полиция работает в местах отдыха и с подростками группы риска, школы и акиматы помогают с занятостью, лагеря берутся под контроль.

И все же безопасная среда складывается не только из памяток и рейдов, а из согласованных действий всего общества, где каждый отвечает за свою часть. В этом году создан институт уполномоченного по вопросам семьи при Президенте РК, и среди его задач – укрепление института семьи, которая играет большую роль в общей профилактической работе. Только совместные усилия в вопросах безопасности детей обеспечивают спокойные каникулы и формируют культуру безопасного поведения, уважения к закону и доверия между ребенком и взрослыми.