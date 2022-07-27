Каникулы в музее

Темиртауский историко-краеведческий музей устраивает интерактивные квесты для школьников и их родителей.

«Музейный детектив» – так называется одна из квест-игр, которую сотрудники Темиртауского историко-краеведческого музея придумали специально для детей из пришкольных лагерей. Во время летних каникул они здесь частые гости. Приезжают даже из Караганды, где, казалось бы, собственных развлечений предостаточно.

Вот и на прошлой неделе в музее города металлургов побывали школьники из угольной столицы. Их прямо со входа, что называется, взяли в оборот. Детей повели к доске с надписью «Розыск», на которой висели фотороботы «преступников», конечно, вымышленных. Но школьники об этом не знали. Одно место на доске было свободно.

– Наша задача: используя все методы, которые применяют детективы, установить личность «преступника», – инструктирует юных сыщиков научный сотрудник музея Ольга Шувалова. – Но для начала мы должны пере­одеться. Давайте наденем шляпы, какие носят настоящие детективы. Кроме этого мы должны взять с собой портфель. Для чего он нужен?

– Чтобы хранить в нем улики! – кричат дети, примеряя розданные им шляпы.

– Правильно! Вы будете собирать в него улики, – продолжает экскурсовод и направляет новоявленных сыщиков в первый зал.

Здесь стоит стол, на котором разложены разные вещи. Среди них дети находят черное перо и записку. В ней сказано, что нужно провести фоноскопическую экспертизу голосов животных, а потом среди экспонатов отыс­кать птицу, которая оставила свое перо. Школьники успешно справляются с этим заданием и находят в когтях чучела вороны новое послание. Оно отправляет их в зал нумизматики.

– А что вы с ней сделали, чтобы она не двигалась? – с интересом спрашивает у экскурсовода девочка, которая только что разглядывала чучело птицы. – Приклеили?

– Я тебе потом расскажу, когда мы закончим, – слышит она в ответ.

В зале нумизматики юные детективы получают в свое распоряжение лупы. Их задача – рассмотреть разложенные на столе деньги и выяснить, какие из них настоящие, а какие – фальшивые. Дети с интересом разглядывают старые купюры. Подделку они узнают по надписи, которую оставил преступник.

В соседнем зале маленькие сыщики замечают следы обуви, которые оставил злоумышленник. Дети с помощью лупы изучают их рисунок и по нему обнаруживают ту самую пару ботинок, в которых орудовал преступник. А потом лупа помогает следопытам провести дактилоскопическую экспертизу.

– Отпечатки пальцев у всех людей разные. Они никогда не повторяются, – объясняет Ольга Шувалова. – Но есть некоторые особенности, по которым детективы могут определить их принадлежность, – это рисунок. Он может быть завитком, петлей и аркой. Давайте посмотрим, у кого какие рисунки на пальцах!

И дети с интересом рассматривают отпечатки своих пальцев, громко сообщая экскурсоводу о том, что обнаружили у себя и завитки, и арки, и петли.

Закончив с дактилоскопичес­кой экспертизой, они отправляются к палатке, внутри которой обнаруживают пиратский флаг. А в нем – записка, где указаны приметы «преступника».

– Сейчас вам надо будет пройти в криминалистическую лабораторию и составить фоторобот по описанию, – читает записку экскурсовод. – Запомните приметы, ребята! Волосы – кудрявые, густые. Лоб – открытый. Брови – густые, треугольником. Глаза – средние. Нос – круглый!

– Как картошка! – весело добавляет юный сыщик в шляпе.

– Точно! – одобряет экскурсовод. – Запомнили, ребята?

– Да-а-а! – отвечают дети.

– Тогда идем в лабораторию! – зовет ведущая.

– Скорей! В лабораторию! – кричат юные сыщики и бегут по музейному залу.

В импровизированной криминалистической лаборатории стоит компьютер, с помощью которого экскурсовод и школьники составляют фоторобот «преступ­ника». Его распечатывают на принтере и вешают на стенде «Внимание: розыск!».

Квест завершен, но дети еще полны эмоций. Они с жаром обсуж­дают игру, и вдруг один юный, но смышленый детектив спрашивает у сотрудницы музея: «А когда преступника найдут, нам вознаграждение заплатят?» Взрослые улыбаются, но не находят, что ответить.

Надо сказать, что экскурсии, интерактивные игры и квесты темиртауского музея пользуются популярностью. Сюда приходят с пользой провести время не только ребята из пришкольных лагерей, но и родители со своими детьми.

– Во время школьных каникул для организованных групп мы проводим много различных экс­курсий и игр, – отмечает научный сотрудник Ольга Шувалова. – У нас были такие игры, как «В гостях у сказки», «Стражи галактики», «Возвращение в Алат» и «Музейный тимбилдинг». Их придумали и разработали сотрудники нашего экскурсионного отдела. Во всех мероприятиях обязательно должны быть задействованы наши экспонаты. Потому что мы – музей. Наша задача – донести до людей миссию музея и показать экспонаты, которые хранятся в фондах. Судя по отзывам посетителей, мы ее успешно выполняем.