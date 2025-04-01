Мне, как работнику высшей школы, импонируют слова Президента о необходимости укрепления и повышения потенциала всей системы образования Казахстана. Глава государства считает правильным сосредоточить все меры в рамках единой программы «Дети Казахстана», лепту в подготовку и реализацию которой могут и должны внести многие общественные деятели.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Чтобы вырастить прогрессивное поколение, – говорит Касым-Жомарт Токаев, – образование и воспитание детей должны всегда идти вместе. Откровенно говоря, до этого в нашей образовательной системе больше внимания уделялось обучению, в то время как сфера воспитания была вторичной, в ней отсутствовал системный подход».

В этой связи я вспоминаю слова внучатой племянницы известного просветителя Николая Добролюбова Серафимы Александровны Мироновой. Она, будучи нашей соседкой, много раз поучала нас, малолетних детей, и взрослых родителей: «Образование не есть воспитание!» Воспитание, прежде всего семейное и дошкольное, все-таки в человеке должно превалировать, а само по себе образование без воспитания – это, к сожалению, только холодный и расчетливый ум, всегда – без эмоций и чувств, без жалости и милосердия.

Мы должны воспитывать преж­де всего высокодуховную личность, обладающую не только знаниями, но и трепетной душой и чутким, горячим сердцем.

В прошлом году в школах рес­публики была запущена программа «Біртұтас тәрбие». Ее принятие – это только начало, теперь предлагается эту программу внедрить во всех государственных образовательных учреждениях страны. Воспитательная работа, по задумке Президента, должна охватывать всех детей. Только тогда эта инициатива обретет общенациональный характер.

Конечная цель инициированного Президентом проекта – воспитание патрио­тичного, образованного, созидательного поколения и человека-труженика, соответствующего идеалам концепции «Адал азамат».

Да, безусловно, затраты, вложенные в систему воспитания и образования детей, принесут какой-либо ощутимый дивиденд и общенародную пользу не сразу, а окупятся через много лет или даже десятилетий. Но по-другому в этом вопросе – никак! Быстрых темпов здесь не бывает. Только кропотливый и скрупулезный труд, а не жажда скорой отдачи и получения, хоть и видимых, но незрелых успехов, будут полезны и прогрессивны для наших страны и общества в целом.

Два года назад Глава государства инициировал национальный проект «Комфортная школа», направленный на ликвидацию дефицита ученических мест, аварийных, ветхих школ и трехсменного обучения. И его осуществление дает существенную пользу.

Уже в текущем году по всей стране будет построено свыше 200 школ на 500 тыс. ученических мест. Также необходимо в течение трех ближайших лет модернизировать 1 300 школ, 900 из которых – на селе. К новому учебному году все государственные и частные школы должны быть оснащены оборудованием для обеспечения безопасности и устойчивого развития детей.

Начиная с 2019 года более чем в пять раз выросли инвестиции в образование и науку, за это время по стране возведено свыше 500 школ. Кроме того, введены в строй порядка 250 студенческих общежитий, что позволило сократить дефицит мест для проживания обучающихся в шесть раз. И все это происходит на фоне роста общего числа студентов. Сейчас в отечественных вузах обу­чаются 624 тыс. человек. Свыше 90 тыс. наших граждан учатся за рубежом, что подчеркивает открытость общества.

Программы, осуществляемые в стране, – «Нацфонд – детям» и «Келешек», а также предусмот­ренное Конституцией РК бесплатное среднее образование, большое количество грантов на обучение в колледжах и вузах – это лишь часть мер, которые помогают подрастающему поколению встать на ноги, безболезненно пройти процессы социализации и встраивания в общечеловеческую структуру.

В заключение отмечу: инвестиции в людей – самые надежные и правильные вложения государства. Капитал, вложенный в знания, обучение и воспитание молодежи, да и в целом капитал, вложенный в человеческий потенциал, – единст­венный не подверженный инфляции!