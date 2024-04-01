Карабахская порода лошадей примет участие в марафоне-байге «Ұлы дала жорығы»

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Айман Аманжолова
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Сегодня состоялась встреча руководителя республиканской федерации конного спорта «JORYQ» Бакытжана Турлыбекова с Послом Республики Азербайджан Агаларом Атамоглановым, сообщает пресс-служба федерации конного спорта «JORYQ»

На встрече был подробно обсужден уникальный проект «Ұлы дала жорығы», который не имеет аналогов в мире. Также были затронуты организационные вопросы марафона-байге, который в этом году получает международное признание благодаря усилиям Ассоциации национальных видов спорта Казахстана. В свою очередь Министерство иностранных дел РК оказывает особую поддержку в установлении диалога и контактов с зарубежными дипмиссиями и организациями.

Б.Турлыбеков предложил дипломату установить контакты с Федерацией конного спорта Азербайджана для тесного взаимодействия в рамках подготовки к предстоящему марафону-байге.

В ответ на это Посол Азербайджана заявил о своей готовности поддержать проекты Федерации конного спорта, включая участие в марафоне-байге «Ұлы дала жорығы» азербайджанской команды всадников, а также одной из выносливой и сильной породы лошадей в мире - карабахских скакунов, которая считается национальным символом Азербайджана.

В связи с грядущими 5-ми Всемирными играми кочевников выбран новый маршрут «Ұлы дала жорығы» от Ботая (СКО) до Бозока (Астана), который несет в себе глубокий символический смысл. Протяженность марафона-байге в этом году, в котором ожидается участие не менее 15 зарубежных команд, составляет 500 километров.

Выбор отправной точки в местности Ботай обоснован научными фактами, которые свидетельствуют о том, что именно здесь человек впервые одомашнил лошадь. Городище Бозок под Астаной, которое является финишной точкой, в VIII-X веках было культовым святилищем древних тюрков.

«Ұлы дала жорығы» - степная лаборатория по выявлению сильных и выносливых пород лошадей.

#марафон #лошадь #Бозок #байге #порода #скакуны

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